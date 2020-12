Грузия вначале успешно боролась с Covid-19. Но потом что-то пошло не так

По данным New York Times, Грузия занимает первое место по среднесуточному количеству подтвержденных случаев коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч человек. По скорости распространения вируса, согласно исследованию Our World in Data, Грузия на пятом месте. Число инфицированных удвоилось за три недели.