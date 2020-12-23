"Нет сил, чтобы жить": пандемия резко подняла спрос на психологическую помощь в России

Алексей Ильин

Би-би-си

Страх смерти и болезни, социальная изоляция и постоянная тревога за близких - эти и другие эмоции сопровождали большинство людей в этом году. В России это привело к резкому росту спроса на психологическую помощь.

Для 32-летней москвички Алены пандемия коронавируса оказалась особенно тяжелым испытанием. До этого девушка уже несколько лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

"Было страшно, тревожность была сильная, - рассказывает Алена. - В парк не пойти, работу нашу закрыли на этот период (я работала в курьерской службе для людей с ментальной инвалидностью). Приходилось постоянно сидеть дома, что очень тяжело для меня".

Алене казалось, что пандемия может продолжаться вечно и что прежняя жизнь никогда не вернется. В итоге девушка решила присоединиться к групповой когнитивно-поведенческой терапевтической группе и посетила несколько онлайн-занятий.

"В основном это была просто поддержка, - вспоминает она. - Мы говорили о том, у кого какие планы на то время, когда снимут карантин. И кто чем занимается конкретно сейчас. И чем вообще можно заняться".

Советы психологов и чужой похожий опыт помогли Алене справиться с проблемами и унять тревожность.

"Теперь "вторая волна" [пандемии] меня вообще не беспокоит, к тому же сейчас все открыто и работа есть", - рассказывает она.

Весенний карантин тяжело ударил по психике многих россиян - впервые в XXI веке люди лишились права не только свободно путешествовать и ходить на работу, но даже выходить из дома без крайней необходимости. Неудивительно, что многим особенно остро понадобилась психологическая помощь.

"Для меня московский локдаун начался с панической атаки. Кажется, это была именно она", - рассказывает 20-летняя студентка и редактор подкастов из Москвы Полина, которую переживания по поводу коронавируса тоже вынудили обратиться за поддержкой.

В последних числах марта Полина отправилась на вечеринку на квартиру к своим друзьям - проводить приятеля, который улетал учиться в Японию за несколько дней до закрытия границ. К тому времени в России уже стремительно росло число заболевших Covid-19, а жители Италии и Испании уже несколько недель сидели на жестком карантине.

Девушка осталась у друзей ночевать, а на следующее утро проснулась с больным горлом. "Домой я уезжала в полной панике и с мыслями о том, куда бы госпитализироваться. Но все обошлось, у меня просто начиналась простуда. И каждое мое утро отныне начиналось с новых "симптомов короны", - рассказывает Полина.

После объявления всеобщего режима самоизоляции в России девушка со своими родителями и младшим братом села на строгий карантин и решила тщательно соблюдать все антиковидные меры. В частности, из-за опасений заразиться все привезенные доставкой продукты мылись кипятком или оставлялись за дверями квартиры на проветривание.

Однако даже летом, после резкого снижения темпов заражений и отмены большинства карантинных ограничений, тревога никуда не ушла. В июле Полина решила сменить обстановку и отправиться к своей бабушке в Курскую область, но в итоге всю поездку страшно нервничала и по-прежнему боялась подхватить заразу.

"После этой поездки я поняла, что надо что-то менять в моей голове, и пошла со своей ипохондрией к специалистке, - признается девушка. - Не могу сказать, что она мне чем-то помогла - возможно, дело было в том, что мы совсем мало встреч провели, или в том, что я пошла к психоаналитику, когда надо было, наверное, к терапевту… В общем, я сама постепенно начала приходить к корням моих тревог и навязчивых мыслей".

"Я начал регулярно сталкиваться со смертью"

Владелец консалтингового агентства Сергей Ночовный весной не боялся заразиться новым вирусом, однако его, как и многих других бизнесменов, преследовал другой страх: потерять свой бизнес и остаться в нищете. Чтобы побороть этот страх и не сидеть без дела во время карантина, Сергей решил пойти работать простым курьером.

"Было интересно испытать себя: смогу ли я пойти работать на непопулярную, низкооплачиваемую работу, и как на это отреагирует мое окружение, - рассказывает Сергей. - Нужно понимать, что тогда, в конце марта, только объявили локдаун, и люди чувствовали себя достаточно растерянно. Я не хотел зависать у компьютера дома, хотел больше движения, и интересно было посмотреть, что такое работа курьером в IT-компании, как работает эта система".

Также весной Сергей устроился работать волонтером. Он до сих пор по 2-3 раза в неделю работает с пациентами в "красной" зоне двух московских больниц, где лечатся пациенты с коронавирусом. Однако первые дни такой работы оказались для бизнесмена весьма непростыми.

"Я обратился к психологу, так как начал регулярно сталкиваться со смертью. Я не медик, это новый опыт, и нужно было понять, как более здорово к нему относиться, чтобы сохранить себя", - рассказывает Сергей.

Летом Сергей и сам заразился Covid-19, однако перенес болезнь в легкой форме. Испытанием для него стал не столько сам недуг, сколько вынужденная трехнедельная изоляция.

"Карантин давался непросто, так как я люблю заниматься спортом и не очень люблю сидеть дома. Мне помогло то, что через 10 дней друг привез беговую дорожку - стало веселей. В целом было нормально: работал, читал книги, смотрел сериалы - занимался всем тем, чем занимались нормальные люди весь период локдауна", - рассказывает бизнесмен.

Быстрорастущий спрос

Для помощи тем, кто с трудом переживает карантин или испытывает другие связанные с вирусом страхи, московские власти еще в апреле открыли бесплатную службу психологической поддержки горожан, где можно получить совет психолога, позвонив по многоканальному телефону. Аналогичные меры приняли и некоторые другие регионы.

"Весной за психологической поддержкой, связанной со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавирусной инфекции, обратились почти 30 тысяч жителей столицы. Тогда на одного психолога приходилось до 70 обращений за смену", - рассказывали агентству ТАСС в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

Летом работа службы временно прекратилась, однако в сентябре, на фоне повторного роста заболеваемости, горячая линия открылась вновь.

Всплеск интереса к психологическим консультациям отмечают и многие крупные онлайн-сервисы. Например, сервис услуг YouDo.com сообщает о росте спроса на услуги психологов в 3,5 раза за апрель-июнь этого года по сравнению с тремя предыдущими месяцами. С началом "второй волны" число обращений к специалистам увеличилось всего на 5%, однако с апреля спрос сохраняется на стабильно высоком уровне, отметили в компании.

"Любопытно, что многие специалисты перевели свои услуги в онлайн, адаптировавшись под текущие реалии, и все чаще заказчики выбирают именно дистанционные консультации. Среди вопросов, которые встречаются в запросах пользователей - проблемы в семейной жизни, работа с паническими атаками, депрессивным состоянием, проработка вопросов тревожности, самоидентификации, желание научиться преодолевать трудности и справляться со стрессом", - рассказали Би-би-си в пресс-службе компании.

Клинический психолог Владимир Крупин также отмечает, что с началом пандемии особенно бурно растет спрос именно на онлайн-услуги психологов. "Для многих обращение к психологу онлайн еще недавно было чем-то недосягаемым, люди даже не думали об этом. Но с карантином и массовым переходом на удаленку восприятие изменилось", - объясняет он.

О росте спроса на услуги психологов практически по всей стране сообщает и еще один гигант на российском рынке онлайн-услуг - портал "Авито". По словам руководителя маркетинговых проектов "Авито услуги" Ивана Чулкова, с началом второй волны пандемии спрос на услуги психологов в стране вырос почти в два раза - на 89% по сравнению с осенью прошлого года и на 32% по сравнению с минувшей весной.

"При этом спрос на психологов довольно сильно превышает предложение - на одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов, что влечет за собой повышение цен. Один сеанс в среднем по стране стоит 800 рублей - это на 14% больше, чем весной или в прошлом году", - рассказал Би-би-си Чулков.

С апреля растет число заказов на услуги психологов и на портале Profi.ru. За этот год наибольшее число заказов пришлось на период с начала сентября по середину октября, а по сравнению с апрелем спрос в сентябре был выше в 2,7 раза, сообщили в компании. При этом средняя стоимость 60-минутной консультации со специалистом на этом портале составляет 1000 рублей.

"Картина болезни изменилась"

Сами психологи тоже говорят о продолжающемся росте обращений к ним, несмотря на рост цен. По словам заведующего кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрея Шмиловича, в первую очередь люди обращаются с жалобами на аффективные расстройства, депрессии, тревожные расстройства, обсессии.

"Надо сказать, что увеличилось количество расстройств, непосредственно связанных с нынешней обстановкой, у тех пациентов, которые наблюдаются у своих врачей уже давно, много месяцев или лет. Сейчас картина их болезни изменилась с включением в нее сюжетной фабулы происходящего", - рассказывает Шмилович.

Впрочем, как отмечает специалист, учащения обращений к психологам случаются периодически.

"Я думаю, что подобного рода природные катаклизмы, которые бывали в истории и ранее, просто должны влиять на психику людей, не только больных, но и здоровых. Люди - живые существа и не могут не реагировать на это", - говорит Шмилович.

Об изменении запросов со стороны пациентов в связи с началом пандемии говорит и Владимир Крупин.

"Если до пандемии люди чаще приходили с вопросами "кто я", "тем ли я занимаюсь", "в тех ли я отношениях", то сейчас чаще приходят люди, у которых просто нет сил для того, чтобы жить, - объясняет психолог. - Они не готовы в чем-то разбираться, они просто говорят: "У меня нет сил, не могу работать и общаться с родственниками, я полностью истощен". Поэтому сейчас терапия направлена больше на поддержку, чем на какое-то глубинное исследование процессов в психике человека".

Особенно часто людей волнуют семейные проблемы. Запертые на карантине или просто постоянно находящиеся в одной квартире родственники нередко чувствуют себя в положении домашнего ареста, что усиливает трения и конфликты между ними, говорит семейный психолог Александр Шахов.

"Все нерешенные проблемы выступают на первый план. А капитальнейшая проблема человека сейчас - это неумение распоряжаться своим временем, - объясняет Шахов в беседе с Би-би-си. - В большинстве случаев мы заняты тем, что реагируем на вызовы: например, каждый день ходим на работу. А в условиях домашней жизни нужно создавать себе стимулы самому. Именно из-за неспособности создавать себе стимулы люди часто впадают в депрессию".

Психолог убежден, что восприятие пандемии людьми будет проходить по модели Кюблер-Росс, которая предусматривает пять этапов принятия пациентом смертельной болезни: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

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"Эта динамика характерна практически для всех сильных стрессов, - убежден Шахов. - Кто-то до сих пор отрицает и не признает существование вируса, кто-то гневается на власти за недостаточные меры, некоторые пытаются торговаться и подстраиваться, многие впадают в депрессию, но большинство членов общества, я думаю, уже приняли пандемию как данность, потому что деваться-то некуда".

Владимир Крупин также полагает, что стадия принятия для многих наступила с началом второй волны пандемии.

"Если во время первой волны для людей было все неизвестно, всем пришлось выйти из зоны комфорта в связи с пандемией, то сейчас все становится более-менее привычным: удаленная работа привычна, самоизоляция привычна. Даже новость о том, что на Новый год все будет закрыто, воспринимается довольно обыденно, нет каких-то бунтарских настроений. Люди как будто смирились с этой неизвестностью", - рассуждает Крупин.

Сейчас все пытаются понять, как продолжить нормальную жизнь в новых условиях, но у практической психологии пока нет на это явного ответа, признается Александр Шахов. "Я бы придерживался старого дедовского принципа - просто потерпеть, так как человечество ранее проходило и через более тяжелые испытания", - советует он.