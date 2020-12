У всех был локдаун, а у Пола Маккартни - "рокдаун". Мы уже послушали его новый сольник McCartney III

Трилогия

"Рокдаун"

Музыка

Истоком, отправной точкой для альбома стали сделанные еще в 1990-е годы вместе с битловским продюсером Джорджем Мартином наброски к песне Winter Bird - When Winter Comes. Типично маккартниевская лиричная баллада в духе McCartney I, она не только замыкает альбом, но дала еще и толчок к открывающей его Long Tailed Winter Bird - ритмично-пульсирующему, по большей части инструментальному треку вполне в духе McCartney II.

Между ними - десяток самых разнообразных и по теме, и по звучанию, и по настроению песен. Тут и портрет эксцентричной Lavatory Lil, перекликающийся с не менее эксцентричной Polythene Pam из Abbey Road, и сатиричная Pretty Boys - музыкальное отображение милых мальчишек, такими, как в свое время были молодые "Битлз", становящиеся объектом непрестанного назойливого постоянного внимания фотографов, и Seize the Day, напоминающая своей непритязательной даже наивной откровенностью (it's still alright to be nice) Silly Love Song времен Wings.