Российские авиастроители - в санкционных списках США. Что ждет отрасль?

Павел Аксенов

Би-би-си

Автор фото, Donat Sorokin/TASS

Бюро промышленности и безопасности при министерстве торговли США в понедельник вечером опубликовало список из 58 китайских и 43 российских компаний. Для сотрудничества с ними теперь потребуется лицензия. Чем это чревато для России?

В списке минторга США - крупнейшие российские и китайские оборонные предприятия. Среди них оказались "Ростех", производитель титана ВСМПО "Ависма" и другие.

В сообщении американских властей говорится, что эти компании представляют "неприемлемый риск", так как они могут использовать сами или перенаправлять товары для "конечного военного использования" или "конечному военному пользователю" в Китае, России или Венесуэле.

К "военным пользователям" власти США относят вооруженные силы, национальную полицию, а также любое физическое или юридическое лицо, не обязательно военное, но которое как-либо участвует в техническом обслуживании или производстве военной техники.

Ведомство отмечает, что список не окончательный и в будущем может быть дополнен. В сообщении говорится, что это только первая группа компаний, внесенных в этот список. Кроме того, он не отменяет другие ранее введенные ограничения.

Лицензии на торговую деятельность с "конечными военными пользователями" будут выдаваться по принципу презумпции отказа, говорится в основах политики ограничений, опубликованных на сайте Бюро промышленности и безопасности минторга. То есть по умолчанию считается, что сотрудничество с компанией находится под запретом, и чтобы его снять, надо привести разумные основания.

В системе лицензирования предусмотрен механизм такого оспаривания - нужно будет доказать, что компания в России или Китае выпускает исключительно мирную продукцию, не нарушающую интересы Соединенных Штатов.

Не только оборонная промышленность

Весь список минторга США можно разделить на три большие группы.

Крупные государственные корпорации и их подразделения , имеющие прямое или косвенное отношение к ОПК: "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Адмиралтейские верфи", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, ракетно-космический центр "Прогресс" и другие.

, имеющие прямое или косвенное отношение к ОПК: "Ростех", "Рособоронэкспорт", "Адмиралтейские верфи", Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, ракетно-космический центр "Прогресс" и другие. Государственные военные и административные структуры: министерство обороны, специальный летный отряд "Россия", Служба внешней разведки и экспертно-криминалистический центр нижегородского ГУ МВД.

министерство обороны, специальный летный отряд "Россия", Служба внешней разведки и экспертно-криминалистический центр нижегородского ГУ МВД. Компании российский авиационной промышленности: Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация, "Иркут", "Вертолеты России" а также их подразделения, некоторые из которых перечислены отдельно. Часть этих компаний входит в "Ростех".

В списке оказались как предприятия, которые выпускают в основном военную продукцию, например, "МиГ", "Туполев" или "Сухой", так и те, что выпускают продукцию двойного назначения. Яркий пример тут - это ВСМПО "Ависма", один из крупнейших мировых производителей титана. Компания сотрудничает с Boeing и Airbus.

В списке есть и компании, которые выпускают гражданскую продукцию - подразделение "Гражданские самолеты Сухого" корпорации "Иркут" выпускает лайнеры SSJ-100, а "Рапарт сервисез" занимается их послепродажным обслуживанием. Сама корпорация выпускает истребители Су-30 и учебно-боевые Як-130, но также готовится к производству среднемагистрального лайнера МС-21.

Риски для гражданского авиастроения

В списке содержатся в основном компании из оборонного сектора, которые либо уже под санкциями, либо внутренне готовы к ним, объясняет директор Института международной экономики и финансов ВАВТ минэкономразвития Александр Кнобель.

"Все оборонные предприятия России так или иначе ожидают, что к предприятиям из этого сектора могут быть применены санкции, и поэтому я не думаю, что это какой-то для них шок", - сказал он.

Автор фото, Irkut Corporation/TASS Подпись к фото, Корпорация "Иркут" производит самолеты МС-21

Такие предприятия, по его словам, все-таки осуществляют отдельные операции на внешнем рынке. "Они как-то участвуют во внешнеэкономической деятельности, проводят международные транзакции. И после попадания в эти списки такие транзакции будут существенно затруднены. Это создаст дополнительные издержки в их функционале", - сказал Александр Кнобель.

Сложнее дела обстоят с авиационными компаниями, которые выпускают гражданские самолеты. В авиалайнерах SSJ-100 немало иностранных деталей, которые составляют до 80% от конструкции самолета. С 2015 года российский минпромторг проводит программу "русификации" этого самолета, в ходе которой долю иностранных деталей планируется довести до 50-60%.

Как считает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, нынешняя ситуация может теоретически создать проблемы для программы строительства "Суперджетов", поскольку для этих самолетов контрактами определены сроки поставок. Их срыв может обернуться финансовыми потерями для производителя.

Еще более сложной может оказаться ситуация с авиалайнером МС-21, который корпорация "Иркут" только собирается выводить на рынок.

Этот самолет планируется выпускать с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1000G и российскими ПД-14. В настоящее время МС-21 выполняет сертификационные полеты с американскими моторами. Первый полет с ПД-14 он совершил 15 декабря. Двигатель сам проходит процесс сертификации. Предзаказы на МС-21 поступают в "Иркут" именно на машины с американскими двигателями.

Проект МС-21 и ранее уже страдал от отказа американских компаний поставлять композитные материалы для его крыла. В сентябре 2020 года Владимир Путин назвал это решение американских партнеров ОАК "хамством".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Новый российский самолет МС-21: пять главных вопросов

Для МС-21 проблемы не столь насущны - самолет еще не выпускается серийно и даже не завершил процесс сертификации, напоминает Пантелеев. Однако в будущем, считает эксперт, проблемы могут возникнуть и у этой программы.

"Пока ничего катастрофического для этих двух программ не произошло. Однако, как в классике, если на стене висит ружье… Риски того, что лицензии не будут получены, возрастают существенно, риски срыва поставок возрастают существенно. И поэтому для российских компаний это очень четкий сигнал, что американские поставщики, а в принципе, возможно, и поставщики из других стран, находящихся, скажем так, в одном лагере, могут оказаться ненадежными даже против своей собственной воли", - сказал он.

Без ссор с Китаем

В списке, который опубликовало Бюро промышленности и безопасности американского минторга, отсутствует COMAC - китайская компания- производитель среднемагистрального самолета С919.

Этот самолет - прямой конкурент российского МС-21, американского Boeing 737 и европейского А320.

Как полагает Олег Пантелеев, американское правительство не стало вносить в список производителя китайских авиалайнеров, чтобы не рисковать потерей этого рынка.

"Это приведет известных жестким характером китайских политиков к тому, что будут расторгнуты контракты на поставку [самолетов Boeing], и не исключено, что какая-то часть самолетов со вторичного рынка будет выброшена на рынок, что еще больше обострит и без того непростую ситуацию для американского производителя", - сказал Олег Пантелеев.

В настоящее время Boeing возвращает на рынок свой новый самолет 737 МАХ, полеты которого по всему миру были прекращены на полтора года из-за двух авиакатастроф и обнаруженных в самолете дефектов.

Теперь корпорация проходит процесс повторной сертификации, и разрешение китайских авиационных властей на возвращение самолетов на линии этой страны для Boeing очень важно.

"Враждебный шаг"

В России новые санкции комментируют преимущественно политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции "очередным враждебным шагом".

"Можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в плохой форме российско-американские отношения", - цитирует Пескова РБК.

Зампредседателя Совбеза России, бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице "ВКонтакте" написал, что "администрацию Белого дома накрыла волна прощальной активности": "Надо успеть ввести новые санкции в отношении большего числа российских и китайских компаний. Под раздачу попали и органы исполнительной власти, что само по себе глупо, поскольку они в любой стране создаются для управления государством, а не для коммерческой деятельности", - написал Медведев.