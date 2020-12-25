Как во всем мире справляют Рождество - в фотографиях

Христиане во все мире отмечают Рождество, однако в этом году праздник омрачен пандемией коронавируса. В связи с этим церковные службы во многих храмах решено было провести в режиме онлайн, а там, где прихожанам все же позволено присутствовать лично, обязательно соблюдается социальная дистанция и число людей ограничено. Даже дома далеко не всем в этом году удастся собраться большой компанией: в ряде стран действует жесткий локдаун. И все же пандемия на Рождество далеко не всем стала помехой.

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На популярном сиднейском пляже Бонди-бич царит рождественское настроение

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Месса в масках: лишь немногим прихожанам было позволено побывать на службе папы Франциска в Соборе Святого Петра в Ватикане

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Рождественская служба в Кентерберийском соборе также проводилась в защитных масках и даже перчатках

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Рождественская служба в церкви Святого Эммануила в Джакарте также проходила с соблюдением правил социального дистанцирования

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Молящиеся в Соборе Пресвятой Девы Марии в Токио также не пренебрегали средствами индивидуальной зищиты

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Пандемия коснулась и Кении: женщины из Киберы - крупнейших городских трущоб Африки - на рождественскую молитву пришли в масках

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Рождественская служба в Церкви Полного Евангелия Ёыйдо в Южной Корее прошла в режиме онлайн

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Дети зажигают свечи у входа в Собор Святейшего Сердца Иисуса в Нью-Дели

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Рождественская месса в Колкатте (бывш. Калькутта)

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В условиях пандемии в церкви Святого Андрея в Карачи были разрешены лишь безмолвные молитвы

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Христиане Ирака на рождественской мессе у церкви Пресвятой Девы Марии Заступницы (Саидат аль-Неджат) в Багдаде

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Веселье в канун Рождества в доме для престарелых в испанском городе Сантьяго-де-Компостела

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Чтобы навестить на Рождество маму и бабушку, которая живет в доме для престарелых на севере Англии, пришлось надевать защитные костюмы

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Кто сказал, что Рождество не будет белым? В Нортумберленде в горах под праздники выпал снег

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Но даже если снега не предвидится, всегда можно надеть оленьи рога, как это сделали продавщицы ювелирного магазина в Таиланде

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А если вам сильно повезет, то можно даже повстречаться с самим Сантой (он прилетал даже в Джакарту)

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