Выборы президента США: Коллегия выборщиков готовится избрать Байдена. Кто они такие и как это работает

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Президентские выборы в США состоялись пять недель назад, но голоса, окончательно определяющие, кто станет новым хозяином Белого дома, будут поданы лишь в понедельник, 14 декабря.

Мы объясняем, как работает американская Коллегия выборщиков и из кого она состоит.

Что это такое?

Строго говоря, американского президента избирают не граждане, а 538 членов Коллегии выборщиков.

Голоса всех выборщиков от каждого штата получает кандидат, за которого проголосовало большинство его жителей. Исключение составляют Небраска и Мэн, представленные в коллегии соответственно пятью и четырьмя членами.

Простая арифметика указывает, что для победы кандидату надо заручиться голосами минимум 270 выборщиков. В этот раз соотношение между сторонниками Джо Байдена и Дональда Трампа составит 306:232.

Если голоса в Коллегии разделяются ровно пополам, президента избирает Сенат, но такого случая в истории США еще не было.

Много лет коллегия выборщиков рассматривалась как простая формальность для официального утверждения результатов всенародного голосования. За пределами США не все вообще знали о ее существовании.

Однако в 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом, получив в масштабах страны меньше голосов, чем его соперник Эл Гор. Исход федеральных выборов решила делегация единственного штата, Флориды. В самой Флориде голоса избирателей долго считали и пересчитывали, и разница в итоге составила всего 537 бюллетеней в пользу Буша.

В 2016 году Дональд Трамп также уступил по количеству голосов Хиллари Клинтон, а в 2020 пытался обернуть ситуацию в свою пользу при помощи судебных исков и, опять же, - Коллегии выборщиков.

В результате этот старинный институт начал привлекать большое внимание, а в США зазвучали призывы реформировать его.

Как появилась Коллегия выборщиков?

Выборы разного уровня идут в США беспрерывно, но президент и вице-президент - единственные должностные лица, избираемые всем населением страны.

Штаты и сейчас обладают широкой автономией, а у их жителей сильно чувство местного патриотизма. Но в конце XVIII века страна вообще являлась фактически конфедерацией суверенных государств.

Авторов Конституции США 1787 года чрезвычайно волновало, как сделать так, чтобы большие и густонаселенные штаты не могли навязывать свою волю в вопросе выбора президента остальным.

Предлагалось целых семь схем избрания главы государства, от прямого голосования, до выборов президента Конгрессом. Остановились на варианте с выборщиками, который посчитали компромиссным.

В чем достоинства и недостатки системы?

С одной стороны, институт выборщиков позволяет учесть не только волю индивидуумов, но и позицию штатов как субъектов федерации.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Выборщики от Мичигана голосуют за Трампа в 2016 году

С другой стороны, он фактически ведет к неравенству избирательных прав в зависимости от того, в каком штате живет человек.

Во-первых, каждый штат имеет в коллегии столько выборщиков, сколько у него конгрессменов и сенаторов. Число мест в палате представителей зависит от населения штата, а вот сенаторов у каждого только два. В результате представительство штата в Коллегии выборщиков не строго пропорционально количеству жителей. Скажем, в Вайоминге один выборщик приходится на 193 тысячи граждан, а в Калифорнии - на 718 тысяч.

Во-вторых, большинство штатов традиционно являются "демократическими" либо "республиканскими". Исход выборов по сути целиком решается в "колеблющихся" штатах, которых на данный момент, по оценкам экспертов, насчитывается 18. Если же вы демократ, а живете в республиканском штате, либо наоборот, то ваш голос пропадает.

В-третьих, если голоса распределятся таким образом, что один кандидат победит с большим перевесом в нескольких крупных штатах, а другой - с маленьким отрывом, но во многих небольших штатах, то президентом может стать в общенациональном масштабе кандидат меньшинства. Всего в американской истории такое случалось пять раз, в том числе на выборах 2016 года, когда был избран Дональд Трамп.

Принято считать, что система выборщиков невыгодна демократам, доминирующим в двух крупных штатах - Калифорнии и Нью-Йорке.

А кто выбирает самих выборщиков?

Правила разнятся от штата к штату, но в основном это делают загодя собрания партийных активистов. К моменту выборов каждый штат имеет два "комплекта" выборщиков - республиканцев и демократов. Официально утвердив итоги выборов в штате, его законодательное собрание тем самым решает, кто из них будет голосовать за президента.

Выборщиков каждые четыре года определяют заново. Выполнив свое единственное назначение, они становятся обычными гражданами.

Кто может быть выборщиком?

Ограничений в законе два: выборщиками не могут быть члены Конгресса и федеральные чиновники.

Подпись к фото, Хиллари Клинтон будет выборщиком Джо Байдена

Ими назначаются:

Политики в отставке . В 2016 году бывший президент Билл Клинтон проголосовал за свою жену Хиллари Клинтон во время Коллегии выборщиков. В этом году уже сама Хиллари Клинтон проголосует за Байдена.

. В 2016 году бывший президент Билл Клинтон проголосовал за свою жену Хиллари Клинтон во время Коллегии выборщиков. В этом году уже сама Хиллари Клинтон проголосует за Байдена. Местные и избранные в штатах чиновники. Действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также голосовал в 2016 году.

Действующий губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо также голосовал в 2016 году. Низовые партийные активисты, лоббисты или другие представители штатов.

Люди, имеющие личные или профессиональные связи с кандидатами. На последней коллегии выборщиков за своего отца голосовал сын президента Дональд Трамп-младший.

Могут ли выборщики проголосовать, как хотят?

Теоретически - да, и существует специальное выражение "неверный выборщик", но случается такое крайне редко. Исторический рекорд был поставлен в 2016 году, когда пять сторонников Хиллари Клинтон проголосовали за Трампа, а два сторонника Трампа - за Клинтон.

32 штата наказывают "неверных выборщиков" штрафом либо не засчитывают их голоса, эта позиция находит поддержку в Верховном суде.

Чего добивался Дональд Трамп?

Нынешний президент и его сторонники поставили под сомнение объявленные итоги выборов в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине - главным образом, из-за беспрецедентных масштабов голосования по почте в связи с пандемией коронавируса.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Иски республиканцев о непризнании итогов выборов были отвергнуты

Если бы они были пересмотрены в его пользу, голосов выборщиков от этих штатов хватило бы ему для победы. Однако суды отвергли все поданные иски из-за отсутствия доказательств мошенничества с почтовыми бюллетенями.

Тогда Трамп призвал законодательные собрания упомянутых штатов не утверждать итоги выборов и своей властью направить в Коллегию выборщиков-республиканцев.

Этого также не случилось. К 8 декабря все штаты утвердили итоги выборов, и рассмотрение судебных претензий закончилось.

Что произойдет 14 декабря и дальше?

Коллегия выборщиков не собирается в каком-то одном месте. Голосование пройдет раздельно по штатам, в Неваде - в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса. Церемонии будут транслироваться в интернете.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден (в этот момент - вице-президент США) во время процедуры утверждения результатов голосования выборщиков в конгрессе в 2012 году

Объявлено, что вечером, когда все закончится, Джо Байден выступит с речью, посвященной "силе и прочности нашей демократии".

Далее подписанные выборщиками бюллетени поступят в Вашингтон и результаты будут утверждены на сессии Конгресса 6 января (единственный предусмотренный конституцией случай, когда сенат и палата представителей проводят совместное заседание).

Председательствовать будет вице-президент Майк Пенс, являющийся одновременно председателем сената.

20 января пройдет инаугурация нового президента, после чего Джо Байден въедет в Белый дом и приступит к обязанностям.

Может ли конгресс не утвердить итоги выборов?

В принципе - да, но такого не бывало с 1876 года. Вопрос о непризнании результатов выборов в каждом штате по отдельности может быть поднят по инициативе как минимум одного сенатора и одного конгрессмена - при наличии серьезных оснований - а затем поставлен на раздельное голосование палат. Учитывая, что большинство в Палате представителей принадлежит демократам, такое развитие событий представляется невероятным.

Что делать с этой системой дальше?

На данный момент самым известным в США сторонником перехода к прямому голосованию и упразднения института выборщиков является Хиллари Клинтон.

Гарвардский историк и правовед Александ Кейссар в недавнем интервью сравнил его с аппендиксом: "совершенно бесполезен, и иногда воспаляется".

Однако наблюдатели указывают, что поскольку примерно три четверти штатов выигрывают от нынешнего порядка, крайне маловероятно, что соответствующая поправка к конституции будет принята.

Как указывает в своем комментарии обозреватель Financial Times Кристофер Колдуэлл, принцип "один человек - один голос" важен, но пренебрегать федерализмом тоже неправильно.