Путин перевел Волгоградскую область на московское время. Тысячи жителей были против

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Волгоградская область будет жить по одному времени с Москвой, UTC+3. СМИ пишут об этом как о "возвращении к московскому времени". Но два года назад жители региона проголосовали против этого на референдуме.

Регион уже жил по московскому времени с 2014 по 2018 год, но на референдуме 2018 года, проведенном в один день с выборами президента России, жители области высказались за переход на время UTC+4, или МСК+1. Это голосование стало итогом кампании за возвращение к куда более ранней норме.

С 1930 по 1980 год Волгоградская область, как и соседние Астраханская и Самарская, жили во времени, опережающем столицу на час. Это местное время пережило все административные реформы, затронувшие территорию, на которой в середине XX века располагались ликвидированные впоследствии Нижне-Волжская область, Нижне-Волжский край, а также Республика немцев Поволжья.

В референдуме 2018 года приняли участие 1,17 млн человек (66,24% избирателей), и сторонники жизни по времени МСК+1 победили со счетом 59,41% против 40,59%.

При этом многие жители области уверены, что референдум был проведен для повышения явки на президентских выборах, рассказывал Би-би-си один из членов актива движения "За волгоградское время" пенсионер Игорь Манкевич.

Референдум не стал точкой в вопросе о часовом поясе. Вновь перейти на московское время власти Волгоградской области решили в 2020 году. В марте, когда чиновники начинали готовиться к голосованию по путинским поправкам в Конституцию, глава облдумы Александр Блошкин предложил еще раз узнать мнение граждан о том, в каком поясе должен жить регион.

На сайте парламента было сказано, что тему перевода стрелок спикер поднял в связи с обращениями граждан. Впоследствии чиновники ссылались и на интересы бизнес-сообщества.

По словам Игоря Манкевича из движения "За волгоградское время", противники московского времени месяцами пытались выяснить, сколько же обращений получили местные депутаты. Он утверждал, что таких обращений было три.

В пресс-службе Волгоградской областной думы сообщали Би-би-си, что после референдума 2018 года "жители неоднократно требовали вернуть московское время, ставшее для них привычным и комфортным". При этом там признали, что в парламент приходят обращения с "прямо противоположными мнениями по вопросу времяисчисления".

Если в 2018 по вопросу о времени граждане высказывались на референдуме, то в 2020 году "мероприятия по выявлению мнения населения о часовой зоне на территории области" чиновники назвали "опросом". "Опрос" проходил параллельно с семидневным голосованием по поправкам к Конституции 25 июня - 1 июля.