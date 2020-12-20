Научный дайджест: почему время для вора течет медленнее

Леонид Лунеев

Би-би-си

Среди научных новостей недели:

Скрывая правду, мы замедляем ход времени

Как вырастить лес, не сажая деревьев

Кенгуру: лапы и глаза, которые просят о помощи

Если время замедлилось, значит, вам есть что скрывать

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Большинство людей согласится с тем, что время пролетает быстрее за хорошей книгой, интересной беседой и вообще, когда вы получаете удовольствие. Точно так же оно как будто замедляется, когда вы попадаете в неприятную ситуацию, из которой хотите побыстрее выпутаться, или пытаетесь кого-то запутать или ввести в заблуждение.

Японские ученые Идзуми Мацуда и Хироси Ниттоно решили проверить, в самом ли деле ход времени начинает восприниматься иначе теми, кто хочет что-то скрыть или солгать.

Чтобы проверить свою версию, Мацуда и Ниттоно предлагали студентам украсть что-нибудь в лаборатории и скрывать это до конца эксперимента. А чтобы мотивировать его участников, каждому из них было предложено по 500 йен, но с условием, что студенты получат деньги только в том случае, если воровство не раскроется.

Затем студентов сажали перед компьютером и показывали фотографии различных предметов, сопровождавшиеся повторяющейся надписью "вы украли это?" После показа каждой картинки участник эксперимента должен был определить, как долго она держалась на экране.

При этом задания различались по принципу "виновен - невиновен", то есть одним студентам среди прочих показывали картинку украденного предмета, а другим - нет.

В ходе задания ученые следили за реакцией студентов с помощью прикрепленных к коже датчиков.

Когда на экране возникал украденный предмет, исследователи неизменно отмечали всплеск нервного возбуждения. К тому же студентам в категории "виновен" казалось, что все предметы, а не только украденный, демонстрировались на экране дольше.

"Когда вы пытаетесь что-то скрыть, время для вас движется медленнее, чем обычно, потому что вы пребываете в состоянии возбуждения и повышенной бдительности", - поясняют Мацуда и Ниттоно в своей работе, опубликованной в издании Biological Psychology

И хотя ученые не могут сказать, каков был бы результат вне рамок лабораторного исследования, они сильно подозревают, что в реальной жизни эффект замедления времени лишь усилился бы.

"Посудите сами, - говорят они, - участники эксперимента чувствуют себя в полной безопасности, им ничего не грозит, даже если они не смогут обмануть экспериментатора, но в реальной жизни на кону оказывается намного больше всего".

Со стороны можно подумать, что результаты исследований японских ученых можно было бы с успехом применить в разработке новых методов разоблачения преступников. Тем более что один из авторов, Идзуми Мацуда, ранее работал в национальном исследовательском институте полиции и хорошо знаком как с теоретическими, так и с практическими аспектами применения полиграфа.

Однако, как указывают сами ученые, "проблема в том, что возбудиться могут не только лжецы и потенциальные преступники, но и совершенно невинные люди, которые под стрессом испытания тоже ощутят замедление времени, так что мы не думаем, что по разнице в восприятии времени можно с надежностью определять, врет человек, или говорит правду".

Почему настоящий лес должен расти сам

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Самые лучшие леса вырастают сами, это доказано самой природой, которая сотни миллионов лет создавала эти удивительные экосистемы. Поэтому, как полагает британская некоммерческая экологическая организация Rewilding Britain (ее название можно вольно перевести как "Вернем Британии первозданность"), возрождение лесов нужно отдать в руки самой природы, и помогать ей только в том случае, если процесс обещает быть слишком сложным или продолжительным.

Собственно, идея не нова, ученые давно уже говорят о том, что часто попытки быстро вырастить новый лес на месте уничтоженного ведут к тому, что пространство засаживают монокультуруами или вовсе чуждыми для этой местности породами, что лишь усугубляет экологические проблемы.

Более того, когода речь заходит о такой важной функции леса, как поглощение углекислого газа, многие эксперты склоняются к мнению, что качество леса важнее простого количества деревьев.

В последние годы во всем мире все более популярной становится стратегия массовых лесных насаждений, но практически совершенно игнорируются попытки дать возможность лесу восстанавливаться самому, хотя это и дешевле, и дает лучшие экологические результаты.

Rewilding Britain согласна с тем, что иногда посадка деревьев приносит пользу, но все зависит от того, что, когда и где сажать, и как потом ухаживать за этими деревьями.

"Мы не можем восстановить утерянные леса за счет одних лишь искусственных посадок, - говорит исполнительный директор организации Ребекка Ригли, - самым эффективным способом сохранения наших пребывающих в печальном состоянии лесов было бы сохранение остатков древних лесных массивов и помощь лесу в самовосстановлении".

"Наши древние леса исчезли потому, что мы их уничтожили и не даем им вернуться, - продолжает Ригли, - но если мы позволим, миллионы новых деревьев сами вырастут по всей Британии".

По оценкам Rewilding Britain, если во всем мире выделить 1,67 млрд акров лесов под самовоспроизведение, то к 2050 году эти лесные массивы смогли бы выбирать из атмосферы объем углекислого газа, который при современных темпах вырабатывается за семь лет. Это решило бы одну из главных климатических проблем, которые стоят перед человечеством.

Впрочем, как отмечают эксперты, превратить эти цифры в реальность - совсем другое дело, и хотя самовосстановление лесов на первый взгляд выглядит простым и дешевым решением проблемы, в реальности скорее всего понадобится сбалансированый подход, и без дополнительных посадок не обойтись.

Кенгуру тоже умеют просить о помощи

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Владельцы собак и кошек отлично понимают, когда их питомцы что-то хотят им "сказать". Но, как считалось ранее, такой способностью доводить свои просьбы и пожелания до человека обладают только домашние животные, научившиеся этому в ходе долгого процесса приручения.

Однако как выяснил доцент Городского университета Гонконга Алан Макэллигот, живущие в зоопарках и заповедниках кенгуру в случае необходимости прекрасно могут с помощью мимики и жестов попросить человека о помощи. Макэллигот предположил, что и их дикие собратья, 50 млн которых счастливо прыгает по просторам Австралии, вполне могут объясниться с человеком.

Алан отобрал 16 кенгуру трех подвидов, живших в неволе и сначала, используя методику, применявшуюся при изучении таких домашних животных как лошади, собаки и козы, научил сумчатых находить разные лакомства в маленьком ящичке.

Потом ящичек стали закрывать так, чтобы кенгуру не могли его открыть, и пронаблюдали, как они будут реагировать.

Как и домашние животные в предыдущих экспериментах, кенгуру неизменно обращались за помощью к находившимся поблизости людям.

"Они смотрели мне в глаза, как это сделала бы собака или коза, а потом переводили взгляд на ящичек, а некоторые даже трогали лапой за колено, как обычно делают собаки, когда хотят привлечь внимание, - говорит Макэллигот. - И это происходило не только с подвидами, которые обычно считаются дружелюбными, но и с более агрессивными кенгуру. Честно говоря, я был поражен, ведь я не думал, что мы вообще продвинемся с ними дальше стадии базового обучения".

Ученый говорит, что хотя о социальном поведении и когнитивных способностях кенгуру известно довольно мало, не исключено, что умению обращаться за помощью, даже к представителям другого вида, кенгуру обязаны тем, что живут в группах с довольно тесным взаимодействием.