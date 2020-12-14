"Допускал возможность смерти, но не желал ее": суд по делу историка Соколова удалился на приговор

Наталия Зотова

Би-би-си

Автор фото, United Press Office of St Petersburg Courts

В Санкт-Петербурге обвинение запросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова. Его обвиняют в убийстве своей невесты и бывшей студентки Анастасии Ещенко: он застрелил ее, расчленил тело и попытался утопить останки в реке Мойке. Защита просит срок не больше восьми лет.

О чем спорили защита и обвинение

В понедельник в Октябрьском суде Петербурга состоялись прения сторон по делу Соколова. После этого суд удалился для вынесения приговора, который должны огласить 25 декабря.

Историк на заседании выступил с последним словом и попросил о снисхождении.

"Я признаю вину и раскаиваюсь, но я не могу назвать это умышленным. Это то, что было совершено в состоянии полной потери контроля над собой, - сказал на заседании Соколов. - Я не юрист: если это можно назвать умышленным, пускай будет умышленное. Но для меня это абсолютно спонтанный, неподготовленный, неконтролируемый жест".

Главное, о чем спорили защита и обвинение - планировал ли историк убить свою девушку хладнокровно, или это произошло случайно, в состоянии аффекта или даже в рамках самозащиты.

Ревность Соколова или злость Ещенко?

Соколов на протяжении всего суда утверждал, что ссора с Ещенко, закончившаяся убийством, началась с ее подачи: якобы Анастасия рассердилась, когда узнала, что Соколов собирается увидеться с детьми от предыдущего брака, и стала оскорблять их и желать им смерти.

Однако соседка, чья квартира отделена от квартиры Соколова одной лишь деревянной перегородкой, сказала, что в тот вечер не слышала упоминания о детях. Напротив, ссора началась после того, как девушка сказала, что собирается на день рождения к бывшему одногруппнику, утверждала свидетель. Это подтвердил и брат Анастасии: девушка пожаловалась ему на это по телефону.

"Показания [соседки] пронизаны следующими фразами: "казалось", "как будто", "я подумала, что", "если я не ошибаюсь", - спорила с показаниями соседки защита Соколова. Адвокаты настаивали, что ее свидетельство ненадежно. Адвокат Соколова Сергей Лукьянов обратил внимание на то, что соседка не слышала четырех выстрелов, но при этом прекрасно слышала диалоги во время ссоры.

Готовил убийство или смотрел погоду?

Одним из доказательств того, что Соколов планировал убийство заранее, обвинение видит его поисковые запросы в интернете. За 15 минут до убийства он смотрел погоду, просматривал в приложении карт близкие к его дому улицы - вероятно, выбирая, как избавиться от тела. "Указанное свидетельствует о том, что Соколов хладнокровно планировал убийство Ещенко", - настаивала прокурор.

Адвокат Лукьянов возражал, что посмотреть погоду - естественное действие при заходе в интернет, а если открыть Google Maps, сервис автоматически показывает геопозицию пользователя и близлежащие улицы.

"Это не смартфон, где есть геолокация, это компьютер, там вбиты десятки запросов вручную!" - возмутилась на это адвокат семьи убитой.

По мнению защиты, умысел на убийство возник у Соколова внезапно, он не вынашивал план долго. "Конечно, когда он взмахнул обрезом, он допускал возможность смерти, но не желал ее", - настаивала сторона защиты.

Бежала с ножом или лежала в кровати?

По словам Соколова, Ещенко сначала бросалась на него с кулаками, потом стала резать ножом шарф - его подарок. Тогда историк достал обрез винтовки, надеясь якобы испугать и утихомирить девушку выстрелом в воздух. Когда он вошел в комнату, Анастасия, по версии Соколова, побежала на него с ножом. Тогда он "от неожиданности" выстрелил в нее.

Сторона обвинения настаивает на обратном: никакой опасности Анастасия не представляла. Прямо перед убийством Ещенко разговаривала с братом по телефону: по его воспоминаниям, она сказала, что помирилась с женихом и останется у него на ночь. Соседка, слышавшая ссору, тоже заметила, что позже скандал сменился мирным разговором.

Во время первого разговора с полицейскими - еще в больнице, куда его привезли после купания в холодной Мойке, - Соколов рассказал, что выпустил четыре пули в Анастасию, когда она лежала в кровати. Однако этот разговор не был официальным допросом, адвокат на нем не присутствовал, а Соколов настаивает, что в тот момент был "в состоянии, когда едва себя осознавал" и не отвечал за свои слова.

Но именно на этой версии событий настаивает обвинение: изучение телефона Ещенко подтвердило, что перед смертью она активно пользовалась интернетом - то есть, предположительно, лежала на кровати с телефоном в руках. "Это доказывает, что когда Соколов пошел в спальню с оружием, Ещенко уже была в спокойном состоянии", - говорила прокурор во время прений.

Хотел себя наказать или покупал матрас?

На суде Соколов говорил, что после убийства решил покончить жизнь самоубийством, чтобы наказать себя. А расчленить и утопить тело Анастасии в Мойке он пытался для того, чтобы успеть попрощаться с друзьями и близкими, оформить завещание на детей.

С этой версией обвинение тоже спорит. В суде заслушали запись звонка Соколова в газовую службу: он позвонил туда утром 8 ноября, всего через пять часов после убийства. Соколов спокойным голосом рассказывал оператору, что у него сломалась газовая колонка, а еще в тот же день звонил по делам в посольство Франции. "Разве человек, который решил совершить самоубийство, будет в тот же день будет звонить в посольство Франции и договариваться о сотрудничестве?" - задавалась вопросом прокурор.

Также известно, что в день после убийства Соколов поехал в "Икею", чтобы купить новый матрас: старый был залит кровью убитой.

Автор фото, Valentin Yegorshin/TASS

Адвокат потерпевших (семьи Ещенко) обратила внимание на то, что в прошлом Соколов уже совершал насилие в ситуации, когда девушка пыталась его бросить. Екатерина Пржигодзкая - бывшая девушка Соколова - после убийства рассказала, что в 2008 году историк привязал ее к стулу, бил, душил и угрожал пытками утюгом.

Это произошло после того, как она сказала, что хочет прекратить с ним отношения. "Подсудимый не терпит отказов, он не может допустить ситуацию, что от него кто-то может уйти", - сделала вывод адвокат потерпевших. "Эксперты не нашли никаких прижизненных повреждений у Анастасии", - возразил адвокат Соколова, настаивая, что до убийства историк никогда не применял насилия к своей девушке.

Есть ли смягчающие обстоятельства?

Смягчающим обстоятельством, по версии защиты историка, нужно считать и "травлю" Соколова, которую устроил его научный оппонент Евгений Понасенков. Понасенков - известный блогер, он называет себя поэтом, режиссером, прославленным деятелем театра, певцом, политологом и ведущим специалистом в России по наполеоновским временам.

В 2018 году Соколов раскритиковал его книгу о войне 1812 года, и с тех пор ему начали поступать угрозы, его подъезд исписывали оскорблениями. Это создало психотавмирующую ситуацию, настаивают адвокаты, ссылаясь на экспертизу.

Адвокаты Соколова нашли и еще одно смягчающее обстоятельство: поведение Анастасии Ещенко. По словам адвоката, она вела себя "аморально и противоправно" - во время ссоры якобы нецензурно оскорбляла Соколова и его детей. Ее поведение и послужило поводом к совершению преступления. Защита просила не назначать наказание больше восьми лет лишения свободы.

Последнее слово Олега Соколова

Свое последнее слово Соколов посвятил тому, что Анастасия Ещенко не такая невинная жертва, как может показаться. "Я хочу быть наказанным по справедливости, за то, что я совершил, а не за то, в чем меня обвинили некоторые СМИ: этакий профессор Мориарти, убивающий ради своих садистских комплексов, и невинная девушка", - сказал историк.

Он настаивал, что его невеста якобы изменила ему с преступником-рецидивистом, находившимся в розыске Интерпола. Об этом ему рассказали в СИЗО, сказал историк.

"Но, изменив, утратив любовь, Анастасия не ушла от меня. Хотя бы потому, что жить с любовником, скрывающимся под угрозой ареста, она не хотела. Она осталась со мной из корыстных побуждений: квартира в Петербурге, карьера", - рассуждал он.

Соколов говорил, что Ещенко вместе с Понасенковым хотели его опозорить: девушка якобы должна была устроить скандал, спровоцировать его на удар по лицу, а потом пойти в полицию и испортить его карьеру.

Напоследок историк попросил прощения у родителей убитой: "Я, конечно, понимаю, что смешно просить о прощении, но я хотел бы на коленях просить о снисхождении - простите человека, который сошел с ума".

Кто такой Олег Соколов

Соколов - известный историк, преподаватель СПбГУ и один из основателей движения исторической реконструкции в России. Утром 9 ноября 2019 года пьяного Соколова извлекли из реки Мойки сотрудники МЧС: он звал на помощь, стоя в воде по грудь. В рюкзаке у него нашли отрезанные женские руки - как выяснилось, принадлежали они его невесте Анастасии Ещенко.

В Мойке он пытался утопить ее тело по частям: при обыске в квартире историка нашли голову девушки. Соколов признал вину, но на протяжении всего процесса настаивал, что был выведен из себя во время убийства.