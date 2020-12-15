"Польский путь"? Зачем в России хотят изменить список показаний для аборта

Анастасия Голубева

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Российский минздрав предлагает изменить список медицинских показаний, по которым женщина может сделать аборт на любом сроке беременности. По новым правилам, которые предлагают чиновники, аборт на поздних сроках будет показан только при непосредственной угрозе здоровью женщины. Фактически женщины могут лишиться возможности самостоятельно решать, готовы ли они вынашивать плод с серьезными врожденными заболеваниями.

Русская служба Би-би-си изучила предложения минздрава.

Что это за список?

"Новый проект приказа не отменяет прерывание беременности по желанию женщины, а содержит медицинские показания, при которых прервать беременность можно независимо от ее срока", - ответили в минздраве на критику предложений.

По нынешнему законодательству, женщина может во всех случаях сделать аборт на сроке до 12 недель, а если она подверглась изнасилованию, то до 22 недель. По медицинским показаниям аборт можно делать на любом сроке.

Нынешний перечень медицинских показаний к аборту действует с 2007 года. Список хотят пересмотреть с учетом "развития медицинской науки и изменения в подходе к лечению различной патологии при беременности", - сказали Би-би-си в минздраве России.

Рекомендации одновременно и добавляют заболевания, при которых можно прервать беременность, и убирают некоторые нормы, которые содержались в документе 2007-го года.

Например, теперь предлагается разрешить делать аборт, если женщина болеет четвертой стадией ВИЧ, серповидно-клеточным нарушением, различными психическими расстройствами, некоторыми заболеваниями нервной системы (например, эпилепсией) и другими острыми заболеваниями.

В то же время из медицинских показаний к аборту хотят убрать диагностированные у женщинызлокачественные образования (если не назначена химиотерапия), психозы, вызванные употреблением наркотиков, депрессивные эпизоды, хромосомные нарушения (такие как синдромы Дауна, Патау и Тернера) и другие заболевания.

Также, по нынешним законам, женщина имеет право сделать аборт на любом сроке при врожденной аномалии плода с "неблагоприятным прогнозом для жизни" ребенка. Минздрав предлагает убрать эту норму и вместо нее узаконить предоставление "медицинской помощи матери при установленных ‎или предполагаемых аномалиях ‎и повреждениях плода". Это можно трактовать так, что если аномалия плода не угрожает жизни и здоровью женщины, то делать аборт на поздних сроках она не имеет права.

Чего опасаются противники нового списка?

"Это биополитика. Таким термином в конце 70-х годов Мишель Фуко назвал вмешательство государства в биологическую жизнь граждан", - так охарактеризовала новый список депутат Оксана Пушкина.

По мнению Пушкиной, решающее слово в обсуждении прав женщин на аборты должны иметь женские объединения, которые прислушиваются к советам врачей. Пушкина уверена, что часто за решением сделать аборт стоят не медицинские и не этические причины, а социально-экономические - "невозможность дать младенцу все необходимое, обеспечить ему перспективы в жизни".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Оксана Пушкина

Новый список минздрава она назвала “польским путем”. Осенью 2020 года в Польше ввели запрет на аборты из-за неизлечимой болезни плода. По этому показанию в стране проводилось 98% всех абортов. Это решение вызвало массовые протесты.

Пушкина также опасается, что исключение некоторых норм из списка приведет к росту числа подпольных абортов.

Сужение списка показаний для аборта может провоцировать коррупцию, опасается акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. "Если какой-то запятой не хватает, а человеку необходимо что-то сделать, а бюрократы будут говорить: "Нет, вы в эту группу не входите, это вычеркнули из списка", - это всегда возможность для коррупции", - считает она.

Ее тревожит и то, что женщинам будет затруднительно сделать аборт при нарушениях развития плода. Ерофеева полагает, что это может увеличить количество отказов от детей, рожденных с тяжелыми заболеваниями. "То есть мы государству на плечи будем просто добавлять живых, но не способных самостоятельно развиваться и жить детей", - считает врач.

Против нового списка выступили и некоторые феминистские интернет-сообщества. Несколько активисток призвали подписчиков оставлять негативные отзывы на предложение минздрава на портале государственной информации.

Что говорят противники абортов?

О возможных проблемах из-за принятия нового списка минздрава спорят в основном на феминистских порталах, а "обычные люди это даже не обсуждают", говорит Наталья Москвитина, глава фонда "Женщины за жизнь", который занимается профилактикой абортов.

Она уверена, что список показаний для аборта должен переодически корректироваться, чтобы быть более актуальным. Также она отмечает, что многие женщины сейчас сталкиваются с сильным давлением со стороны врачей: "Женщине говорят, что ребенка нужно абортировать, а она считает, что ребенок с патологией может жить".

В частности, утверждает Москвитина, многие люди "боролись с системой", доказывая, что хотят родить ребенка с расщелиной неба ("заячья губа") или косолапостью. Хотя многие патологии плода могут быть скорректированы сразу после рождения - например, гастрошизис (дефект передней брюшной стенки).

Автор фото, Anton Vergun/TASS Подпись к фото, Акция противников абортов в Белгороде. 2016 год

Также, по словам Москвитиной, диагностика может ошибаться, а врачи перестраховываться: "Бывает, что по некоторым показаниям видно, что это патология, а через неделю или две плод изменяется, перерастает, и патологии [как] и не было. Это же человек - что-то быстрее развивается, что-то медленнее, что-то не так видно на аппарате".

Противница абортов полагает, что врачи часто опасаются возможных исков со стороны родителей больных детей, а потому советуют сделать аборт, чтобы обезопасить себя.

"Так работает система: если есть патологии, значит есть риски, значит будут нужны дополнительные операции, значит врач может получить судебный иск. Каждый боится за себя", - считает Москвитина.