Карабах: война закончилась, но расследования военных преступлений продолжаются

Автор фото, AFP

Международные правозащитные организации и СМИ публикуют доказательства военных преступлений, совершенных азербайджанскими и армянскими военными во время боевых действий в Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года.

Несколько опубликованных в декабре докладов и статей основаны на интервью десятков свидетелей и знакомых жертв, анализе спутниковых снимков и найденных на месте боеприпасов, а также видеозаписях зверств и жестокого обращения с пленными, которые распространяются через соцсети - “Телеграм”, “Инстаграм” и даже “ТикТок”.

Правозащитники призывают власти обеих стран провести независимое и прозрачное расследование этих преступлений. Однако эксперты сомневаются в способности властей враждующих стран честно расследовать эти случаи.

Убийства и объяснения

В октябре в соцсетях появились две видеозаписи, которые показывают момент пленения азербайджанскими военными двух армян и, предположительно, момент их расстрела.

Армянские власти идентифицировали погибших как Беника Акопяна, 1947 года рождения, и Юрия Адамяна, 1995 года рождения.

Несмотря на то, что два журналистских коллектива - Bellingcat и Би-би-си - установили подлинность видеозаписей, власти Азербайджана назвали их подделкой.

Но поток видео со зверствами продолжился.

Исследователи международной правозащитной организации Amnesty International проанализировали 22 таких видео - в том числе две записи, на которых азербайджанские военные отрезают головы армянским пленным.

Они также подтвердили подлинность видеозаписи, на которой армянин бьет ножом в горло связанного азербайджанского военнопленного - и хотя на видео не виден момент смерти, не вызывает сомнений, что человек скончался в считанные секунды после этого.

“Безнравственность и бесчеловечность, запечатленные на этих записях, демонстрируют очевидное намерение причинить высший вред и унизить жертв”, - приводятся в докладе слова Дениса Кривошеева, директора по исследованиям Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии.

Британская газета Guardian называет имена двух обезглавленных армян. Это 69-летний Геннадий Петросян из деревни Мадаташен, беженец из Сумгаита, и 82-летний Юрий Асрян из села Азых. По словам корреспондента издания, их опознали односельчане, с которыми он общался.

Исследователи отмечают, что на одной из записей у солдат, которые отрезают голову пленному, экипировка схожа с той, что используют некоторые подразделения азербайджанского спецназа. В случае видео из Гадрута исследователи Bellingcat также указывали, что действовать могли отряды специального назначения ВС Азербайджана.

Азербайджанский военный, видео убийства которого попало в интернет, на данный момент опознан не был. Доклад Amnesty International со ссылкой на азербайджанские СМИ называет его Исмаилом Ираповым из города Закаталы, однако распространившаяся в соцсетях фотография Ирапова показывает человека в обычной армейской форме, а на видео - человек в форме пограничных войск.

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Местные власти в Закаталы подтвердили Би-би-си, что на кадрах изображен другой человек.

Родители Ирапова рассказали Би-би-си, что на верхней части тела их сына не было следов пыток или ножевых ранений - никаких ран.

Правозащитники призвали власти Азербайджана и Армении немедленно провести расследование военных преступлений.

Еще до выхода доклада Amnesty генпрокуратура Азербайджана открыла расследование по делу о военных преступлениях и арестовала четырех солдат, однако не за убийства, а по другим обвинениям: двое обвиняются в издевательствах над телами убитых, а еще двое - в надругательствах над могилами.

В генпрокуратуре Азербайджана сказали Би-би-си, что расследуют в том числе и видео обезглавливания, но еще не идентифицировали причастных солдат.

В Армении аналогичная проверка не проводится, несмотря на формальные доказательства факта убийства. Собеседник Би-би-си в парламенте страны заметил, что в атмосфере борьбы за власть и поиска виноватых в поражении в войне в Карабахе такой шаг станет политическим самоубийством.

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Би-би-си обратилась с запросом в минобороны Армении и непризнанной НКР. На момент выхода заметки они не прокомментировали вопросы о возможном расследовании.

Роб Ли, эксперт по обороне факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, рассказал Би-би-си, что в общей сложности видел в соцсетях записи более пяти случаев убийств во время этой войны.

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Что касается других военных преступлений - осквернения могил, надругательств над телами, издевательствах или убийств военнопленных - он говорит, что сбился со счету: их десятки.

Не считая записей убийств, исследователи Amnesty International смогли подтвердить 11 видео с нарушениями со стороны армянских военных и 7 - азербайджанских.

В организации добавляют, что это лишь те видео, которые они смогли верифицировать на данный момент. Они изучают и другие видеозаписи.

Что считается военным преступлением?

Военные преступления — это нарушение законов ведения боевых действий, определенных корпусом международных актов и, в первую очередь, Женевскими конвенциями. Подписавшие их государства — все члены ООН, в том числе Азербайджан и Армения — обязуются защищать военнопленных, больных и раненых. Согласно этим документам, насилие в отношении военнопленных, пытки и убийство их — военные преступления.

Женевские конвенции также защищают мирное население. На протяжении войны в сентябре-ноябре 2020 года азербайджанские и армянские военные обстреливали города и села. Десятки гражданских лиц с обеих сторон погибли, а сотни были ранены. Эти обстрелы также могут быть классифицированы как военные преступления.

Обстрелы гражданских объектов и кассетные бомбы

Американская правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Азербайджан и Армению в использовании кассетных бомб, запрещенных в других странах, а также в артиллерийских и авиационных обстрелах населенных пунктов, которые привели к гибели мирных жителей.

Эти действия также классифицируются как военные преступления по Женевским конвенциям.

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Исследователи HRW изучили материалы на месте событий, спутниковые снимки и материалы в соцсетях, а также опросили десятки свидетелей - и посчитали, что армянские силы наносили противозаконные неизбирательные удары с использованием реактивных снарядов и оперативно-тактических ракет по населенным пунктам Азербайджана.

Эксперты установили 11 случаев применения ракет, неуправляемых реактивных снарядов и крупнокалиберной артиллерии по населенным пунктам - и еще как минимум четыре попадания по гражданскому населению или объектам вдали от военных целей.

HRW связала эти незаконные обстрелы с гибелью 40 и ранением десятков гражданских лиц в Азербайджане. Всего генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 101 мирного жителя во время войны.

Доклад цитирует интервью Би-би-си с главой МИД Армении, в котором тот ушел от вопроса об обстреле Гянджи.

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Правозащитники также говорят о незаконных и неизбирательных авиа- и артиллерийских ударах ВС Азербайджана по Степанакерту, в том числе по жилым домам с использованием заведомо неизбирательного оружия, а также о применении авиации и тяжелой артиллерии по населенным районам, где не было явных военных целей.

Они нашли следы попадания снарядов в школу, роддом и диспетчерский пункт электросетей.

Доклад приводит оценку омбудсмена непризнанной НКР, по которой в Степанакерте погибли 13 мирных жителей и еще 51 человек был ранен. Всего, по сообщениям армянских властей, с армянской стороны за время войны погибли 54 мирных жителя.

Власти Азербайджана утверждают, что обстреливали только военные объекты и только высокоточным оружием.

Кроме того, HRW приводит доказательства использования кассетных бомб с обеих сторон.

Такие боеприпасы запрещены во многих странах - многие из них не разрываются сразу, становясь минами, на которых потом могут подорваться мирные жители. Однако Баку и Ереван не ратифицировали соответствующую конвенцию.

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Организация смогла подтвердить четыре удара армянских сил по Азербайджану с использованием кассетных бомб. По данным HRW, они привели к гибели как минимум семи мирных жителей, в том числе двоих детей. В Армении отрицают использование кассетных боеприпасов.

Правозащитники также говорят о бомбардировке жилого района Степанакерта с использованием кассетных бомб со стороны ВС Азербайджана.

В интервью Би-би-си президент Ильхам Алиев назвал фейками сообщения о подтвержденных HRW случаях использования азербайджанской армией кассетных бомб.

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Жестокое обращение с пленными

Значительная часть видеозаписей зверств, появляющихся в соцсетях, показывает жестокое и бесчеловечное обращение с пленными. Кроме упомянутых выше случаев убийств, есть десятки случаев издевательств.

Исследователи Human Rights Watch изучили 14 видео и провели интервью с родственниками пяти пленных.

На видео “армянских военнопленных пинают, дают подзатыльники, колют острым предметом, волокут по земле, ставят на колени и, с явным намерением унизить, принуждают целовать азербайджанский флаг, восхвалять президента Ильхама Алиева и использовать оскорбительную лексику в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также заявлять о том, что Карабах является азербайджанской территорией”, говорится в докладе.

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Большинство азербайджанских военных не скрывают лиц на эти записях, и правозащитники считают, что они это делают потому, что не опасаются наказания.

В интернете появилось также несколько видеозаписей, на которых армянские военные издеваются над азербайджанскими пленными. HRW сообщила, что изучает видео жестокого обращения с пленными азербайджанцами.

Точное число военнопленных неизвестно. В понедельник при посредничестве Международного Комитета Красного Креста и российских миротворцев домой вернулись 12 азербайджанцев и 44 армянина, в том числе лица, захваченные до начала этой войны.

Однако уже на этой неделе стало известно о пропаже нескольких десятков армянских военнослужащих - по данным армянских властей, в районе двух спорных сел исчезли 73 человека. Часть из них могла попасть в плен.

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Роб Ли, эксперт по обороне факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает, что сейчас в регионе все больше внимания уделяется свидетельствам военных преступлений - в основном потому, что НКО и новостным изданиям требовалось время, чтобы подтвердить отдельные случаи и опознать жертв.

“Многие видео были опубликованы после окончания войны, так что мы продолжаем пополнять наши знания о том, что происходило во время боевых действий”, - говорит Ли.

Появление видео с военными преступлениями в соцсетях лишь отдаляет примирение между народами Армении и Азербайджана, признал в интервью Би-би-си Лоренс Броерс, директор Кавказской программы миротворческой группы "Ресурсы примирения", автор книги об армяно-азербайджанском конфликте.