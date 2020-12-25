Как во всем мире справляют Рождество - в фотографиях

Христиане во все мире отмечают Рождество, однако в этом году праздник омрачен пандемией коронавируса. В связи с этим церковные службы во многих храмах решено было провести в режиме онлайн, а там, где прихожанам все же позволено присутствовать лично, обязательно соблюдается социальная дистанция и число людей ограничено. Даже дома далеко не всем в этом году удастся собраться большой компанией: в ряде стран действует жесткий локдаун. И все же пандемия на Рождество далеко не всем стала помехой.