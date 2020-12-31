Оптимизм-2020: истории, которые помогали нам не падать духом в год пандемии

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Сегодня, когда мы уже понимаем, что пандемия - это надолго, что локдаунов может быть много, но ученые придумали несколько вакцин, которые, вероятно, помогут нам научиться жить в этом новом мире, мы решили вернуться к публикациям, которые в течение этого непростого года поднимали настроение, не давали скиснуть и помогали взглянуть на ситуацию с оптимизмом.

Или, по крайней мере, отвлекали от тяжелых мыслей рассказом о том, как справляются с трудностями другие люди.

Восемь советов всем тревожащимся

В марте, когда мы еще не знали, как надолго пришла к нам пандемия, сколько продлится локдаун и найдут ли ученые способ борьбы с коронавирусом, журналисты BBC Future составили список из нескольких простых советов, придерживаясь которых, вы хотя бы частично сможете избавиться от тревоги по поводу происходящего в мире.

Их там восемь, и все они по-прежнему актуальны. Самый мудрый из них, на наш взгляд, - не пытаться контролировать неконтролируемое. Самый практичный - делать регулярные перерывы в использовании компьютера и не брать планшет или смартфон с собой в постель, когда ложитесь спать.

Но вообще стоит помнить: чем больше мы концентрируемся на собственном счастье и спокойствии, тем меньше мы уделяем внимания счастью и спокойствию окружающих нас людей.

Пойте хором, когда всё плохо

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Одарила ли вас природа ангельским голосом или ваше пение напоминает скрип несмазанного колеса - неважно. Пойте! А лучше всего - пойте хором. Это удивительно позитивно воздействует на нашу психику.

Солидарность и единение - вот что мы чувствуем в такие моменты. Но сила пения - не только в переживаемых чувствах. Есть вполне научные обоснования того, почему петь настолько приятно и духоподъемно.

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А вот итальянцы пришли к этому без всякой науки, интуитивно. В начале пандемии Италия сильнее других стран Европы пострадала от вспышки коронавируса, но нация не упала духом, и итальянский ответ коронавирусу - в лучших традициях этой страны и ее оптимистичной культуры.

Представьте, что вас отправили в космос

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Попытайтесь несколько дней прожить, как астронавт. Не выходить из квартиры, тренировать мышцы на тренажере и есть из пакетиков только быстрозамороженные "космонавтские" продукты.

Попробуйте понять, что испытывают те, кто проводит круглые сутки в изоляции от общества, не имея возможности покинуть помещение - как, например, космонавты и астронавты на Международной космической станции или, допустим, при возможном полете на Марс.

Что, вы именно так и провели значительную часть времени в 2020 году? Тогда вы по достоинству оцените советы тех, кто летал в космос, - Челла Линдгрена, американского астронавта, в 2015 году проведшего 141 день на борту МКС с пятью другими членами экипажа, и Джоселин Данн, участницы эксперимента НАСА по симуляции жизни на Марсе, прожившей в 2014-15 гг. в изоляции восемь месяцев с пятью другими учеными.

Но вообще космонавтам достаточно на собственном примере показывать нам, как выходить из трудных ситуаций, сохраняя самообладание и желание продолжать свое нелегкое дело.

Вы только представьте, каково это - перед стартом сидеть в капсуле ракеты, напряженно ждать и... вдруг понять, что что-то пошло не так?

Чтобы спать как олимпиец, чаще обнимайте корову

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В конце апреля консультант олимпийской сборной Великобритании предложил пять советов, которые помогут вернуться к спокойному сну даже в наше неспокойное время и наконец начать спать, как олимпиец.

Хотим сразу сказать: это очень толковые советы. Нет там только одного. Видимо, олимпийцы ничего не знают об эзотерической практике голландских фермеров. Она называется koe knuffelen.

Это практика из разряда "помоги себе сам". Она родилась в Нидерландах, что неудивительно - ведь речь идет о коровах, а голландская корова, как известно, - одна из древнейших пород крупного рогатого скота молочного направления. Но оказывается, не молоком единым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Можно, конечно, обниматься и с кошкой, но от коровы больше тепла

Обнимите голландскую корову - и ваше душевное состояние начнет меняться, вы почувствуете себя безмятежно и умиротворенно, говорят адепты практики.

Ученые их поддерживают. Ведь чем больше друг, тем больше от него исходит тепла.

С людьми еще и не такое случается

Хороший способ забыть о своих тревогах и проблемах - почитать о чужих трудностях и о том, как люди их преодолевают. Причем сначала ищут проблем на свою шлюпку, а потом героически их решают.

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Одна семья решила совершить кругосветное путешествие, но их маленькую яхту перевернула и потопила косатка. Один из членов семьи красочно описывал происшествие: "Я всё трогал себя за ноги, чтобы убедиться что они на месте, потому что слышал, что укус [акулы или косатки] не чувствуется - просто ты остаешься без ног. Я продолжал их касаться и думал: по крайней мере, у меня пока еще есть ноги".

Но это был только первый из 38 дней, которые семье предстояло странствовать в океане. К счастью, обошлось без каннибализма.

А еще один человек выжил там, где пятеро его товарищей не выдержали страшного холода, проплыл пять километров в ледяной воде, сохранив ясность мышления в обстоятельствах, где другие срывались в панику и погибали.

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Его рыболовецкое суденышко тоже перевернулось, но не в теплых экваториальных водах, а у берегов Исландии. История этого рыбака удивительна и поучительна.

Но что делать людям, у которых вообще вся жизнь проходит в тени нависшей над ними смертельной опасности?

Самый высокий в Европе и, как считают, самый активный действующий вулкан в мире - Этна - угрожающе возвышается над сицилийскими городами Мессина и Катания и бросает зловещую тень на повседневную жизнь этого итальянского острова.

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Однако местные жители не просто привыкли: похоже, им даже нравится такая жизнь - иначе почему они не меняют место жительства? Для тех, кто здесь живет, сосуществование с вулканом, который может проснуться в любую минуту, рождает ни с чем не сравнимые переживания.

Встретимся в семь часов вечера после смерти коронавируса

Вы знали, что написанные от руки письма помогают нам пережить трудные времена? Что за странная постановка вопроса, скажете вы.

Вовсе не странная. Написать от руки письмо и получить такое же в ответ может быть бальзамом на душу среди какофонии окружающего нас мира, состоящего из неприятных новостей, пугающей статистики и дезинформации соцсетей.

Если же вам никто не пишет, найдите старые фронтовые письма своего дедушки (или прадедушки) и перечитайте их.

Вы не пожалеете - как не пожалела автор этой статьи, которая обнаружила, что роман ее американских бабушки и дедушки протекал исключительно по переписке - от начала ухаживания в 1944-м вплоть до телеграммы, которую бабушка получила полтора года спустя: "ЛЮБИМАЯ БУДУ ДОМА К ЗАВТРАКУ ЦЕЛУЮ ДЖИН".

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"Я плакала, когда читала их первый раз, - пишет Мелисса Банигэн. - В течение десяти предыдущих лет я потеряла нескольких членов семьи и друзей из-за болезней или несчастных случаев, да и сама я однажды играла со смертью, прикованная к койке в реанимации из-за сепсиса, вызванного пневмонией".

"Письма прибыли ко мне как раз, когда я начала понемногу выздоравливать. Я стала читать и была поражена".

В итоге Мелисса и сама начала писать письма от руки - своим родным и близким.