У всех был локдаун, а у Пола Маккартни - "рокдаун". Мы уже послушали его новый сольник McCartney III

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

Автор фото, Ed Ruscha Подпись к фото, Обложка альбома McCartney III

18 декабря в свет выходит записанный во время локдауна новый альбом Пола Маккартни. Название McCartney III подчеркивает прямую преемственность с альбомами McCartney и McCartney II, формируя таким образом своеобразную трилогию.

Трилогия

50 лет назад, в апреле 1970 года, в самый разгар болезненного разлада со своими товарищами по "Битлз" и в полной тайне и от них, и от всего мира, Пол Маккартни в оборудованной у себя в лондонском доме студии один, играя на всех инструментах, записал свой первый сольный альбом. Альбом, названный просто McCartney, и стал последней каплей, которая привела к распаду великой группы.

Десять лет спустя, в 1980-м, Маккартни распустил свою группу Wings и, в ознаменование конца очередного этапа своей музыкальной карьеры и своей жизни, опять засел в домашнюю студию и опять, в таком же полном одиночестве, играя на всех инструментах, записал такой же в полном смысле этого слова сольный альбом, получивший - в преемственность с первым - такое же лаконичное название McCartney II.

Оба альбома были если не отторжением предыдущего опыта музыканта, то уж точно радикальным отступлением от него.

McCartney со своим подчеркнуто "самопальным" звучанием, нарочито простыми аранжировками и темами домашнего уюта и незамысловатого семейного счастья был полной противоположностью и пышной инструментально-аранжировочной роскоши поздних "Битлз", и психоделически-сюрреалистической тематики Sgt. Pepper и Magical Mystery Tour.

McCartney II, наоборот, радикально отошел от лирической простоты и мелодизма Wings и обратился в сторону только-только набиравших силу нововолновой электроники, пост-панк диско, краутрока и прочих странных по тем временам еще вполне экспериментальных звучаний.

Оба альбома были весьма прохладно встречены критикой во время их выхода, и оба с тех пор превратились в объекты культового поклонения, работы, в которых их автор отступил от инстинктивно и неизменно присущего ему коммерческого чутья и предался безудержному экспериментированию.

McCartney называют предтечей и образцом для ставших популярными в 70-е годы стилей инди и lo-fi. А песни из McCartney II, в частности заводная, под монотонный электронный бит Temporary Secretary, и по сей день остаются фаворитами в танцевальных клубах.

Между McCartney и McCartney II прошло 10 лет. Между McCartney II и McCartney III - сорок. Эти четыре десятилетия вместили десятки альбомов, в том числе классической, электронной и даже техно-музыки.

В отличие от 1970-го и 1980-го, в 2020-м Маккартни не распускает свой текущий проект. Откуда же появились необходимость или желание вновь вернуться к старому и давно уже не использовавшемуся формату - чисто сольного, записанного в одиночку альбома, формату, который и позволил музыканту дать новому альбому название, соединяющее его с двумя давними работами?

"Рокдаун"

"Общее в создании этих трех альбомов в том, что сейчас, как и в 1970-м и 1980-м, у меня вдруг появилось много свободного времени. А когда появляется свободное время, что с ним можно делать? Писать песни и записывать музыку", - объясняет Маккартни.

Автор фото, Sonny McCartney Подпись к фото, Оказавшись в изоляции из-за "рокдауна", как он иронически называет карантин, Пол Маккартни, не планируя этого, записал альбом

В 2020 году он не планировал выпускать альбом. Год был расписан по дням многочисленными гастролями и выступлениями на фестивалях, кульминацией которых должно было стать его появление в качестве хедлайнера на легендарном Гластонбери в июне.

Однако вмешалась пандемия и последовавший за нею "рокдаун", как иронично называет его сэр Пол.

"Все получилось почти случайно, - рассказывает он историю появления McCartney III, - Я жил тихой карантинной жизнью у себя на ферме и каждый день работал в студии. Мне надо было записать кое-какую музыку к фильму. С этим я покончил довольно быстро и стал думать, что же делать дальше. Я начал откапывать какие-то накопившиеся у меня наброски песен, и накладывать на мелодию один слой инструментов за другим. Так, просто для себя, даже не думая, что это все может вырасти в альбом. И ближе к концу меня вдруг осенило: "Погоди-ка, ведь это получается альбом McCartney. Я тут играю на всех инструментах, точно так же, как я это делал на McCartney I и McCartney II". Так, без всякого намерения и плана и вырос этот альбом".

Есть у McCartney и McCartney III еще одна общая черта, еще одна важная преемственность. Если первый альбом был оформлен фотографиями его жены Линды, то нынешний - фотоработами пошедшей по стопам матери и тоже ставшей профессиональным фотографом его дочери Мэри. В 1970 году ей не было еще и года, и один из трейлеров McCartney III открывается кадрами Пола, прячущего где-то в недрах своей шубы малышку Мэри.

Некоторые фотографии сделал племянник сэра Пола Сонни Маккартни, а обложка альбома - стоящий в неусточивом равновесии на углу игральный кубик с символической тройкой - работа знаменитого американского художника поп-арта Эда Рушея.

Музыка

Истоком, отправной точкой для альбома стали сделанные еще в 1990-е годы вместе с битловским продюсером Джорджем Мартином наброски к песне Winter Bird - When Winter Comes. Типично маккартниевская лиричная баллада в духе McCartney I, она не только замыкает альбом, но дала еще и толчок к открывающей его Long Tailed Winter Bird - ритмично-пульсирующему, по большей части инструментальному треку вполне в духе McCartney II.

Уже эти две выросшие из одного источника, но столь разные обрамляющие альбом песни дают представление о его музыкальном разнообразии.

Между ними - десяток самых разнообразных и по теме, и по звучанию, и по настроению песен. Тут и портрет эксцентричной Lavatory Lil, перекликающийся с не менее эксцентричной Polythene Pam из Abbey Road, и сатиричная Pretty Boys - музыкальное отображение милых мальчишек, такими, как в свое время были молодые "Битлз", становящиеся объектом непрестанного назойливого постоянного внимания фотографов, и Seize the Day, напоминающая своей непритязательной даже наивной откровенностью (it's still alright to be nice) Silly Love Song времен Wings.

Sliding завораживает экстатичным ощущением свободы и полета ("Я знаю, что есть другие пути чувства свободы, но вот, что я хочу. Всякий раз, когда я пробую, я чувствую, что могу летать, я лечу, скольжу по воздуху".)

Эмоциональный и музыкальный центр альбома - монументальная, на восемь с половиной минут Deep Deep Feeling, в которой глубина чувства и боли ("Ты знаешь это глубокое, глубокое чувство, когда ты любишь так, что сердце твое готово разорваться") передается через проникновенную музыкальную ткань, по своей насыщенности и изобретательности сопоставимую с лучшими песнями Маккартни времен "Битлз".

Автор фото, Mary McCartney_MPL Communications Подпись к фото, Пол Маккартни в студии в окружении своих многочисленных инструментов

Но в целом по своему по большей части акустическому звучанию McCartney III скорее сродни McCartney I. Работая в студии своего дома в Сассексе, Пол сначала записывал вокал, аккомпанируя себе на гитаре или фортепиано, а потом уже накладывал и остальные инструментальные партии. Набор инструментов достаточно широк - многие из них обладают музейной ценностью. Тут всем хорошо известная еще со времен ранних "Битлз" скрипичной формы бас-гитара Hofner, и излюбленный музыкальными экспериментаторами 60-х ранний синтезатор меллотрон, который Пол вовсю использовал в студии Abbey Road, и контрабас, на котором в середине 1950-х играл басист первого трио Элвиса Пресли Билли Блэк.

Что дальше?

Станет ли McCartney III заключительной частью трилогии или же за ним последует продолжение? Вопрос вполне закономерный, учитывая, что в этом году сэру Полу исполнилось 78 лет. Более того, в преддверии выхода альбома появились слухи, что это может быть и вовсе последняя его работа.

Автор фото, Mary McCartney_MPL Communication Подпись к фото, А эти три фотографии отца в студии за работой - в том числе с историческим контрабасом контрабасиста Элвиса Пресли - Мэри Маккартни объединила под названием "Триптих"

"Все, что я делаю, я делаю так, будто это моя последняя работа. Когда мне было 50, говорили: "Ну это его последний тур". А я думал: "Правда? Ну нет, не думаю".