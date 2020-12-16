Гибридные марафоны и тайные вечеринки: российский бизнес готовится к Новому году

Анна Рында

Би-би-си

Автор фото, Vladimir Smirnov/TASS

Российским компаниям, которые решили не отказываться от новогодних корпоративов, приходится экспериментировать. Они устраивают многодневные онлайн-марафоны с подарками и мастер-классами, а также выездные вечеринки. Кто-то собирается устроить и традиционный корпоратив, но афишировать это не собирается.

Декабрь - это традиционное время новогодних корпоративов и вечеринок. Но в этом году Новый год пришелся на разгар пандемии коронавируса.

В Москве корпоративы не запрещены, но гостям надо будет разойтись в 23:00. На самом мероприятии надо соблюдать социальную дистанацию, носить маски, а количество приглашенных не может превышать 50 человек.

Губернатор Московской области Алексей Воробьев еще в ноябре назвал корпоративы "дурной затеей" и призвал отказаться от них в этом году, но не запретил их. Правда, затем подмосковные власти решили брать с посетителей вечеринок результаты теста на коронавирус, но только если кафе или ресторан специально закрывается под мероприятие.

Несмотря на отсутствие формального запрета, многие крупные компании самостоятельно отказались от проведения корпоратива. В ивент-агентствах, занимающихся организацией праздников, жалуются на падение доходов, а также рассказывают, что некоторые организации все же решаются устроить праздник, но тайком.

Многодневные марафоны онлайн-корпоративов

"2020 год стал сложным для всех, поэтому мы понимаем, что любые совместные активности, и прежде всего, новогодний корпоратив, просто необходимы нашим сотрудникам", - рассказали Би-би-си в Х5 Retail Group. Компания владеет магазинами "Пятерочка" и "Перекресток".

Онлайн-корпоратив в компании будет длиться 23 дня, причем он уже начался. В пресс-службе заявили, что в нем примут участие несколько тысяч человек. В основном в эти дни будут проводиться стримы, например, кулинарный мастер-класс или видеурок с декоратором новогодних елок, а также различные конкурсы.

В компании решили провести онлайн-корпоратив по мотивам фильма "Один дома". Правда, мероприятие назвали "НЕ один дома". Как пояснили в компании, это первый корпоратив, который сотрудники "проведут дома, но не одни".

"В финале мероприятия мы наградим лучших сотрудников компании, проведем онлайн-выступление группы, которая состоит из наших сотрудников", - рассказали в компании. После концерта сотрудников ждет еще "афтепати" с чатами по интересам и интерактивными играми.

X5 Retail Group - далеко не единственная компания, которая решила устроить многодневный онлайн-корпоратив. По этому пути пошли и в Газпромбанке - там корпоратив будет длиться с середины декабря до середины января.

"Все желающие смогут научиться необычно украшать ёлку, поучаствовать в предновогодней битве умов, сварить глинтвейн с шеф-барменом знаменитого ресторана, испечь пряничный домик и многое другое", - сообщили в пресс-службе Газпромбанка.

Компания "МегаФон" устраивает новогоднюю ярмарку: сотрудники смогут выбирать себе подарки в онлайн-каталоге, а на 26 декабря в компании запланирован новогодний концерт.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, В Москве в этом году не запрещены новогодние и праздничные меропрития

А вот в "Билайне" большого онлайн-корпоратива не планируется, но будут конкурсы, викторины и обмен подарками в онлайн-формате и открытками от "тайного Санты".

"Мы никогда не устраивали централизованного корпоратива, теперь в связи с пандемией он будет", - заявили Би-би-си в пресс-службе "Северстали". Если раньше праздник проводили для 600 сотрудников московского офиса, то теперь для всего коллектива в 50 тысяч человек. Стоимость многотысячного онлайн-корпоратива будет примерно сопоставима с расходами на офлайн-корпоратив для 600 человек.

Тем не менее многие крупные компании, опрошенные Русской службой Би-би-си, ответили, что решили отказаться от проведения традиционных праздничных мероприятий в ресторанах, но при этом не уточнили, планируют ли они онлайн-корпоративы. О решении отказаться от традиционных новогодних офлайн-корпоративов сообщили в Сбербанке, Альфа-банке и "Газпроме".

Некоторые банки могут проводить корпоративы для клиентов, а не для сотрудников. На торговой площадке для корпоративных закупок и продаж B2B-center 24 ноября была размещена заявка Московского кредитного банка на 12 млн рублей на "организацию новогоднего клиентского мероприятия для сегмента private banking". Пресс-служба МКБ не ответила на вопрос о проведении корпоратива.

Меньше бюджетов и меньше огласки

"Мы готовили несколько офлайн-мероприятий к Новому году, но в итоге [после введения ограничений в середине ноября] все заказчики отказались. И у нас на данный момент на декабрь запланированы только онлайн-мероприятия", - говорит генеральный директор агентства Event Production Алена Пастушенко.

Это типичная ситуация: немногочисленные офлайн-корпоративы, которые еще осенью планировали провести, в середине ноября начали отменять или переводить в онлайн-формат, рассказали Би-би-си представители нескольких ивент-агентств.

Автор фото, SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS Подпись к фото, Некоторые компании решились проводить офлайн-корпоративы, но на на свежем воздухе

Для компаний, организующих праздники, Новый год - это самое "горячее" время года, когда можно хорошо заработать. Но в этом году пандемия коронавируса и ограничения, наложенные властями, сделали проведение больших и дорогих корпоративов, рассчитанных на 1000 и более гостей, почти невозможным.

Еще одна причина - это репутационные риски для компании, которые решилась на корпоратив в разгар пандемии.

"Компании у нас крупные, известные, обычно это западные компании, они всегда соблюдают все правила", - говорит Алена Пастушенко.

"Если говорить про офлайн, то там действительно падение в районе 50% и даже больше. Потому что крупных офлайнов нет, а есть только небольшие. Это, конечно же, уже не тот объем, который был раньше", - говорит генеральный директор коммуникационного агентства STEM Елена Маткевич.

"Осталось приблизительно 30% по сравнению с тем, что было [в прошлом году] - всего лишь. А то и меньше. Причем в денежном значении это еще меньше. Потому что теперь нет больших мероприятий с большими бюджетами", - добавляет Алена Пастушенко.

Руководитель Event Consulting Service Александр Поляков отмечает, что те компании, которые не отказались от корпоративов, в большинстве своем значительно урезали праздничные бюджеты. По его словам, те компании, которые в прошлом году готовы были тратить на корпоратив 1 млн рублей, сейчас стараются уложиться в 200-300 тысяч рублей.

Компании, которые решили себе позволить корпоратив, делают это "тихо, аккуратно и без какого-либо афиширования", рассказывает Поляков.

"Тенденция к закрытости информации о мероприятиях сейчас, наверное, достигла своего максимума. То есть если раньше договор о конфиденциальности мы подписывали на одно из 10 мероприятий, то сейчас это восемь договоров на каждые 10 мероприятий. Люди обращают очень большое внимание на конфиденциальность - в том числе чтобы не было ощущения в отношении публичных компаний, что это "пир во время чумы", - говорит Александр Поляков.

Сколько тратят государственные организации на онлайн-корпоративы?

От проведения праздничных онлайн-мероприятий не отказываются и некоторые государственные организации, следует из публикаций о госзакупках.

Цены на онлайн-мероприятия могут превышать несколько миллионов рублей. ФГУП "Российский детско-юношеский центр" 17 ноября объявил закупку на организацию и проведение новогоднего онлайн-марафона. Стоимость контракта - 4 млн рублей.

Как сообщается в закупочной документации, за эти деньги подрядчик должен разработать несколько сценариев марафона для разных целевых групп: школьников от 12 лет, их родителей, а также педагогов. Программа должна включать в себя онлайн-квиз с вопросами на знание истории Российского движения школьников, включение роликов от руководства движения, а также выступления артистов эстрады.

Новогоднее онлайн-мероприятие также планирует администрация Свердловской области. В рамках мероприятия будут подведены итоги года. Планируется, что в нем будет участвовать губернатор и представители общественности города. Подрядчик должен доставить участникам онлайн-мероприятия новогодние подарки. Подарочный набор включает термос и две кружки. Всего будет подарено 2,5 тыс. таких наборов. Стоимость контракта - 3 млн рублей.

Как не сэкономить на онлайне

Сложные корпоративы, о которых рассказывали в X5 Retail Group, Газпромбанке и других компаниях, опрошенных Би-би-си, - это довольно дорогостоящие мероприятия, которые по стоимости могут равняться стоимости обычного корпоратива в ресторане.

"Допустим, стоимость [офлайн] мероприятия, рассчитанного на 100 человек и больше, колеблется от 1 млн до 5 млн рублей. По большому счету, сейчас если ты делаешь хорошее онлайн-мероприятие [на такое же число гостей], то это точно будет стоить от 1 млн рублей и больше. То есть примерно то же самое", - говорит Алена Пастушенко.

Как объясняет Елена Маткевич, сама организация хорошего и качественного онлайн-корпоратива требует не меньших средств, чем "живой" праздник.

"Казалось бы, у вас нет аренды зала, нет организации питания. Но вам нужно сделать все красиво. И тогда у вас: аренда студии, аренда всего необходимого оборудования, дополнительная аренда студий, в которых выступают исполнители, и еще один комплект оборудования. Вам нужна режиссерская команда, которая отвечает за то, чтобы у вас был бесперебойный эфир. У вас сложная онлайн-платформа, потому что у вас много интерактива, а это всегда дорого", - рассказывает Елена Маткевич.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, На любой новогодней вечеринке власти требуют соблюдения масочного режима

Цена на онлайн-мероприятие вырастает еще больше, если выбранный формат предполагает доставку подарков, еды, продуктовых наборов, наборов для приготовления коктейля, говорит Александр Поляков.

"Тут большую долю бюджета съедает логистика - упаковка, доставка. Поэтому событие в гибридном формате подчас стоит дороже, чем если бы они проводились вживую", - отмечает Александр Поляков.

Как объясняют организаторы корпоративов, по большому счету расходы на онлайн-вечеринку связаны с необходимостью создания эффекта "офлайн-вечеринки" - то есть эффекта присутствия на реальном празднике и необходимостью удержать внимание человека, сидящего у себя дома на диване и готового в любой момент переключиться с трансляции корпоратива на что-нибудь другое.

"В офлайне вы надели красивое платье, вы сделали хороший макияж и пришли на праздник. На участника уже очень воздействует то, что он находится в том месте, куда его пригласили. Он пришел на площадку, звучит музыка, он видит людей, он сидит в зале. Он уже погружен в эту атмосферу, и вы уже привлекли его внимание. Здесь же (в онлайне) необходимо очень много сделать до того как", - говорит Елена Маткевич.

Еще одна статья расходов - аренда оборудования и оплата работы режиссеров эфира. Одна из самых неловких ситуаций, которая сводит на нет все усилия по созданию "эффекта присутствия", - это перерыв в трансляции из-за технических проблем, говорит Алена Пастушенко.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, В этом году Новый год многие готовы справлять на открытом воздухе

"Мы столкнулись с тем, что в любой момент у тебя может пропасть сеть, тебя может заблокировать YouTube по авторскому праву - из-за того, что диджей на мероприятии, например, играет какую-нибудь популярную музыку. То есть вся музыка, если мероприятие идет в онлайне, все плейлисты диджея должны быть заранее согласованы", - говорит Алена Пастушенко.

Как можно провести корпоратив офлайн?

"Есть сопротивление, как у участников, так и у клиентов. "Надоел ваш онлайн"! И я их понимаю, мне он тоже надоел. "Не предлагайте нам новогодний онлайн". Ну хорошо, не будем - а как по-другому?" - говорит Елена Маткевич. По ее словам, онлайн-мероприятия помогают продержаться на плаву, но не вытягивают ситуацию для агентств.

Об усталости от онлайна говорит и Поляков. Некоторым клиентам event-агентств за время самоизоляции и работы в удаленном режиме настолько надоел онлайн, что они готовы идти в обход существующих предписаний властей, объясняет он.

Некоторые компании все же проводят корпоративы "живьем", но, судя по ответам компаний, это, как правило, небольшие мероприятия.

По словам Полякова, один из способов обойти ограничения - это организация меропрития в офисе. "Это не внешняя площадка. Но таких единицы, и они предусматривают какие-то меры защиты - установку рециркуляторов и так далее", - говорит Александр Поляков, отмечая, что его агентство отказывается от таких заказов.

"Люди, конечно, очень соскучились по живым мероприятиям, по офлайну, и часто нам приходится рекомендовать не проводить офлайн-мероприятия", - говорит Александр Поляков.

Еще один способ провести "живой" корпоратив - это организовать мероприятие на свежем воздухе, где проще соблюдать социальную дистанцию. "Формат аутдор - это формат больших площадей, больших территорий. На самом крупном проекте, где у нас будет 1200 человек, будет и программа на сцене и программа с отдельными локациями, где будут проводиться конкурсы для индивидуального участия", - рассказывает Александр Поляков.

Власти требуют обязательно ношения масок на мероприятиях. "Мы тему с масками обыгрываем. У нас есть конкурс на новогодние маски, на лучшую новогоднюю маску", - говорит Александр Поляков.

Некоторые заказчики, по его словам, тему коронавируса просят не затрагивать, но, провожая 2020 год, сложно о нем не вспомнить.

"В одной из outdoor-программ у нас будет номер "сожжение коронавируса" - вместо масленицы сделаем чучело коронавируса - такой огромный шар, набитый соломой, и в финале зимней программы outdoor его будут сжигать символически", - рассказывает Александр Поляков.