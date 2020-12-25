Происхождение Covid-19. Готовы ли в Ухани принять специалистов ВОЗ?

Джон Садуорт

Би-би-си

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В январе эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай, чтобы исследовать происхождение Covid-19. В преддверии инспекции вирусолог Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии заявила Би-би-си, что готова к любому визиту - однако руководство института назвало ее слова частным мнением и приглашение не поддержало.

Ряд публикаций связывали происхождение нового коронавируса с институтом в Ухани, но ВОЗ отвергает эту версию, а эксперты не собираются ее проверять.

В отдаленный район Тунгуань в провинции Юньнань на юго-западе Китая попасть и в обычное время непросто, а команде Би-би-си и подавно сделать это не дали.

Полиция в штатском и другие чиновники ехали за нами по узким дорогам с выбоинами. Если мы делали остановку, так же поступали и они. Если мы разворачивались, они давали задний ход.

В одном месте наш путь перегородил грузовик - говорили, что он будто бы сломался. Местные жители, впрочем, рассказали позднее, что грузовик припарковали посреди дороги за несколько минут до нашего прибытия.

На нашем пути встречались блокпосты. Стоявшие на них мужчины не представлялись - но говорили, что их задача - держать нас подальше от лаборатории.

На первый взгляд может показаться странным, что столько усилий было потрачено, чтобы не пустить нас на непримечательный медный рудник, известный тем, что в 2012 году шесть рабочих заболели неизвестной болезнью, в результате которой трое из них скончались.

Об их судьбе, скорее всего, уже бы забыли - если бы не пандемия коронавируса. Сейчас смерть троих рабочих стала одним из вопросов в научном споре о происхождении коронавируса - природном, по мнению одних, или лабораторном, по подозрению других.

Усилия, на которые китайские власти пошли, чтобы мы не добрались до шахты, показывают, как ревностно они относятся к освещению этой темы.

Уже больше десяти лет в пещерах и покрытых джунглями холмах Юньнани проводится грандиозное научное исследование. Им руководит профессор Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, снискавшая мировую славу открытием вируса SARS (также известен как атипичная пневмония), унесшего жизни 700 человек в 2003 году.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ши Чжэнли в лаборатории Уханьского института вирусологии

Вирус, скорее всего, перешел к людям от летучих мышей, живущих в одной из пещер Юньнани.

С тех пор профессор Ши, также известная как "Бэтвумен из Китая", руководит проектом, который пытается предсказать и предотвратить аналогичные вспышки.

Китайские ученые ловят летучих мышей, берут у них образцы кала и затем отправляют их в лабораторию в Ухань, в 1,6 тыс. км от места полевых исследований. Таким образом, они уже обнаружили сотни новых коронавирусов, распространенных у летучих мышей.

Однако тот факт, что Ухань - мировой центр исследований коронавирусов и первый город, где произошла вспышка Covid-19, вызвал подозрения в том, что эти два факта связаны между собой.

Правительства Китая, Уханьского института вирусологии и лично профессор Ши Чжэнли категорически отрицают версию об утечке вируса из лаборатории.

Однако в преддверии рабочего визита специалистов ВОЗ в январе, Чжэнли, которая редко дает интервью, согласилось ответить на вопросы Би-би-си по электронной почте.

"Я дважды общалась с экспертами ВОЗ", - написала она на вопрос о том, поможет ли проверка организации исключить версию об утечке из лаборатории и положить конец домыслам. "Я лично и ясно объяснила, что буду рада любому визиту в Уханьский институт вирусологии".

На уточняющий вопрос - включает ли ее приглашение доступ к данным об экспериментах института и лабораторным записям, вирусолог ответила: "Я лично приветствую любой визит, основанный на открытом, доверительном, надежном и разумном диалоге. Но не я определяю конкретный план".

После этого Би-би-си позвонили из пресс-службы института и сообщили, что профессор Чжэнли выражала свою личную позицию, и ее ответы не были одобрены институтом.

Пресс-служба попросила прислать статью перед публикацией, на что Би-би-си ответила отказом.

Подпись к фото, "Я не видел никаких доказательств утечки из лаборатории или роли лаборатории в этой вспышке", - сказал Питер Дашак

Многие ученые считают самым вероятным сценарий, в котором коронавирус перебрался естественным образом, возможно через каких-то промежуточное животное.

И несмотря на приглашение профессора Чжэнли, маловероятно, что ВОЗ будет проверять версию об утечке из лаборатории.

Определенный ВОЗ круг ведения (то есть предмет и границы проверки) не упоминает об этой теории, и часть экспертов группы из 10 человек, которая отправится в Китай, полностью это исключает.

Британский зоолог Питер Дашак был включен в число делегатов из-за его роли в масштабном международном проекте, посвященном изучению вирусов в природе. Вместе с профессором Чжэнли они вместе занимались сбором анализов летучих мышей в Китае.

Дашак ранее уже называл версию об утечке из лаборатории теорией заговора и полной чепухой.

"Я не видел никаких доказательств утечки из лаборатории или роли лаборатории в этой вспышке, - сказал британский зоолог. - Я видел серьезные доказательства того, что это природные феномены, вызванные вторжением человека в среду обитания диких животных, что очевидно происходит в Юго-Восточной Азии".

На вопрос о доступе в уханьскую лабораторию для исключения версии об утечке, он ответил следующее: "Это не моя работа. ВОЗ договорилась о круге ведения, где говорится, что мы будем следовать за доказательствами, и этим мы и займемся".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В центре внимания делегации будет рынок в Ухане, где продают диких животных.

В центре внимания делегации будет рынок в Ухане, знаменитый тем, что там продают диких животных. С ним связан ряд ранних случаев заражения вирусом, однако китайские власти не считают его источником заражения.

Дашак говорит, что команда ВОЗ сосредоточится на изучении кластеров заражений, контактов и происхождении животных на рынке.

В свое время смерть трех рабочих на медной шахте, в которой обитали летучие мыши, вызвала подозрения о том, что они болели коронавирусом.

Именно эти опасения заставили Уханьский институт вирусологии начать сбор анализов мышей в Юньнане. Ученые совершили несколько экспедиций в пещеры и на протяжении следующих трех лет обнаружили 293 вида коронавирусов.

Но за исключением одной краткой работы о найденных в этих поездках вирусах почти ничего не было опубликовано.

В январе профессор Чжэнли одной из первых в мире раскрыла геном нового коронавируса, на тот момент уже активно распространявшегося по улицам ее города.

Она сравнила уникальную геномную последовательность вируса с обширными данными других вирусов, собранными за последние годы, и обнаружила, что в ней содержится "ближайший родственник" Covid-19 - вирус RaTG13.

Его название составлено из вида летучей мыши, в анализах которой он был обнаружен (азиатский подковос - Rhinolophus affinis, Ra), места находки (Тунгуань, TG), и года обнаружения, 2013.

RaTG13 был обнаружен именно в шахте - и стал камнем преткновения в научных спорах семь лет спустя.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китай вводил строгие ограничения в Ухани, чтобы остановить распространение вируса

История знает достоверно подтвержденные случаи утечек вирусов из лабораторий. В 2004 году новая волна атипичной пневмонии (SARS) произошла после заражения ученых Национального института вирусологии в Пекине - это произошло уже после того, как вспышка вируса была взята под контроль.

Практика генетической манипуляции вирусами сами по себе не нова. Ученые делают известные болезни более заразными или опасными, чтобы оценить исходящую от них угрозу и попытаться разработать лекарства и вакцины.

В случае SARS-CoV-2 (который вызывает Covid-19) сразу после раскрытия генома ученые были поражены его свойством передаваться людям.

Предположение о том, что он стал опасным для человека в результате лабораторной манипуляции, рассматривалось всерьез.

В марте группа авторитетных ученых из разных стран мира опубликовала в журнале Nature Medicine научную статью, которая определенно исключает вероятность утечки вируса из лаборатории. В ней утверждается, что в этом случае профессор Ши Чжэнли нашла бы в своей картотеке другие вирусы, гораздо более близкие по геному к нему, чем RaTG13.

Сходство с последним составляет 96,2% - слишком отдаленное для того, чтобы предположить генетическое преобразование в SARS-Cov-2.

Новый вирус, писали ученые, скорее всего стал таким заразным в результате долгого распространения в людях или животных его предшественника, менее опасного природного вируса, который остался незамеченным и со временем эволюционировал в смертельно опасный вариант, впервые обнаруженный в Ухане в 2019 году.

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Некоторые ученые задаются вопросом - где искать рассадники предыдущей, природной инфекции?

Дэниел Люси - врач и профессор инфекционных заболеваний Джорджтаунского университета в Вашингтоне. Он изучал ряд эпидемий, от атипичной пневмонии в Китае и Эболы в Африке до вируса Зика в Бразилии.

Люси уверен, что в Китае уже провели поиски свидетельств вируса-предшественника в хранящихся в больницах анализах людей, а также среди животных.

"У него есть возможности, ресурсы и мотивация, так что, разумеется, они провели исследования и людей, и животных", - считает ученый.

По его словам, найти источник вспышки крайне важно, и не только в научных целях - но также и чтобы предотвратить его возвращение.

"Мы обязаны искать, пока не найдем его. Я думаю, что его можно найти, и предполагаю, что его уже нашли, - говорит Люси. - Но тогда встает вопрос - почему об этом молчат?"

Ученые предполагает, что Sars-Cov-2 имеет природное происхождение, но не хочет раньше времени исключать другие версии.

"С первого подтвержденного случая Covid-19 прошло уже сколько - 12, 13 месяцев? И мы до сих пор не нашли источник в мире животных. Так что, по-моему, у нас есть все основания проверить и другие объяснения".

Возможен ли сценарий, в котором китайские ученые работали над вирусом, который генетически близок к Sars-Cov-2, и должны ли они были сообщить об этом? "Не все, что делается, публикуется", - ответил на этот вопрос американский ученый.

Я задал тот же вопрос Питеру Дашаку, члену делегации ВОЗ, которая отправится в Китай изучать происхождение вируса.

"Знаете, я уже не меньше десятилетия работаю с [учеными из Уханьского института вирусологии]. Некоторых из них я знаю очень хорошо и часто бывал в лабораториях. Мы лично знакомы больше 15 лет", - отвечал Дашак.

"Я не исключаю ничего в работе с Китаем, и я голову сломал, пытаясь припомнить хотя бы намек на малейший признак чего-то некорректного - но ничего такого я не видел".

На вопрос, можно ли считать дружбу и спонсирование исследований со стороны Уханьского института конфликтом интересов в свете его роли в делегации ВОЗ, Дашак ответил, что о своих результатах ученые рассказывают в научных статьях, с которыми может ознакомиться любой желающий.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Уханьским институтом вирусологии он очень многое узнал о происхождении коронавирусов от этой летучей мыши в Китае.

Китай предоставил не так много информации о выявлении происхождения Sars-Cov-2, но он настаивает на собственной теории.

Она строится на некоторых неубедительных исследованиях, проведенных европейскими учеными, о том, что Covid-19 появился раньше, чем предполагалось. Китайская пропаганда подхватила эту идею и начала утверждать, что вирус зародился не в Китае.

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Когда нет полноценной информации, предположений будет все больше. Большинство из них рассматривают RaTG13 и его происхождение в шахте Тунгуаня. В интернете были найдены научные исследования, которые не совпадают с заявлениями Уханьского института вирусологии о заболевших шахтерах. Особый интерес вызвала научная работа студента медицинского университета Куньмина.

"Я скачала и прочитала дипломную работу студента медицинского университета Куньмина, - рассказала Би-би-си профессор Ши. - Описанное кажется нелогичным. Вывод приводится без соответствия с доказательствами и логикой. Но сторонники теории заговоров используют ее, чтобы поставить под сомнение мои слова. Что бы вы сделали на моем месте?"

Ши спрашивают, почему Уханьский институт вирусологии удалил с сайта базу данных о вирусах. Она сообщила Би-би-си, что сайт и электронная почта работников подверглась кибератаке, и было решено убрать из доступа базу данных из соображений безопасности.

"Все наши результаты исследований публикуются в научных журналах на английском языке в бумажном виде. Также информация о геномах вирусов сохраняется в американской базе данных GenBank. Все очень прозрачно. Нам нечего скрывать", - сказала она.

Есть очень важные вопросы к провинции Юньнань, которые должны задать не только ученые, но и журналисты.

В течение 10 лет мы собираем и проводим эксперименты над вирусами, собранными у летучих мышей. Теперь мы знаем, что в 2013 году был обнаружен ближайший родственник нынешнего коронавируса, который унес жизни более миллиона человек и сильно ударил по мировой экономике.

Но Уханьский институт вирусологии, судя по опубликованной информации, ничего не предпринял - лишь определил последовательность вируса и занес его в базу данных.

Не нужно ли в свете этого пересмотреть необходимость постоянного обновления дорогой базы данных диких вирусов, создание которой сопряжено с рисками?

"Мы не сделали то, что должны были сделать, это правда", - сказал Питер Дашак. - Но нельзя сказать, что мы потерпели неудачу. Нам нужно было работать над этими вирусами в 10 раз больше".

И Дашак, и профессор Ши абсолютно уверены, что исследования в области предотвращения пандемий очень важны и необходимы.

"Наши исследования направлены в будущее, и это бывает сложно понять непрофессионалам. Перед опасностью, которую несут бесчисленные микроорганизмы, существующие в природе, мы - люди - просто ничтожны", - отметила профессор Ши.

ВОЗ обещает подойти непредвзято к расследованию о возникновении нынешнего коронавируса, но китайские власти не готовы отвечать на вопросы - особенно от журналистов.

Покинув Тунгуань, команда Би-би-си несколько часов ехала в направлении пещеры, в которой почти 10 лет назад профессор Ши провела важное исследование о вирусе, вызывающем атипичную пневмонию (SARS).

За нами по-прежнему следовали автомобили без опознавательных знаков, и, так и не доехав до места назначения, нас остановило очередное препятствие, и нам сказали, что дальше ехать нельзя.

Через несколько часов мы узнали, что движение транспорта было направлено в объезд препятствия по не асфальтированной дороге, но, когда мы попытались поехать этим маршрутом, мы вновь уперлись в "сломанный автомобиль".