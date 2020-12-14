"Это все популизм и ерунда". Почему не стоит регулировать цены на продукты

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Правительство России решило ограничить рост цен на сахар и подсолнечное масло. Для этого власти собираются договариваться с торговыми сетями и производителями. Экономистам эта идея не нравится: вслед за регулированием цен приходит дефицит товаров, а затем цены подскакивают еще сильнее.

В ноябре в России цены на продукты резко выросли. Общий рост составил 6,16% по сравнению с ноябрем 2019 года. Сахар при этом подорожал на 65% за год, масло - почти на 24%, а крупы - почти на 21%.

Президент Владимир Путин после публикации данных Росстата раскритиковал правительство. Вслед за Путиным с критикой на экономический блок правительства обрушился премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал рост цен "крайне чувствительной для людей темой".

В понедельник министерство экономического развития представило план сдерживания роста цен на продукты. Его глава Максим Решетников пообещал, что соглашения между розничными сетями и производителями сахара и подсолнечного масла будут заключены до 20 декабря.

"Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года", - сказал Решетников на совещании у Мишустина (цитата по Интерфаксу).

Также Решетников заявил, что минэкономразвития подготовит поправки к законодательству, которые позволят правительству при необходимости регулировать цены на социально значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца.

Русская служба Би-би-си спросила экономистов, насколько эффективным может стать административное ограничение цен на некоторые товары и могут ли у этой меры быть негативные последствия в долгосрочной перспективе.

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets

В краткосрочном плане эти меры могут сработать. У нас уже есть опыт попыток такого административного регулирования цен. Обычно это продолжается не более двух-трех месяцев.

Такого рода шаги могут помочь, но проблема в том, что если через 2-3 месяца корневая проблема роста цен не будет устранена, а здесь могут быть разные причины - либо нехватка поставок внутри страны и ограничения по импорту, либо слабый курс рубля, который сказывается на ценах через высокие цены на импорт, - то попытки регулирования цен на более длительный период времени приведут к росту дефицита товаров. Потому что импортеры не будут закупать товар себе в убыток, а производители не будут его продавать. Такого рода угроза есть.

Проблема в том, что непонятно, что будет через 2-3 месяца. Там очень много факторов играют свою роль.

Сейчас много говорят про сахар, подсолнечное масло, но их доля в потребительской корзине не такая большая. Главное, что подорожало - это плодоовощная продукция. А причина здесь в том, что у нас в этом году урожай был хуже, чем в прошлом. В ноябре у нас цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли более чем на 12%. Это стало главным драйвером усиления инфляции.

В дальнейшем этот тренд будет зависеть в основном от динамики курса рубля. Потому что если у нас урожай меньше, то мы должны больше закупать. Обычно пик импорта у нас приходится на период с марта по май. Если в этот период или в преддверии его рубль слабый, то это прямым образом сказывается на ценах, если рубль стабильный и укрепляется, то это не так сказывается на ценах.

Попытки заморозить цены могут дать краткосрочный эффект, пока есть запасы и пока производители готовы пожертвовать частью прибыли за счет сохранения хороших отношений с властями, но долго это не может продолжаться. Потому что в итоге это выльется в дефицит.

Станислав Мурашов, макроаналитик Райффайзенбанка

Ограничительные меры - это плохо, потому что они вызывают дефицит и никому от этого лучше не становится. Это все популизм и ерунда. Я думаю, по факту такого не случится, или будет какой-то ограниченный круг конкретных единиц - зафиксируют цены не на весь сахар, а на какой-то конкретный, а весь остальной будет стоить, как стоил. Я думаю, ритейлеры как-нибудь договорятся с властями.

В любом случае я не думаю, что во всех магазинах будет какая-то фиксированная цена на сахар, что власти собираются установить одну фиксированную цену для всей России. Во-первых, это нецелесообразно. Так никогда не было, потому что у всех разные транспортные издержки. На Камчатке, наверное, что-то стоит в три раза дороже и должно стоить в три раза дороже, чем, например, в Ставропольском крае.

Это популистские меры, мало практические меры, которые, я думаю, призваны просто для того, чтобы показать, что власть заботится о простом человеке.

Фиксированные цены есть на какие-то услуги, особенно государственные, есть лекарства, которые имеют фиксированные цены. Проблема в том, что у нас нет Советского Союза с его сильным регулированием цен. Например, регулирование цен на лекарства приводит к тому, что какие-то позиции именно российского производства просто пропадают из аптек и продаются только их аналоги, которые стоят уже не тех денег.

Похожая ситуация действует с ценами на бензин, но это гибкая, правильная и хорошая система стимулирующих и сдерживающих ограничений, которые не дают рублевым ценам на бензин расти вместе с рублевыми ценами на нефть и одновременно не дают им падать, когда падает рублевая цена.

Иногда ритейлерам выгодно удерживать относительно низкие цены, возможно даже с отрицательной маржой, на какие-то продукты. Например, на какой-нибудь нарезной батон за 10 рублей. Он никакой погоды не делает, возможно вообще убыточен, но люди приходят в магазин, видят хлеб за 10 рублей. Это уже не от государства зависит. Когда человек видит, что что-то дешевое, он, возможно, в нагрузку купит что-то более дорогое.

В учебнике макроэкономики для первого курса сказано, что любые цены, которые административно устанавливаются, - это плохо и для потребителей, и для продавцов, потому что образуется дефицит товара и потеря прибыли компаний. Цену должен устанавливать рынок, ее регулирование должно быть косвенным и более интересным.

Валерий Миронов, главный экономист фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ ВШЭ

Никаких последствий от того, что зафиксируют цены на несколько продуктов питания, не будет, сколько раз такое было. Можно ввести для малообеспеченных продовольственные карточки.

Поскольку цены на сахар и подсолнечное масло выросли почти в два раза, естественно, здесь требуется какое-то регулирование. Никакой опасности здесь я не вижу, это же всего два товара из группы продовольственных товаров.