Смоленский "Твин-Пикс", Венедиктов, Виссарион: лучшие лонгриды Би-би-си за 2020 год

В это сложно сейчас поверить, но 2020 год запомнится не только коронавирусом и карантинами: в уходящем году произошли несколько знаковых событий, которые будут влиять на Россию и соседние страны в обозримом будущем. Мы старались не только сообщать последние новости, но и осмысливать их и рассказывать вам об этих событиях через истории людей, которых они затрагивают.

На этой странице мы собрали наши лучшие материалы о самом важном, что происходило в 2020 году, а также другие тексты, которыми мы гордимся, - с них и начинается подборка.

А здесь можно сразу перейти к интересующим вас темам:

"Он же никто, просто ребенок, который ушел в лес": как искали Влада Бахова

Текст, который не уходил из топа самых читаемых материалов на нашем сайте весь год: Олеся Герасименко рассказывает жуткую историю "смоленского Твин-Пикса".

"Между струйками": жизнь и правила Алексея Венедиктова

За тридцать лет работы на "Эхе Москвы" Алексей Венедиктов стал символом радиостанции. Но он давно намного больше, чем просто главный редактор. Светлана Рейтер и Сергей Горяшко выясняли, как все эти годы Венедиктову удается оставаться "на волне", жонглируя ролями журналиста, общественного деятеля, переговорщика, консультанта и бизнесмена. Этот материал получил российскую премию "Профессия - журналист".

"Умный город" или "Старший брат"? Как мэрия научилась знать о москвичах всё

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Как много, на ваш взгляд, о вас знают власти города, в котором вы живете? Адрес регистрации? Номер паспорта? Если вы живете в Москве, то намного больше - например, куда вы ездите на каршеринге, что вы делаете в интернете, каким маршрутом вы добираетесь до работы и какую шапку вы носите, а также ночевали ли вы вчера дома или в гостях. Все это делается, как говорят столичные власти, для вашего же комфорта. Но есть нюансы, в которых разобрался Андрей Захаров.

Солнечные батареи и двоеженство: как живут в общине Виссариона

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Утром 22 сентября сын пасечника в сибирской тайге выглянул в окно и сказал: "Папа, смотри, какие вертолеты интересные!" Вертолеты прилетели задерживать Сергея Торопа, более известного как Виссарион. Местные жители, считающие Торопа мессией, угощали задерживающих его силовиков грушами и "бомбардировали любовью". Наталия Зотова рассказывает, как жил "Город Солнца" - и что говорят люди, которые его покинули.

"Хочешь в царство небесное? Падай на колени, кайся!" Как жили дети в монастыре схиигумена Сергия

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И еще одна история о религиозной общине - Олеся Герасименко ездила в Среднеуральский женский монастырь, где экзорцист и бывший уголовник Николай Романов опекал монахинь и детей. Некоторые бывшие воспитанники рассказали ей о побоях и психологическом насилии, пережитых в общине. Бывший схигумен Сергий был лишен сана, но несколько месяцев оставался в монастыре - его задержали лишь в ночь на 29 декабря в результате штурма монастыря.

"Воля одного человека". Как в Беларуси казнят осужденных и что происходит с их семьями

О смертной казни в Беларуси - последней стране Европы, где практикуют высшую меру наказания, - написано немало текстов, но этот материал не столько о самих осужденных, сколько о выстроенной государством системе, которая часто осуждает людей еще до того, как они совершили преступление. Татьяна Мельничук и Татьяна Януцевич рассказывают историю матери, которая осталась должна государству за содержание своих сыновей в детдоме, и сестры, которая слышала аплодисменты смертному приговору своих братьев.

"Наполовину русский": история москвича Алишера Мухитдинова и его глобальной фашистской сети

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Андрей Сошников идет по следу Славроса - создателя главного фашистского форума, чьи активисты исповедовали "эзотерический гитлеризм". Дизайнер, видеоблогер, подкастер, автор философских эссе и "поучительных" новелл - москвич Алишер Мухитдинов создавал новейшую версию фашизма для миллениалов.

Последняя драка Сократа. Как жил и умер Алексей Сутуга, один из самых известных российских антифашистов

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"Человек с таким количеством отсидок у нас в стране вряд ли может претендовать на какую-то цивильную работу". Через рассказы друзей и знакомых Сократа Амалия Затари восстанавливает историю жизни Алексея Сутуги - как известный анархист и антифашист попал в тюрьму и как пытался найти себя в изменившемся мире после нее.

В гости к "Сказке". Как тигров, ехавших из Италии в Дагестан, спасли в Польше

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В октябре 2019 года белорусская ветеринарная инспекция остановила грузовик с надписью "Лошади". Вместо лошадей внутри оказались тигры - оголодавшие и обезумевшие от длительного нахождения в тесных клетках. Татьяна Мельничук, Татьяна Януцевич и Андрей Козенко искали получателя животных - следы привели в дагестанский Дербент.

Гранитная правда Донбасса и Сирии: о чем говорят памятники, когда молчит государство

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В попытке приблизиться к пониманию масштабов военных потерь России в зарубежных войнах Илья Барабанов, Ольга Ившина и Андрей Сошников обратились к монументальному искусству - и выяснили, что памятники в российских городах часто говорят больше государства.

Сестра Мишустина владеет недвижимостью на 1 млрд рублей. В Росреестре это скрыто

16 января премьер-министром России стал Михаил Мишустин, а 23 января Андрей Захаров нашел у его родной сестры элитную недвижимость на миллиард рублей, в том числе дом по соседству с популярным эстрадным певцом Стасом Михайловым. В Росреестре все записано как принадлежащее "Российской Федерации".

Отравление Алексея Навального

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В этом году мы были одними из первых, кто взял интервью у Алексея Навального после его отравления "Новичком". До этого, пока он приходил в себя, Андрей Козенко поговорил с Марией Певчих - самой таинственной соратницей оппозиционера, которая была с ним в день отравления.

А еще мы восстановили хронологию событий в тот день - включая ранее неизвестные подробности о том, как бортпроводники и медики скорой помощи спасали жизнь политика.

Протесты в Беларуси

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Больше четырех месяцев спустя после начала крупнейших протестов в истории Беларуси Александр Лукашенко все еще у власти. Массовые демонстрации сопровождаются беспрецедентным насилием в отношении протестующих - мы писали об издевательствах над задержанными в августе (в Минске и Гомеле) и в декабре, а также говорили о жестокости с бывшим бойцом ОМОНа.

Мы писали о тех, кто срывает маски с белорусских силовиков, и о киберпартизанах, взламывающих государственные сайты. Мы также рассказывали о том, как белорусские власти давят на независимые СМИ и брали интервью у бывшего президента Польши Александра Квасьневского, который неоднократно встречался с Лукашенко и называет его "своим коллегой Сашей".

Новая конституция России и обнуление сроков Владимира Путина

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Пандемия коронавируса не помешала российским властям организовать всеобщее голосование и в результате изменить конституцию, фактически позволив Владимиру Путину избираться на новые президентские сроки, если он того захочет.

Здесь можно почитать о том, как обсуждались и принимались поправки к основному закону страны, а здесь мы разбирали точки зрения авторов поправок и экспертов в области права. Мы также описывали историческую сессию Госдумы, которую депутаты начали с обсуждения идеи самороспуска, а закончили обнулением сроков Путина, и то, какую оценку поправкам дал Конституционный суд.

В преддверии самого волеизъявления россиян мы рассказывали, как местные власти тратили миллионы на продвижение голосования и какими еще способами старались повысить явку. Когда россияне начали голосовать, Олег Болдырев наблюдал за ними во время велосипедного путешествия по Смоленской и Тверской областям и пришел к выводу (неоднозначному) о том, что россияне не всегда говорят то, что думают.

Война в Нагорном Карабахе

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Новая война в Нагорном Карабахе привела к гибели, только по официальным данным, более пяти тысяч человек. В результате достигнутого мира значительные территории спорного региона, а также семь районов вокруг него, захваченные армянами в начале 1990-х, вернулись под контроль Азербайджана.

В ходе войны мы писали репортажи с обеих сторон (например, из Гянджи и Лачинского района), а после - разбирали главные вопросы к мирному соглашению и говорили с ветераном армянской дипломатии Жирайром Липаритяном о будущем Карабаха.

В Армении исход войны сочли капитуляцией, и антиправительственные протесты там продолжаются до сих пор - Григор Атанесян написал о том, почему Никол Пашинян, пришедший к власти в результате народной революции, не стал "армянским Манделой".

И, наконец, еще в феврале мы писали о том как Азербайджан и Армения распространяют теории заговора о карабахском конфликте, подпитывая взаимную ненависть, - после новой войны этот текст особенно актуален.

Выборы в США

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В середине декабря коллегия выборщиков наконец подтвердила победу Джо Байдена на выборах, лишив Дональда Трампа последнего шанса остаться президентом США. Что обеспечило победу демократам? Чего ждать Кремлю от Джо Байдена? Кто такая Камала Харрис, ставшая первой женщиной на посту вице-президента, и чем необычна первая леди Джилл Байден?

Ну и подводя итог единственному (пока) сроку Трампа, мы рассказывали о том, какое наследие оставит президент-эксцентрик и удалось ли ему сделать Америку снова великой (и богатой).

Коронавирус

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Больше, чем про коронавирус, мы (да и все, наверное) не писали в 2020 году ни о чем. Мы записывали эмоциональные истории людей, переболевших ковидом в первую волну, и рассказывали о тяжелой ситуации в регионах во время второй волны.

Мы продолжаем писать о вакцинах и последствиях коронакризиса для экономики, а также рассказывать о том, как может измениться наш мир после пандемии. Все наши последние и важные материалы о коронавирусе собраны здесь.