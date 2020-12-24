“У нас был пес и два медведя”: сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов о службе в Заполярье
- Наталия Зотова
- Би-би-си
Ровно год назад к 24-летнему Руслану Шаведдинову из Фонда борьбы с коррупцией пришли силовики - они выбили дверь и в наручниках отвезли его в воинскую часть в Заполярье. Через год он вернулся и рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си о воинском быте в Заполярье. За это время активист получил 10 килограммов писем от сочувствующих, научился выживанию в бочке среди белых медведей и гор - в самой дальней обитаемой точке Новой Земли.
Руслан Шаведдинов - сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Навального, который занимался "Умным голосованием" и налаживал сотрудничество избранных от оппозиции депутатов Мосгордумы. 23 декабря 2019 года к нему в квартиру ворвались и в наручниках увезли - как выяснилось, в Заполярье, в воинскую часть на Новой Земле, в 300 км от ближайшего поселка.
В советское время на архипелаге проводилось испытание 58-мегатонной "царь-бомбы" и многочисленные ядерные взрывы - сейчас же располагается часть воздушно-космических сил.
На острове активист провел год: много месяцев у близких не было никакой связи с ним - в отличие от других военнослужащих, соратнику Навального не давали телефон. Ровно через год, 23 декабря 2020 года Шаведдинов прилетел обратно в Москву.
Об изоляции: "Прихожу, они говорят: "Твой друг в коме"
Би-би-си: Ты один из немногих на планете, кто пропустил 2020 год. Насколько ты вообще знал, что творится в мире? Когда и как узнал о пандемии коронавируса?
Р.Ш.: Я действительно был оторван от источников информации. До меня доходили письма, но избирательно - они проходили цензуру - и с большим опозданием. То есть у вас что-то происходило в марте, а я узнавал в июле-августе.
Про коронавирус я узнал в марте: до того как меня увезли в бочку, я пару месяцев жил в части, где был телевизор. И просмотр программы "Время" в 9 вечера был обязательным. И я слышал, что из Китая пришла эпидемия и потихоньку проявлялась в Европе.
Но то, что у вас тут запреты повсеместные и все ходят в масочках, я узнал только в июле, когда меня возили на суд в Архангельск. Кира и Алексей приехали, я увидел их в масочках, и они рассказали, почему все так.
Би-би-си: А о том, что Путин Конституцию меняет, ты когда узнал?
Р.Ш.:У нас был целый избирательный участок, и ко мне прилетала целая делегация с камерами: что вот, я проголосовал, все хорошо. Но смысл поправок я до сих пор не знаю. То есть, я знаю, что это трюк Путина - это сделано для обнуления его прошлых президентских сроков, но подробных деталей я не знаю.
Би-би-си: А об отравлении Навального?
Р.Ш.: В моей бочке, где я обитал последние много месяцев, есть радиосвязь, по которой передают, что летит вертолет и нужно разогнать белых медведей с вертолетной площадки. И вот одним августовским деньком по связи говорят: "Шаведдинова позовите". Я прихожу, они говорят: "Твой друг в коме". "Какой друг?" "Навальный в коме. Вроде как отравили". И все, больше никакой информации.
Я еще пару дней ходил с вот такими глазами и не мог понять, что происходит. Потом, через три недели, мне пришли письма, в которых люди мне рассказали первые подробности. Кира, которая была непосредственно рядом в самолёте с Алексеем, мне написала, что происходило, как все это пережили. Это было страшно. Я знаю, что он в коме, а что с ним происходило, почему, какое его состояние на данный момент…
Би-би-си: А когда ты узнал, что он вышел из комы, разговаривает, видео записывает?
Р.Ш.: Где-то в октябре я узнал из писем, что Алексей вышел из комы и вроде бы его даже выписали из больницы. А так ты все время ходишь и не знаешь, что происходит. Довольно неприятно, не рекомендую.
Би-би-си: А про твоих родных ты вообще знал, как они? Был момент, когда чувствовал себя покинутым или думал, что тебе просто никто не пишет, а не письма не доходят?
Р.Ш.: Я ни на секунду не думал, что меня кто-то бросил. Как только меня похитили из квартиры и доставили на Новую Землю, я видел, как там все бегают и паникуют. Я понимал, что, скорее всего, меня уже все ищут. У человека демонстративно выпилили дверь, свидетелей полный дом, половина Шереметьево видела, как меня вели в наручниках. Я надеялся, что кто-то понял, что со мной случилось, и поднял тревогу.
Когда я узнал про коронавирус, мне было довольно печально: я слышал, что в Москве, где живет моя семья, мои родственники, болеют десятки тысяч людей и даже кто-то умирает, я догадывался, что вроде история массовая. Хотя и не понимал, насколько - сейчас я убедился, что очень массовая. Довольно сложно было психологически: сидишь и не знаешь, живы ли они вообще, потому что болезнь страшная...
Би-би-си: А последнее письмо было 2 месяца назад.
Р.Ш.: Да, когда еще все хорошо было. У меня был календарик, который очень меня выручал. Одно из немногих моих развлечений было - я стоял у окна и смотрел, как проходит моя жизнь, проходят дни. На календарике я зачеркивал дни до возвращения и отмечал даты рождения родственников - я боялся, что забуду. 23 декабря тут обведено просто тысячекратно.
Би-би-си: Этот календарь тебе тоже прислали в письме?
Р.Ш.: Да, в декабре я получил письмо от волонтера Архангельского штаба и в него был вложен календарик. Я ему несказанно был рад, потому что у меня не было ни часов, ничего, а нужно было как-то понимать, сколько мне осталось.
Письма доходили избирательно - то, что не нравилось кому-то, они, видимо, не пропускали. Так же и мои ответы. Первые письма я получил в феврале, когда мы обратились в суд по поводу того, что мне не пропускают ни телефон, ни письма. И мне - раз - демонстративно на камеру передали пачку писем. И через две недели еще одну. А потом, в мае-июне, в бочку мне начали приходить письма.
Би-би-си: Значит, писем было много?
Р.Ш.: Писало огромное количество людей, за что я всем благодарен. Это не какая-то там пафосная речь - что вот, ваши письма меня спасли, это реально факт. Вот я сидел там, мне неоткуда было получать информацию. Было довольно-таки грустно и одиноко в какие-то моменты, когда нас стало совсем мало.
Представляешь - три человека, три белых медведя и две собаки. Скучно, все уже обсудили, а когда тебе приходит письмо от какого-нибудь классного чувака или девушки из российского города, которые рассказывают про свою жизнь и рассказывают о своих переживаниях касательно тебя, это прям очень тебе помогает.
Плюс я практиковался - чтобы не забыть буквы, писал всем ответы. Я приехал с большой сумкой - может, вы видели в аэропорту - это все письма. Мне было жалко их там оставлять, потому что это очень важные вещи и без них я там пропал бы. Пока я не знаю, куда их деть, они лежат в сумке. Но я их все сохраню и в старости буду ностальгировать.
Я считаю, что всем политзекам нужно писать письма - это очень облегчает твою участь и помогает как-то отвлечься и развлечься. Сумка - больше 10 килограммов, и это только письма. Ну, и шапка смешная. Я должен был ехать в Москву в форме, но я отказался, забрал только шапку - на память.
О выживании: медведи жили на крыльце
Би-би-си: Ты на суд в июле в Архангельск приехал и сказал: "Я живу в бочке на Новой Земле!" Что такое бочка и как там выживать?
Р.Ш.: Море, горы - и вот этот объект. Он действительно в форме бочки, там есть отсек-кухня, отсек с кроватями и комната с радио. На пике нас было шесть человек, но потом двое улетели, один уехал в отпуск.
Би-би-си: Эти несчастные люди в чем-то провинились, что их туда отправили?
Р.Ш.: Помимо меня там были еще двое несчастных призывников, остальные - контрактники, которые получают за это деньги. Эти двое не провинились, но они были подготовлены, в учебке их готовили: они знали, куда летят, знали про условия, могли предупредить близких, что ближайшие полгода они будут без связи. И через полгода их вывезли.
Би-би-си: А тебя никто не предупреждал?
Р.Ш.: Еще утром я был в одной части, мне сказали - собирай вещи. Я говорю: "С радостью!" Меня привезли на вертолетную площадку, посадили в вертолет - и он меня на много месяцев отправил на самую дальнюю обитаемую точку Новой Земли.
Би-би-си: Что вы там ели вообще?
Р.Ш.: Там так устроено, что раз в месяц или полтора месяца прилетал вертолет, привозил муку, мешок консервов, разные крупы, иногда - картошку, пару раз было молоко. Овощей и яиц не было. Что умеешь - то и готовь.
Би-би-си: Хлеб тоже пекли сами?
Р.Ш.: Да, я там научился печь хлеб. Там есть духовка - только она непривычна обычному человеку. Делаешь формочки на четыре хлебных кирпичика, в тазике замешиваешь тесто и по специальной арктической технологии печешь хлеб.
Би-би-си: А вокруг ходят белые медведи, желающие поживиться вашей едой?
Р.Ш.: Видимо, у медведей был не самый лучший год, им не хватало еды, потому что двое из них просто жили на крыльце, практически не уходили. Вот у нас был пес Персик и два медведя как домашние животные.
Би-би-си: Ты их не боялся?
Р.Ш.: Когда я в первый раз увидел, очень испугался. Потом просто привыкаешь, уже не так страшно. Вблизи - вот как я сижу перед вами - он довольно уродливый и довольно страшный, потому что очень большой. Но я даже из окна мог кормить медведей, настолько они привыкли к людям.
Поход за водой - это несколько километров вниз, к речке, с канистрами. И мы шли так, чтобы у нашего главного всегда был карабин. Пару раз было, что ты идешь в поле, а навстречу медведь, и даже убежать некуда. Стреляют в воздух, чтобы напугать, а они даже не пугаются, не убегают. Настолько привыкли к людям, что уже не боятся людей. Это стремно: если что-то пойдет не так и он нападет, то не испугается ни шума, ни оружия. А так нормально, это реальность.
Би-би-си: И еще собаки там с вами жили?
Р.Ш.: Собаки вообще герои. Ночью, когда все спят, приходит медведь. Он ворвется, и будет очень плохо, и только благодаря тому, что начинают лаять собаки, понимаешь, что там кто-то ходит. У меня был великий пес Персик, и в августе месяце еще двух щенят на вертолете завезли - когда еще не было страшных морозов, чтобы они успели окрепнуть к зиме. Когда они первый раз белого медведя увидели, вот кому было страшно - щенятам.
Би-би-си: Ты сказал, что не получил никакой профессии перед отправкой в бочку. Чем ты там вообще занимался?
Р.Ш.: Согласно документам, я должен был быть дизелистом. Мне повезло, что там уже был парень, который до этого разбирался в дизелях. Поэтому работой, где какие-то навыки нужны, занимался он. Я занимался заправкой, и плюс раз в три-четыре дня нужно было наполнять восьмитонную цистерну соляркой, перекачивая ее насосом.
Там все люди занимаются одним и тем же: обеспечением своей жизни. Вот у нас протекала крыша - надо было делать крышу. Сгнили полы - мы меняли полы. Очень много бесполезных ремонтных работ.
Би-би-си: А зачем вы там тогда сидите, если единственная ваша задача - обеспечение своей жизни?
Р.Ш.: Отличный вопрос, который не покидал меня! Я задавал этот вопрос всему командованию. Они говорят: мы сами понимаем, что там не нужно столько людей, но у нас есть указ, что там должны сидеть люди - вот они там и сидят. Чтобы было!
О "перевоспитании": "все уже знали, что меня привезли в наручниках"
Би-би-си: Насколько твое положение было особенным?
Р.Ш.: До того, как меня доставили, со всеми провели беседу: предупредили, что едет человек из Москвы, будьте осторожны, общаясь с ним, и ни в коем случае не давайте ему телефон. Поставили глушилки в части, где я находился. И так получилось, раз меня доставили перед Новым годом, люди не смогли даже поздравить близких с праздниками. Довольно по-дурацки получилось.
А моя привилегированность заключалась в том, что за мной всюду ходил офицер и фиксировал [на видео] все мои действия. А в бочке я на такой удаленности от всех, что нет смысла за мной особо следить: далеко не уйдешь, кругом медведи и горы. В бочке нужно было выживать, сплотиться всем: заклеить окна, чтобы не умереть от холода нафиг, или приготовить хлеб, чтобы было что поесть. А когда я был с людьми, были ограничения связи, писем и остального.
Би-би-си: И была установка, что другим призывникам нельзя было с тобой дружить?
Р.Ш.: Да-да. Но это же молодые люди все. Когда тебе 18 лет и тебе говорят: "Это очень плохой человек, не общайся с ним", скорее всего, большинство чисто из интереса начнет общаться. Когда я прилетел, мне даже не надо было рассказывать свою историю: все уже знали, что меня привезли в наручниках. Ну и вообще, я легко нахожу контакт с людьми, так что проблем с общением у меня не было.
Би-би-си: А начальство что? Я помню историю, как тебя ставили в два наряда подряд.
Р.Ш.: Ну, это было довольно часто, но это мелкие пакости, на которые я стараюсь внимания не обращать. Командование этой части прекрасно все понимало: им же постоянно звонили из Москвы, говорили, что со мной делать. Они, скорее, на свое начальство злились, что на них скинули такую обузу в виде меня. Когда мы идем в суд, мы же с ними судимся, им приходится с этим разбираться.
Мы судились по поводу воды, потому что топленый снег и вода из речки - не самая хорошая вода. Судились по поводу того, что мне не давали телефон: всех в воскресенье собирают в комнате и дают телефон, а Шаведдинов сидит и телефон не получает. Судились по поводу корреспонденции - что письма не доходят. Мое похищение в целом мы обжаловали.
Би-би-си: В чем незаконность того, что тебя отправили в армию? На первый взгляд можно подумать: человек призывного возраста, ничего странного не случилось.
Р.Ш.: А каждому ли призывнику выпиливали дверь, проводили обыск, доставляли в Арктику в течение суток, лишали телефона? Наверное, это не совсем обычная история. Кроме того, насколько я знаю от юристов, это выдающаяся история, нарушение вообще всех норм, чистый спецзаказ.
23 декабря - это точка, когда меня забрали из дома. Но весь октябрь и ноябрь меня постоянно задерживали, у меня было два обыска в 2019 году, пришлось немножко посидеть за один из митингов. То есть весь год проходил под прессингом, а это - финальная точка. Я думаю, это связано с тем, что 2019 год был довольно ударный: запуск [проекта Навального по поддержке кандидатов на выборах] "Умного голосования".
Би-би-си: Какой была твоя роль в "Умном голосовании" и выборах в Мосгордуму?
Р.Ш.: Весь 2019 год мы работали над сентябрьскими выборами - мы запустили "Умное голосование", когда рекомендуем кандидатов, у которых наибольшие шансы на победу. Летом я работал в штабах, помогал организационно, я помогал отбирать кандидатов, который в итоге прошли в Мосгордуму.
А потом, после "Умного голосования", я сделал то, чем безумно горжусь: мы смогли наладить общение с партией "Яблоко", КПРФ и прошедшими кандидатами "Справедливой России" так, что в Мосгордуме стали звучать вопросы, которые там никогда не звучали.
Би-би-си: В армии тебя не пытались перевоспитать?
Р.Ш.: Ну а как это возможно? Это было бы совсем неловко, если бы мне рассказывали, как хорошо при Владимире Путине.
Би-би-си: Ну, можно же запугать, можно что-то предложить…
Р.Ш.: Я знал, где я работаю, я знал, что существуют риски, всегда их принимал. И что пришлось бы годик или даже больше провести в местах лишения свободы, я понимал. Это случилось - ну что ж, печально, но чтобы я из-за этого как-то изменил свои взгляды или стал разочарованным сторонником - такого не было. Беседы со мной были бы бесполезны. Более того, я проводил беседы! Когда были дни голосования по поправкам и на выборах губернатора Архангельской области, у меня в бочке побеждало "Умное голосование"!
Би-би-си: Тебе за это ничего не было?
Р.Ш.: Было. Приехали проводить беседы: твои там в "твиттерах" пишут, что ты тут создал политическую организацию. И объясняли, почему в армии нельзя заниматься политикой, грозили санкциями. Ну, не я же себя сюда отправил. Я же не буду здесь молчать, извините уж.
Когда меня в июле вывезли на суд в Архангельск, журналисты RT написали на меня донос с требованием проверить меня за разглашение государственной тайны. Но какая тайна в том, что российские военнослужащие топят снег и живут в бочке? Об этом, наоборот, надо говорить. Если это замалчивать, то так и дальше будет.
Би-би-си: Кстати, не странно ли, что тебя отправили в полусекретную часть, где ядерные объекты, а ты оппозиционер...
Р.Ш.: Даже обидно! И что, что я оппозиционер, я сразу должен по всему миру рассказывать, что у нас где находится?
Би-би-си: Ну они-то могут думать, что ты без пяти минут предатель!
Р.Ш.: Решение принимали в Москве, а здесь знают, что я никакой не предатель, и все это миф и пропаганда. А почему туда, потому что нет больше такой части в России, где я бы не обзавелся связью. Даже мои коллеги, которых так же начали по беспределу похищать и отправлять в воинские части - там какая-никакая связь есть. Так что мы знаем, что [другие призванные в армию сотрудники ФБК] Иван Коновалов и Артем Ионов живы и у них все хорошо.
Би-би-си: Кстати, о Коновалове и Ионове. Это началось с тебя, теперь в армии еще двое. Ты думаешь, это тенденция?
Р.Ш.: Конечно. Я думаю, это история не про ФБК, а вообще про молодых людей. В регионе возникают похожие истории. Это в целом попытка запугать молодежь, чтобы не высовывались. Вообще, странная мысль, что защищать Родину отправляют насильно, и толку от этого нет. Если не говорить о том, что это вообще незаконно.
Би-би-си: Пока ты был на Новой Земле, Навального попытались отравить, он оказался за границей, у ФБК отняли юрлицо, на нем висят многомиллионные штрафы - то есть давление усиливается.
Р.Ш.: Каждый раз, когда я слышу, что это был тяжелый год, я улыбаюсь и говорю - а следующий-то еще тяжелее будет! Есть такое выражение главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова - "Будет хуже". Я уверен, что будет еще больше закручивания гаек, давления. Будут думские выборы, которые очень важны для Кремля, поэтому всех, кто еще сопротивляется, будут пытаться добить. А наша задача - сильнее сопротивляться.
Полярная ночь, ракеты и белые медведи. Куда отправили служить помощника Навального
Дореволюционные географы назвали Новую Землю "наиболее суровою арктической местностью из всех исследованных доселе пунктов Земного шара". Сейчас Россия наращивает там военное присутствие. Туда отправили служить соратника главы ФБК Алексея Навального - Руслана Шаведдинова.