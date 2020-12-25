Дедушки бывают разные: как Санта-Клаус превратился в героя боевика

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

Автор фото, Netflix / Joe Lederer / fotojo

В новогодний прокат (цифровой и обычный) вышли два фильма, в которых Санта-Клауса сыграли герои боевиков - Курт Рассел и Мел Гибсон. Мы попытались разобраться в том, кто и как разозлил главного на свете зимнего волшебника.

Существуют на свете такие стабильные жанры искусства, по которым всегда сподручно сверять мировосприятие с окружающим миром.

В кино такими жанрами являются, пожалуй, фильмы о войне и рождественские комедии. В первом случае речь всегда идет об изменении в восприятии трагедий прошлого, во втором - что мы понимаем под рождественскими (или новогодними) чудесами.

Причем сюда входят не только, собственно, коллизии (от "Одного дома" и "Крепкого орешка" до "Иронии судьбы" и "Чародеев"), но и сам облик Деда Мороза или Санта-Клауса.

В 2020 году этот образ в очередной раз поменялся - по крайней мере в голливудском кино. Под Рождество вышло целых два фильма, в которых Санта-Клауса играют бывшие и действующие герои боевиков.

На Netflix вышла вторая часть "Рождественских хроник", где белой бородой щеголяет Курт Рассел, ну а главным сюрпризом стал выход "Охоты на Санту", с афиши которого на зрителей сурово смотрит Мел Гибсон.

Оба замечательных артиста, прямо скажем, не самые очевидные кандидаты на роль волшебников, которым родители охотно доверят своих детей. Однако, если немного оглянуться на историю жанра, такой выбор будет выглядеть куда более логично.

Хороший, плохой, злой

Итак, в 1996-м году Арнольд Шварценеггер сыграл в фильме "Подарок на рождество" и появился на его постере в красном колпаке. Герой Арнольда в картине играл, впрочем, не Санта-Клауса, а всего лишь нерадивого папашу, переворачивающего город в поисках игрушки для сына - подарка, о котором он начисто забыл из-за трудоголизма.

Автор фото, Getty Images

Уже тогда было понятно, что в один прекрасный день Санта-Клаус (как и его русифицированный родственник Дед Мороз) вполне может явиться средь бела дня в отблесках молний и заявить ряженому в супермаркете, мол, мне нужны твои колпак, халат, мешок и борода.

Подходящий ряженый из супермаркета, кстати, появился в кино достаточно быстро, всего-то через семь лет - не иначе спрос продолжает в муках рождать предложение.

В 2003-м на экраны вышел "Плохой Санта" с Билли Бобом Торнтоном. Его герой не просто самозабвенно пил и торчал, но ещё и грабил супермаркеты в сотрудничестве с карликом, переодетым эльфом.

Автор фото, Studio / Produzent

Фильм Терри Цвигоффа по идее братьев Коэн был произведением сколь смешным, столь и язвительно горьким - что и гарантировало его успех у зрителей: оборотная сторона зимних праздников ещё никогда не представала на большом экране во всей своей неприглядной красе. Не считая "Иронии судьбы", конечно - у нас про то, что бывает на Новый год с пьющими людьми знают давно, так что тоже приняли "Плохого Санту" за своего.

Наконец, в 2010-м, на рубеже десятилетий, случился окончательный прорыв. Причем случился он почти что по месту официальной прописки героя. Финляндия и Норвегия в копродукции представили "Санту на продажу".

Авторы фильма подменили святого Николая мифическим монстром, которого предки прозорливо похоронили под толщами льда и скал. Вырвавшееся наружу чудище привыкло не дарить подарки или подкладывать шкодливым школьникам в подготовленные носки куски угля, а натурально жрать тех, кто плохо себя вел. Дальнейшее поразило всю публику, которая увидела картину - было весело и страшно, лучше и не скажешь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Промоушн фильма "Санта на продажу" в Лондоне, в ноябре 2010 года

А главное, что после "Санты на продажу" стало совершенно понятно: в рождественском и новогоднем кино отныне возможно все, а времена, в которые мы живем, - крайне, крайне интересные.

Каждый охотник желает знать

Теперь вернемся к рождественским киносказкам версии 2020-го года. "Рождественские хроники" - детище режиссера "Одного дома" Криса Коламбуса.

Первый фильм франшизы вышел два года назад и стилистически был куда ближе к прошлым фильмам Коламбуса, хотя там он был лишь продюсером, поставил фильм Клэй Кэйтис.

Героиня фильма, девочка Кейт (Дэрби Кэмп), скучает по погибшему отцу-пожарному. Папа имел обыкновение документировать жизнь семьи на видео (отсюда и "хроники" в названии), так что на Рождество Кейт с братом планируют заснять появление Санта-Клауса под ёлкой. В итоге детям приходится помочь старику возродить дух рождества.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Курт Рассел и Голди Хоун представляют фильм в автокинотеатре под открытым небом 19 ноября в Лос-Анджелесе

В продолжении дети подросли, так что и задачи стали посерьезнее - речь идет о возвращении на ёлку осколка Вифлеемской звезды.

Если не считать политическим высказыванием то, что злодея-эльфа здесь играет толстый латиноамериканский мальчик, то самое привлекательное в фильме, конечно, выбор на главную роль Курта Рассела, который здесь играет в дуэте с супругой Голди Хоун.

Разумеется, времена, когда герой Курта сбегал из апокалиптических Нью-Йорка и Лос-Анджелеса давно в прошлом, но репутация есть репутация - герои боевиков бывшими не бывают. Так что при всей умильности образа, в нынешнем Санта-Клаусе есть и легкая угроза - с такими и правда лучше вести себя хорошо.

В "Охоте на Санту" угроза эта куда более явная, да и адресован фильм, пожалуй, не вполне детской аудитории. Мел Гибсон здесь играет настоящего Деда Мороза, которому всё очень сильно надоело.

Дети ведут себя плохо и обзывают за глаза "толстяком" (оригинальное название картины "Fatman"), работа неблагодарная, правительство в обмен на субсидии требует привлечения эльфов к сборке оружия.

Из вялотекущей депрессии Санту-Гибсона выводит известие о том, что за его голову назначена награда. Злобный подросток (Ченс Херстфилд) обиделся на очередной рождественский кусок угля вместо подарка и нанял киллера (Уолтон Гоггинс), чтобы тот прикончил мерзкого дедушку.

Автор фото, Splendid Films

Происходящее на экране почти до самого конца напоминает ревизионистскую сказку с шутками и прибаутками, трупы, которые герой Гоггинса оставляет на своём пути, остаются по большей части за кадром. Но в финале Санта берет ружьё и дуэль с убийцей напоминает уже почти что кровавый гиньоль. Гибсон сейчас работает над сиквелом "Страстей Христовых", но здесь позволил себе перенести на экран практически ветхозаветную ярость. Угроза у его Санты, в отличие от Рассела, уже не подспудная, а вполне явная.