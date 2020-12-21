Что за новый штамм коронавируса нашли в Британии и стоило ли закрывать с ней границы?

Ольга Дьяконова, Мария Киселева, Николай Воронин

Би-би-си

Автор фото, Getty Images

Россия вслед за европейскими странами, Канадой, Турцией, Аргентиной и Ираном приостановила авиасообщение с Великобританией. Всего на эту меру пошли более 35 стран. Это решение связано с заявлением британских властей о том, что на территории страны обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая на 70% более заразна.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, насколько опасна новая мутация вируса и поможет ли ограничение авиасообщения сдержать его распространение. Ученые признают, что новая мутация вируса, возможно, уже есть и в других странах, а Великобритания стала первой, где ее выявили.

Почему Россия решила остановить полеты в Великобританию?

Россия остановила авиасообщение с Великобританией на неделю с полуночи 22 декабря. В качестве причины в сообщении оперативного штаба приводится "ухудшение эпидемиологической обстановки".

По данным штаба, "ситуация с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании тщательно изучается, по итогам ее рассмотрения будут приняты дальнейшие решения" (цитата по Интерфаксу).

Россия закрыла регулярное международное авиасообщение в конце марта. Полеты в Великобританию возобновились в числе первых - 1 августа. До сегодняшнего дня Великобритания входила в число 16 стран, с которыми Россия восстановила прямое авиасообщение. Среди компаний, которые возобновили полеты между Россией и Великобританией, были, в частности, Wizz Air, "Аэрофлот" и British Airways.

Днем в понедельник билеты на рейсы до Лондона на сайте Wizz Air не продаются, на сайте "Аэрофлота" билеты доступны с 31 января. На сайте British Airways билеты были доступны.

Представитель "Аэрофлота" подтвердил, что полеты запрещены решением оперативного штаба. "Возврат осуществляется в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты", - пояснил он (цитата по Интерфаксу). В компании не пояснили, ожидают ли они продления запрета на полеты.

По словам главы аналитической службы агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, вероятность того, что запрет будет продлен дольше этой недели, достаточно высока. По его мнению, запрет на неделю - это возможность взвесить все риски переноса нового штамма.

Пантелеев уточняет, что Лондон в это время года не слишком популярен у российских туристов как пересадочный хаб, чаще в этой роли выступают аэропорты ОАЭ и Стамбул. Однако "всем известно, что благоустроенная Великобритания до сих пор считается излюбленным местом для российской элиты", добавляет эксперт.

По сообщению Росавиации, бизнес-авиация сможет выполнять рейсы с 22 по 29 декабря между Россией и Великобританией только с отдельного разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Какие еще страны и почему останавливают сообщение с Великобританией?

Заявления британских властей вынудили страны одну за другой закрывать границы с Британией. К середине дня понедельника более 35 стран ограничили авиасообщение с Великобританией, и их число растет.

Аргументы в пользу того, что прекращение полетов поможет остановить вирус, высказывал лидер лейбористов Кир Стармер. Ссылаясь на закрытие международных границ и "серьезные нарушения работы" портов, он сказал: "Не стоит заблуждаться - сейчас это настоящая чрезвычайная ситуация".

Он призвал правительство активизировать действия: "Мы больше не можем позволить себе многообещающих и ложных надежд, запутанных посланий и медленного принятия решений. Нам нужно сильное, ясное и решительное руководство".

Одной из первых стран, которые временно закрыли границы с Британией, стала Франция. Она прервала все транспортное сообщение с соседней страной, в том числе движение грузовиков, на 48 часов с вечера воскресенья. Также пассажиры из Великобритании временно не смогут уехать во Францию по Евротоннелю и на пароме из Дувра.

В сообщении министерства иностранных дел Франции говорится, что запрет позволит подготовиться к безопасному возобновлению движения из Великобритании с 22 декабря и далее - "на основе обязательного проведения тестов при отбытии".

По информации на сайте министерства иностранных дел Франции, которая была обновлена 15 декабря, для тех, кто въезжает из Великобритании, никакие ковидные ограничения не действовали.

Вечером 20 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна прекращает авиасообщение с Великобританией, ЮАР и Данией. Он сам выступил за полностью "закрытое небо" - как в первую волну пандемии.

"У нас есть эпидемия, которая распространяется, вирус, который мы пока не понимаем. Эта мутация может быть коронавирусом 2.0", - сказал он (цитата газеты Times of Israel). По словам Нетаньяху, именно поэтому правительство решило запретить международные полеты.

Правда, часть стран не стала прерывать авиасообщение - например, такое решение не принял на вечер понедельника Китай. Belavia заявила, что не будет прекращать рейсы в Великобританию из Беларуси, а рейсы в Лондон отправляются штатно - два раза в неделю.

Авиационная отрасль в лице международной организации гражданской авиации IATA ранее предлагала свое решение - так называемый "паспорт здоровья". Он предполагает систему тестов, которые признают все страны, и единые меры реагирования, если на борту выявили заболевшего. По словам Пантелеева, различные ограничения и запреты могут и дальше появляться, пока страны не договорятся о единых правилах перелетов.

Что это за новый штамм?

Новую мутацию коронавируса назвали VUI-202012/01 (Variant under Investigation, или "исследуемая вариация"). Она обнаружена не только в Великобритании, но и в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии. Власти ЮАР и Италии также сообщили о выявлении нового штамма - причем в ЮАР, судя по всему, похожий штамм образовался независимо от британского.

В VUI-202012/01 нашли 17 устойчивых (стабильно передающихся от одного носителя к другому) изменений. Ученые ранее еще не встречали столько мутаций одновременно. Считается, что они появились во время длительной болезни одного пациента в Британии, что позволило SARS-CoV-2 долго эволюционировать в организме.

Новая вариация вируса появилась, по мнению ученых, в сентябре, а затем циркулировала в небольших количествах в популяции до середины ноября. Нашли эту мутацию, когда попытались выяснить, почему заболеваемость в графстве Кент не снижается, несмотря на введенные ограничения. Там обнаружили связанный с этой вариацией кластер, быстро распространившийся в Лондоне и Эссексе.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Данные об опасности новой мутации - пока предварительные. Но власти действуют на упреждение

Этот вариант вполне может циркулировать и в других странах помимо тех, где ее уже обнаружили, заявил журналу Science эпидемиолог Уильям Ханедж из гарвардской Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана.

"Возможно, Соединенное Королевство просто выявило его первым, так как в этой стране самый сложный в мире геномный мониторинг SARS-CoV-2. Во многих странах секвенирование практически отсутствует", - пояснил эксперт. Важно отметить, что в Великобритании, по данным консорциума Covid-19 Genomics, проводят секвенирование образцов вируса примерно у 10% людей с положительным результатом теста. В других странах, скорее всего, эта цифра меньше.

Британские власти заявили, что заразность нового штамма на 70% выше, чем у других ранее известных вариаций. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок считает, что эта мутация "вышла из-под контроля".

Главный врач Англии профессор Крис Уитти заявил, что нет доказательств того, что новый штамм повышает уровень смертности или влияет на вакцины и методы лечения. ВОЗ согласна с этим мнением; там считают, что эта мутация не делает разрабатываемые вакцины менее эффективными.

Как говорится в заявлении британского консорциума, когда возникает мутация, трудно предсказать ее важность, и для проверки многих тысяч комбинаций мутаций потребуется "значительное время и усилия". Пока власти предпринимают превентивные меры, цель которых - остановить цепочки распространения вируса и не допустить переполненности больниц.

Власти Британии с 20 декабря ввели жесткий локдаун, закрыв все магазины, кроме необходимых, и запретив собираться группами.

Почему мутацию посчитали опасной?

Сейчас в мире насчитывается около четырех тысяч различных вариаций SARS-CoV-2. Но у этой мутации есть ряд особенностей, из-за которых ученых обратили на нее внимание.

Одной из самых значимых в этой измененной версии вируса стала мутация N501Y в шиповидном белке, с помощью которого вирус как раз связывается с клетками человека и его рецептором ACE2. В исследованиях, проведенных на мышах, эта мутация улучшала связывание вируса с этим рецептором и соответственно повышала заразность.

"Если внимательно изучить [глобальную базу данных вариаций генома Sars-Cov-2] GISAID, становится очевидно, что в этом году мутация N501Y появлялась уже несколько раз, причем гораздо раньше, за пределами Британии: в июне-июле в Австралии, в июле же в США, а в Бразилии - и вовсе в апреле 2020 года, - говорит Джулиан Тан, почетный профессор вирусологии Университета Лестера. - Вопрос о том, попал ли вирус в Британию извне, или одна и та же мутация спонтанно возникла сразу в нескольких местах (как результат естественного отбора под воздействием иммунной системы инфицированных), требует дальнейших исследований".

В другой мутации, названной 69-70del (в честь слова "delete" - удаление), в спайковом белке обнаружено выпадение двух аминокислот. Эта мутация описывается в контексте эвазии вируса (обхода защитных механизмов иммунной системы).

Мутация 69-70del появилась вместе с другой мутацией, названной D796H, в вирусе пациента, который болел в течение нескольких месяцев и получал плазму для лечения болезни. Этот пациент в итоге умер. Позже обнаружилось, что вирус, несущий две мутации, был менее чувствителен к плазме от нескольких доноров, чем первоначальная версия вируса. Это вызвало предположение, что эта мутация способна "уклоняться" от антител, нацеленных на более ранние версии вируса.

Пока не ясно, делают ли эти мутации вирус более заразным. Уровень инфицирования в районах, где циркулирует этот конкретный штамм, увеличивался быстрее, чем ожидалось. Данные моделирования показали, что у этого варианта, возможно, более высокая скорость передачи, чем у других - но это предварительные данные, и пока что ученые не секвенировали достаточное количество образцов вируса, чтобы точно говорить об опасностях новой мутации.

"Если бы этот вариант имел большое влияние на тяжесть заболевания, мы бы это уже видели", - считает Эван Бирни, заместитель генерального директора Европейской лаборатории молекулярной биологии и один из директоров Европейского института биоинформатики в Кембридже (его слова приводит Guardian). По его словам, заболеваемость в больницах тогда резко возросла бы или резко снизилась. "Ничего подобного не произошло, поэтому мы можем сделать вывод, что влияние на количество тяжелых случаев, вероятно, будет умеренным: немного больше или немного меньше", - считает Бирни.

Считают ли в России эту мутацию опасной?

Весной ученые обнаружили распространяющуюся по миру мутацию D614G. Она с самого начала считалась более заразной. Согласно исследованиям, эта мутация не повлияла на повышение смертности от вируса, однако псевдовирус с мутацией D614G легче прикреплялся к человеческим рецепторам. Ученые пришли к выводу, что вероятность носительства этой мутации была больше у молодых людей. В исследовании делается вывод о необходимости дальнейших изучений этой мутации.

Эта мутация, а также штамм P314L, стали основными циркулирующими в России, сообщали в Роспотребнадзоре.

В середине ноября там сообщили о выявленной "сибирской" мутации - однако поспешили заверить, что она не связана с повышенной опасностью. "Никакие мутации, которые мы наблюдаем на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость... Все, что мы видим на территории России, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить", - заявила глава ведомства Анна Попова.

В Роспотребнадзоре заявили, что держат на контроле ситуацию с выявленным в Британии новым штаммом. Выявленные в стране мутации почти не влияют на клиническую картину, считают в ведомстве.