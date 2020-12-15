Британцы снарядили экспедицию к гигантскому айсбергу А-68. Чем интересна эта глыба льда?

Джонатан Эймос

Научный корреспондент Би-би-си

Автор фото, David White Подпись к фото, С помощью глайдеров ученые изучат пространство вокруг айсберга и под ним

Группа ученых направляется к южным берегам Атлантики для изучения гигантского айсберга А-68, отколовшегося от шельфового ледника Ларсена в июле 2017 года.

Этот огромный кусок льда площадью 3900 кв. км (это примерно полторы Москвы) в настоящий момент дрейфует у берегов заморской территории Великобритании - Южной Георгии и грозит сесть там на мель.

Если это произойдет, обитающие в этих краях пингвины и тюлени лишатся возможности добывать рыбу и криль.

Экспедиция проходит под эгидой Британской антарктической службы (BAS) на исследовательском корабле королевского флота Великобритании RRS James Cook. Добраться до А-68 ученые рассчитывают к концу января.

Главная задача экспедиции - установить, как айсберг влияет на окружающую его среду. Для этого будут задействованы глубоководные аппараты и инструменты для исследования образцов.

Большие айсберги меняют температуру воды вокруг себя и создают объемы пресной воды, когда начинают таять. Это существенно меняет среду обитания всей морской фауны - от простейшего планктона до китов.

Автор фото, NOC Подпись к фото, Исследовательский корабль королевского флота RRS James Cook эксплуатируется Британской антарктической службой, являющейся одним из мировых лидеров в исследовании Антарктики

С тех пор, как А-68 откололся от ледника Ларсена в 2017-м, он все время движется в северном направлении, отдаляясь от берегов Антарктиды. За последние несколько месяцев он значительно потерял в массе и утратил звание самого большого айсберга в мире.

Однако его размеры по-прежнему внушительны. Судя по спутниковым снимкам, сейчас эта громадина находится в 90 км от острова Южная Георгия.

Ученые намерены снарядить два глубоководных глайдера, которые будут сопровождать айсберг в течение четырех месяцев.

"Они будут следить за изменениями температуры воды и уровня солености, измерять концентрацию хлорофилла и определять степень чистоты вод, что является очень важной характеристикой", - объясняет океанограф BAS Повл Абрахамсен.

В интервью Би-би-си он рассказал, что глайдеры будут пилотироваться дистанционно из Великобритании командами Национального океанографического центра (НОКС) и Британской антарктической службы.

Замеры концентрации хлорофилла помогут определить количество фитопланктона в воде. Эти организмы составляют основу пищевой цепочки местной морской фауны. Их поедают ракообразные, составляющие антарктический криль, которых в свою очередь едят основные хищники этих широт.

"В водах вокруг Южной Георгии сложилась очень эффективная система. В отличие от регионов с умеренным и тропическим климатом, где пищевые цепочки значительно более сложные, здесь фитопланктон попадает сразу к крилю, а тот напрямую к пингвинам, тюленям и китам. Это короткая цепочка. И если мы увидим изменения в фитопланктоне, то сразу станет ясно, что случится дальше", - говорит эколог BAS, профессор Герайнт Тарлинг.

Автор фото, BAS/Laura Gerrish

В настоящий момент айсберг несет быстрое Антарктическое циркумполярное течение (SACCF). При встрече с континентальным шельфом у Южной Георгии поток поворачивает на юго-восток, и, похоже, что в последние пару дней А-68 полностью повернул вместе с течением.

По идее, SACCF должен провести ледяную массу по всей петле вокруг острова, но есть риск, что айсберг может где-нибудь зацепиться за мелководье.

Автор фото, MOD/Crown Copyright Подпись к фото, Изначально площадь А-68 составляла около 5800 квадратных км, но осталось лишь 3900

Осадка A-68 ниже ватерлинии составляет около 200 метров. Это было подтверждено с помощью замеров, сделанных американским космическим аппаратом IceSat-2, который оснащен лазерным альтиметром.

"Эта толщина соответствует толщине кромки сегмента С шельфового ледника Ларсена до того момента, когда от нее откололся этот айсберг, - подтверждает доктор Роб Лартер из Антарктической службы Британии (BAS). - База не должна была сильно растаять, потому что при толщине в 200 метров она находится в "зимней воде", самой холодной части толщи Южного океана".

Почему A-68 нельзя считать жертвой климатических изменений?

Этот айсберг откололся от сегмента С шельфового ледника Ларсена в той части Антарктики, где по-прежнему очень холодно. Эта масса льда сформировалась в ледниках, которые сходят в океан в восточной части Антакртического полуострова. При входе в океанскую воду ледниковые языки приподнимаются и образуют единую массу. Такое откалывание ледников от шельфа является естественным процессом, поскольку шельф стремится к сохранению равновесия. Выпадающие осадки и материковые ледники увеличивают его массу, а откалывание айсбергов позволяет поддержать баланс. Ледник Ларсена создает айсберги, подобные A-68, примерно раз в десятилетие.

Если A-68 сядет на мель к юго-востоку от острова Южная Георгия, это будет самым худшим сценарием. Это окажет влияние на миграцию криля и в SACCF вдоль северной оконечности континентального шельфа, затруднив пингвинам и тюленям доступ к пище, которая необходима им самим и их потомству.

Конечно, всего этого может и не случиться, и тогда A-68 просто продолжит движение мимо Южной Георгии.

По словам профессора Колорадского университета в Боулдере Теда Скамбоса, можно также ожидать "впечатляющего крушения" этого айсберга. На это может указывать "ледяная стопа", которая формируется вокруг этой глыбы льда. Эта стопа, видимая на спутниковых снимках высокого разрешения, образуется в результате интенсивного таяния в районе ватерлинии под воздействием волн и и более теплой поверхностной воды.

Профессор Скамбос указывает на то, что ледяная стопа нарушает плавучесть айсберга, что в совокупности с талой водой, проникающей в его трещины и щели, может привести к катастрофическому разлому.