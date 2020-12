"Грязный хлопок" Синьцзяна: как Китай принуждает уйгуров к труду на мировую индустрию моды

Лагеря и фабрики

"Укоренившаяся лень"

"Целиком сфабрикованы"

Би-би-си поинтересовалась у 30 ведущих мировых брендов одежды, намерены ли они после нашего расследования продолжать использовать полуфабрикаты из Китая. Лишь четыре из них - Marks and Spencer, Next, Burberry and Tesco - ответили, что строго следят за тем, чтобы в продукции, закупаемой ими в Китае, не использовался хлопок из Синьцзяна.