Дружба и предательство: Пол Уилан - о своем аресте и жизни в колонии

Сара Рейнсфорд

BBC News, Москва

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пол Уилан называет себя "заложником скользкой российской политики"

Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан готовится встретить Рождество в российской тюрьме. Переговоры о его освобождении пока продвигаются туго.

В своем первом подробном интервью после ареста Уилан описал тюремную жизнь в окружении убийц и воров как "очень, очень мрачный опыт" и призвал политиков сделать больше для его освобождения.

Бывший американский морпех всегда настаивал на своей невиновности и называл себя "заложником скользкой российской политики" и "показного суда".

Знаменитый узник, у которого, помимо американского, в силу семейных связей есть также британское, канадское и ирландское гражданство, рассчитывал, что его обменяют на другого заключенного вскоре после приговора. Однако с тех пор прошло более полугода, а этого так и не случилось.

"Я просыпаюсь утром и стараюсь смотреть на жизнь настолько позитивно, насколько могу", - рассказывает Уилан, который отбывает срок в ИК-17, исправительной колонии строгого режима в Мордовии, в восьми часах езды к юго-востоку от Москвы.

Американца Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. Сам Уилан говорил, что до этого он уже приезжал в Россию несколько раз в качестве туриста, а в 2009 году брал с собой своих родителей.

В последний раз, по словам Пола Уилана, он прилетел на свадьбу к другу.

По версии следствия, как рассказывала нам Уилан, он работал на американские спецслужбы. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).

Судебные заседания проходили в закрытом для СМИ и слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф "совершенно секретно".

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам строгого режима. Обвинение запрашивало для него 18 лет.

Условия содержания в колонии тяжелые. Недавно часть ее перевели на карантин из-за предполагаемой вспышки коронавируса. Пол Уилан рассказывает, что теперь тюремные охранники будят его ночью каждые два часа: срывают с него одеяло и фотографируют его. Предположительно для того, чтобы убедиться, что он не пытался сбежать (администрация считает Уилана склонным к побегу).

Сам американец говорит, что старается жить сегодняшним днем и не думать все время о своем устрашающем 16-летнем сроке.

Ранее мы уже общались с ним, но это были лишь быстрые обмены репликами сквозь прутья решетки во время судебных слушаний по избранию меры пресечения. Приставы быстро пресекали такое общение.

Однако уже после вынесения приговора Уилан позвонил мне из колонии, чтобы рассказать свою версию этой шпионской истории - которая оказалась историей обмана и предательства.

"Я собирался [уходить], и тут внезапно пришел этот человек", - вспоминает Уилан момент своего ареста в московском отеле "Метрополь" два года назад.

Подпись к фото, Уилан был арестован в московской гостинице "Метрополь"

Человек, о котором он говорит, - это один из многих его российских друзей, которые появились у него с момента первого визита в Россию в 2006 году. Он знал семью этого человека, он был у него в гостях и даже представил его своим родителям.

Этому другу нравилось "бывать в обществе иностранца" и показывать ему разные достопримечательности, вспоминает Уилан.

Однако этот человек работал в ФСБ; через несколько минут после его прихода в номер ворвались оперативники и прижали Уилана к полу.

"Они схватили меня и повалили. Я подумал было, что это какая-то шутка или розыгрыш, но быстро понял, что это реальность", - рассказывает американец.

Пол Уилан утверждает, что все "абсурдное" дело против него было основано на показаниях его российского друга.

Автор фото, Whelan family Подпись к фото, Пол Уилан с родителями

"Они утверждали, что Разведывательное управление минобороны США отправило меня в Москву, чтобы забрать флешку с именами и фотографиями студентов пограничного училища", - говорит Уилан, отмечая, что такого рода миссия кажется "нелогичной" в век высоких технологий и интернета.

Следствие полагает, что Уилан заплатил за секретные данные с помощью безналичного перевода за четыре месяца до его последнего приезда в Москву. Сам же Уилан утверждает, что просто одолжил другу денег, чтобы тот смог купить жене новый телефон.

"ФСБ просто придумала историю, которая не имеет смысла", - говорит американец, подчеркивая, что суду так и не предъявили конкретных доказательств.

"Это действительно фарс. Мы слышали о таких вещах в советскую эпоху, когда людей просто уводили на расстрел. Это то же самое", - возмущается он.

Подпись к фото, В молодости Пол Уилан служил в полиции

Проверить слова Уилана не представляется возможным, поскольку даже его адвокаты вынуждены подписывать документ о неразглашении, обязательный для всех процессов о шпионаже, а сами судебные заседания проводились в закрытом режиме.

Однако Уилан уверен, что российские власти изначально были настроены на его обмен. По его словам, периодически звучали два имени: торговца оружием Виктора Бута и пилота Константина Ярошенко – двух россиян, которые уже давно отбывают сроки в американских тюрьмах (Бут обвинялся в продаже оружия колумбийским постанцам, а Ярошенко - в контрабанде кокаина).

Возможность обмена кого-то из этих двух осужденных на человека, отрицающего свою причастность к шпионажу, кажется маловероятной. Однако посол США в Москве Джон Салливан подтвердил мне, что американская администрация обсуждает дело Уилана с "высокопоставленными членами российского правительства".

"Я хочу только одного - вызволить Пола, обнять его и отправить домой в Мичиган", - говорил мне Салливан на прошлой неделе.

Дипломат называет все дело против Уилана возмутительным, он даже съездил к нему в Мордовию, став первым послом США, посетившим эту колонию.

"У меня нет более важного дела в уходящей администрации [Дональда] Трампа, кроме защиты Пола, мы будем делать все возможное для его освобождения, - говорит Салливан. - Но мы пока не вышли на те условия, которые были бы приемлемы для любой американской администрации".

"Я люблю своего брата, но вы не можете просто взять и обменять туриста на группу плохих парней, это глупо! - восклицает старшая сестра Пола Уилана. - Людям просто нравится сама идея обмена: это напоминает романы 1940-х годов и окутанные туманом мосты".

Элизабет Уилан считает, что в данном случае политикам следует быть более изобретательными и поспешить с решением до ухода Дональда Трампа из Белого дома 20 января.

"Мы должны надеяться, что Россия понимает, что именно сейчас есть возможность что-то сделать", - говорит она, припоминая угрозы избранного президента Джо Байдена "быть строже" с Москвой.

Элизабет Уилан и сама пытается как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, отправляя в российский МИД флешки с хэштегом #freepaulwhelan (свободу Полу Уилану). Но МИД отсылает их назад.

Би-би-си также обратилась в МИД России за разъяснениями о ситуации с Уиланом, однако ответа не получила.

Еще недавно Уилан был советником по безопасности в американской компании и путешествовал по всему миру, а сейчас он проводит время за пошивом тюремной формы.

Его судьба сильно зависит от напряженных отношений Москвы и Запада.

И пока ничто не предвещает улучшения ситуации.