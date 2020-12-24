Торговая сделка Британии с ЕС: кто выиграл и кто проиграл?

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Анонсированную накануне Рождества торговую сделку между Лондоном и Брюсселем еще предстоит ратифицировать парламентариям с обеих сторон, но эксперты не ожидают серьезных преград.

Либеральные демократы заявили, что им нужно ознакомиться с текстом соглашения, прежде чем решать, голосовать ли за него в парламенте. Но главная оппозиционная Лейбористская партия уже поддержала договор, консерваторы также должны поддержать Бориса Джонсона, а этого будет более чем достаточно для утверждения договора в Палате общин.

Большинство британцев в этот день вздохнули в облегчением: не будет жесткого брексита, а значит, хаоса на границе, роста цен из-за тарифов и пошлин и большой неопределенности в отношениях с Евросоюзом.

Многие пока не совсем понимают, принесут ли новые правила торговли настоящую экономическую свободу, однако сходятся на том, что и не самая лучшая сделка лучше расставания с могущественным соседом без каких-либо договоренностей.

С критикой соглашения - от резкой до завуалированной - выступили представители администраций Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Однако в основном реакция на эту новость в Соединенном Королевстве явно положительная.

Что говорят критики?

В документе, содержащем основные положения торговой сделки, больше 2 тыс. страниц. Пока что он не опубликован, но в ближайшее время можно ожидать споры о том, что же все-таки выиграл, а кто проиграл в результате достигнутого компромисса.

Этот четверг можно смело назвать рыбным днем: в последние часы переговоры были сосредоточены на мелких деталях рыболовного промысла, вплоть до ловли определенных пород рыб в британских водах.

"Таблицы по рыбе на деле даже скучнее, чем можно подумать", - вздыхал один из переговорщиков в разговоре с журналистами Financial Times.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что брексит означает для отношений Британии и ЕС с Россией?

Хотя не все детали нового режима торговли известны и оговорены, комментаторы с обеих сторон уже делают первые выводы.

Выход из таможенного союза и единого рынка ЕС создает дополнительные препоны и расходы для бизнеса, говорят представители проевропейского крыла правящей Консервативной партии.

Эксперты напоминают, что, по оценке налоговой службы Британии, таможенные формальности будут обходиться британским фирмам в 7,5 млрд фунтов в год.

Больше всего беспокойства вызывают вопросы, о которых в новой сделке ничего не говорится, пишет журнал Economist.

"Торговые положения почти полностью посвящены товарам, и почти ничего не сказано об услугах, которые составляют 80% британской экономики и являются наиболее быстро растущим сектором глобального экспорта", - замечает журнал.

Economist подчеркивает, что сделка не содержит решения таких важных вопросов, как регуляция финансовых рынков и обмен персональными данными.

Кроме того, она ограничит доступ британских силовых структур к европейским базам данных и системе Европола. Британцы теряют право свободного перемещения по ЕС, их возможности работать в Европе будут ограничены.

Лондон потеряет доступ к системе спутниковой навигации Galileo и выйдет из программы студенческого обмена Erasmus.

Economist напоминает о недавнем исследовании независимого государственного Управления бюджетной ответственности, предсказавшем четырехпроцентное сокращение ВВП в результате брексита.

С критикой новой сделки выступили и представители стран, входящих в Соединенное Корорлество.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен напомнила, что в Шотландии большинство проголосовало против брексита на референдуме 2016 года, и призвала шотландцев продолжать добиваться независимости.

Представитель администрации Уэльса Джереми Майлз назвал сделку слабой и ставящей Уэльс в сложное положение, но признал, что и она лучше выхода из единого рынка и таможенной зоны безо всякого договора.

А глава валлиийской администрации Марк Дрейкфорд не стал скрывать, что надеялся на лучшую сделку, и напомнил, что она не смогла избежать новых барьеров для торговли.

"Людям все равно придется заполнять разные формы, и они уже не смогут торговать, как прежде. Но по крайней мере мы знаем, как все будет работать", - отметил он.

Первый министр Северной Ирландии Арлин Фостер заявила, что в Белфасте изучают детали новой договоренности.

В отличие от Англии, Шотландии и Уэльса, Северная Ирландия остается частью единого рынка и таможенной зоны с ЕС.

Отношения с США

Американская New York Times предполагает, что выход из ЕС осложнит отношения Лондона с новой администрацией в Вашингтоне.

"Трамп поддерживал стремление Британии выйти из Евросоюза. В качестве поощрения он обещал лично договориться о торговом соглашении с Джонсоном, с которым он пытался подружиться".

"Но Байден выступал против брексита и отказывался от переговоров о новых торговых соглашениях до тех пор, пока Соединенные Штаты не укрепят собственную конкурентную позицию", - замечает газета.

Что говорят сторонники брексита?

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Если для сторонников единой Европы любая сделка хуже членства в ЕС, то многие брекситеры уверены, что все было не зря. Объявленное в четверг соглашение лишь утверждает их в этих взглядах.

Британия сохраняет режим свободной торговли с Европой без квот и пошлин, в то время как законы ЕС перестают действовать в королевстве - хотя противники брексита и напоминают, что барьеры на пути торговли все равно будут, потому что между королевством и европейским блоком появится таможенная граница.

Даже если бы британцы проголосовали за сохранение членства в ЕС на референдуме 2016 года, королевство неизбежно становилось бы все более маргинальным членом блока, в котором возобладали центростремительные процессы, пишет историк и кембриджский профессор Роберт Томбс в издании UnHerd.

Евросоюз, считает историк, только высасывает власть из отдельных стран, но не может решить своих растущих проблем, самой очевидной из которых остается еврозона, которая обогащает жителей одних стран и делает беднее жителей других.

Томбс признает, что детали соглашения еще предстоит изучить. Однако он приветствует то, что уже известно.

"На нас не будут распространяться законодательство ЕС и юрисдикция европейских судов. Мы не станем легкой мишенью для одностороннего экономического шантажа", - радуется профессор-брекситер.

"У нас будет больше свободы, чтобы переориентировать нашу торговлю на более выгодные регионы, чем ЕС - что происходит на протяжении последних 20 лет", - надеется Томбс.

Некоторые авторы защищают и готовность британского правительства до последнего отстаивать права своих рыбаков - несмотря на небольшую долю рыбы в британском экспорте в ЕС (около 0,3%) и постоянные шутки обозревателей о спорах вокруг рыбы.

Оппоненты брексита настаивали, что стратегия, которая рискует столь многим ради символической, но малозначительной отрасли - признак местечковости, ностальгии и национализма, которые часто объединяли здесь в понятие популизма, пишет журналист Том Мактаг в журнале Atlantic.

"Проблема этой точки зрения в том, что она представляет жизнь страны как таблицу экономических выгод и потерь, лишенную эмоций и рациональную. И такой взгляд на мир почему-то считается правильным", - пишет он.

Но ключевым обещанием брексита было поставить жизнь страны выше валового внутреннего продукта, пишет Мактаг.