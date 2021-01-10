2020-й: обезвреживание настоящего, человеческий возраст собаки и услуги по бесследному исчезновению

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2020-й был непростым и порой страшным годом для всего мира, и мы старались хоть как-то уравновесить тревожные новости статьями, рассказывающими о том, что и во время пандемии по-прежнему есть нормальная жизнь: люди продолжают влюбляться, изобретать, преодолевать трудности и, в конце концов, зарабатывать деньги (порой самым неожиданным образом).

Сотрудничество с нашими коллегами, ответственными за сайты BBC Future, BBC Travel и BBC Worklife, длится уже семь лет. На каждом из этих сайтов подводятся итоги года, вспоминаются самые лучшие публикации. И мы тоже подводим итог 2020-му, собрав здесь самые популярные статьи, которые мы перевели и адаптировали для вас за эти 12 месяцев.

Обезвреживание настоящего. Когда мы не знали о Covid-19 почти ничего

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Как говорит один герой (между прочим, отрицательный) в повести Стругацких "Гадкие лебеди", "будущее - это тщательно обезвреженное настоящее". В начале ушедшего года мы еще не представляли себе всего объема работ по обезвреживанию, который предстоит выполнить человечеству, чтобы хотя бы - для начала - обуздать распространение новой болезни.

Когда пандемия только начиналась, новый коронавирус многие не принимали всерьез, а те, кто понимал реальность угрозы, могли только строить предположения (значительная часть из которых не оправдалась).

С позиций сегодняшнего дня любопытно и поучительно взглянуть на то, что мы писали о коронавирусе в начале года, на что надеялись, чего боялись, - и сравнить с тем, что нам известно сейчас.

Вот, например, в начале марта мы опубликовали статью Стивена Даулинга "Уроки "испанки" для тех, кто сегодня борется с коронавирусом COVID-19".

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Чуть более 100 лет назад, вскоре после окончания Первой мировой войны, так называемый испанский грипп унес по меньшей мере 50 миллионов жизней по всему миру (для сравнения: количество жертв Covid-19 пока не преодолело двух миллионов).

С самого начала подчеркнув, что смертность от Covid-19 во много раз ниже, чем от "испанки", Стивен Даулинг решил разобраться, какие уроки из той страшной истории мы можем извлечь и поможет ли это сдержать нынешнюю пандемию.

Эту статью стоит перечитать - хотя бы для того, чтобы решить: делаем ли мы то, о чем пишет наш обозреватель, и насколько успешно. Например, трудно не согласиться с одним из его выводов: "...уже недостаточно лечить людей в каждом конкретном случае - для того чтобы справиться с пандемией в городских условиях, властям необходимо мобилизовать ресурсы точно так же, как они это делали во время войны".

Обратите внимание на фотографию, которой открывается статья - она очень напоминает то, что мы видим сегодня, когда под временные госпитали для больных Covid-19 переделываются выставочные центры и дворцы спорта.

Еще один вопрос, который волновал нас всех в начале пандемии: как она отразится на наших детях?

Вопрос важный не только по причине естественного беспокойства родителей, но и чисто практический - сможет ли дистанционное обучение полноценно заменить школьные занятия? По поводу последнего до сих пор кипят ожесточенные споры.

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Судя по тому, что нам известно в конце 2020-го, дети действительно гораздо легче, чем взрослые, переносят болезнь. Почему? Один из предлагаемых в статье ответов: иммунная система детей во многом отличается от взрослой, неразвитая система не создает такого же, как у взрослых, мощного цитокинового ответа.

Вообще обозреватель BBC Future Мишель Фернандес пытается ответить аж на 12 вопросов о детях и опасной болезни. В том числе и на такой: почему так важно разговаривать с детьми о Covid-19. Почитайте.

Когда в начале марта австрийские власти первыми в Европе объявили о планах постепенной отмены ограничительных мер, связанных с кризисом вокруг Covid-19 (мы тогда еще не знали, что осенью нас ждет вторая волна), эксперты начали прогнозировать, как будет выглядеть возвращение к нормальной жизни и какие государства первыми выйдут из экономической рецессии.

Как часто бывает с экспертами, некоторые из их прогнозов сейчас выглядят, мягко говоря, странноватыми (например, о быстром возвращении к нормальной жизни Соединенных Штатов Америки, которые, как мы знаем, сейчас уверенно возглавляют тройку стран-лидеров по числу заболевших и умерших).

Однако эксперты - на то и эксперты: они основывают свои прогнозы на устойчивости экономики государств, и в этом смысле у США, конечно, возможности больше, чем у кого-либо. А какие еще страны упоминаются в статье? (Спойлер: Китай, успешно справляющийся с пандемией, там не фигурирует.)

Наконец, вопрос на миллион долларов, который так интересовал нас всех в начале 2020-го: убьет ли коронавирус летняя жара?

И действительно: многие инфекционные заболевания сначала разгораются, а потом идут на спад - в зависимости от времени года. Грипп обычно навещает нас в холодные зимние месяцы - также как и норовирус. Другие, например, брюшной тиф, дают вспышку летом. Число случаев заболевания корью падает летом в странах с умеренным климатом, а в тропических регионах резко возрастает в засушливые сезоны.

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Так что нет ничего удивительного в том, что нас интересовало, ждать ли нам такой сезонности и в случае с Covid-19.

Теперь, когда мы прожили лето в присутствии коронавируса, довольно интересно прочитать статью "Убьет ли коронавирус летняя жара?" Там даже объясняется, почему другие коронавирусы имеют сезонный характер и почему это дает нам надежду. Оправдалась ли эта надежда? Вам судить...

Если слон на кита налезет, кто кого сборет?

Оставим теперь в покое пандемию - нам с ней жить и бороться в 2021 году, еще начитаемся про нее. Давайте о чем-нибудь более приятном.

Среди самых популярных статей прошедшего года - очень много о еде, о полезности тех или иных продуктов, о том, как их лучше готовить и в каком виде есть.

С последнего вопроса и начнем: правда ли, что свежие фрукты и овощи полезнее замороженных?

Да-да, мы слышали, что консервированные и замороженные овощи и фрукты менее питательны, чем свежие. Вредим ли мы здоровью, забивая холодильники консервными банками и пакетами с замороженными продуктами?

Все не так просто: например, многое зависит от скорости заморозки. Подробности - у обозревателя BBC Future Джессики Браун.

Если уж говорить о полезности, нам не обойти тему суперпищи. Правда ли, что некоторые продукты отодвигают смерть? Но почему тогда они такие вонючие? И противные на вид? Это расплата за долгую жизнь?

Вот, например, традиционное японское блюдо натто, вид, запах и вкус которого, как признается автор статьи, тошнотворны. Немногие решатся попробовать его на вкус. Ну а если вдруг попробуют - что, за уши не оттащишь?

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Разберемся вместе с обозревателем BBC Travel Эрикой Хобарт, чья мать готовит себе натто на завтрак каждый день, не пропуская ни одного утра.

Как говорит маленький герой повести Льва Кассиля, "если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборет?"

Что будет, если мы возьмем какую-нибудь суперполезную пищу и… разогреем ее в неполезной микроволновке? Испарятся ли ее продлевающие жизнь качества? Станет ли она хуже на вкус? А может, как раз микроволновки и не хватает натто, чтобы стать вкусным?

Рискуем ли мы, подвергая пищу (и себя) излучению микроволновки? Вот удивительно: несмотря на то, что микроволновая печь в течение десятилетий была и остается рабочей лошадкой наших кухонь, редкий предмет домашнего обихода рождал о себе столь противоположные мнения.

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С одной стороны, микроволновку называют настоящим спасением для тех, кто не умеет и не собирается готовить (да, о том, что это изобретение убивает искусство готовить пищу, мы тоже слышали). С другой - есть вечный вопрос, который не про тонкости кулинарного искусства: а не опасно ли присутствие микроволновки на кухне?

В этом вопросе - целый список подвопросов:

может ли еда, приготовленная в микроволновке, быть вредна?

теряет ли пища свои питательные свойства, пройдя через нагревание в микроволновке?

ведет ли разогревание еды в пластиковой упаковке к нарушениям в работе гормональных систем человека?

Давайте разбираться.

И еще одна популярная статья о питании - на этот раз о веганском. Над веганами часто подшучивают (и не всегда по-доброму), их образ жизни пытаются представить как отклонение от нормы. Некоторые даже уверены, что именно мясо сделало нас людьми. Ведь трудно себе представить, говорят они, чтобы наши предки отказывались от мяса в пользу репы...

Есть ли под такими политически некорректными предположениями хоть какая-то научная основа?

Натуральный логарифм в жизни вашей собаки

Наверное, мы были бы очень удивлены, если бы эта статья не стала одной из самых популярных в 2020 году. Мы любим почитать про собачек и котиков, а уж если речь идет о таком важном вопросе, сколько лет нашему любимцу по человеческой шкале…

Широко распространено мнение, что возраст собаки, которой десять лет, примерно соответствует человеческим 70 годам. Однако новое исследование показало: всё не так просто.

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Во-первых, усложняет дело то, что продолжительность жизни собаки сильно зависит от породы. Более мелкие собаки обычно живут дольше, из чего можно предположить, что они стареют медленнее, чем более крупные.

Во-вторых, какой возраст имеется в виду - хронологический или биологический?

Предупреждаем: в статье дается формула вычисления возраста вашей собаки, в которой присутствует такая загадочная вещь, как натуральный логарифм. Автор статьи делает честную попытку объяснить, что это такое и как работает.

Бюджетно исчезнуть не получится

В вашей жизни бывали моменты, когда вам хотелось исчезнуть? Чтобы вас никто не смог найти? Может быть, вам хочется этого прямо сейчас, когда вы читаете эти строки?

Тогда вам - в Японию. Но предупреждаем: услуга по исчезновению - недешевая, бюджетно исчезнуть не получится.

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Мотивы для исчезновения могут быть разными - от неудачных браков до крупных долгов. Или вас просто тошнит от жизни, которую вы ведете. Но независимо от причины японцы часто обращаются к компаниям, которые помогают осуществить задуманное. Такие операции называют "услугами по ночным переездам", намекая на их тайный характер.

Японцы знают, как победить смартфон-зомби

Раз уж мы заговорили о Японии, скажите честно - вы арукисумахо? Как часто вы утыкаетесь в свой смартфон, переходя улицу? А если нет, то вам наверняка знакомо это раздражение по поводу пешеходов, которые бредут, уткнувшись в свои смартфоны, и ничего не видят вокруг себя.

Улицы многих городов мира полны таких людей, но только в Японии у них есть свое название. Арукисумахо, эти смартфон-зомби, ежедневно рискуют столкнуться с велосипедистом, подвернуть ногу на неровной дороге, а то и попасть под машину.

Что бы вы сказали, если бы в вашем городе запретили так ходить? Именно так поступили в японском Ямато. И каков результат?

Вас агрессивно подрезали на дороге? Возможно, водитель принимает такие таблетки

Их действие связывают с агрессивным поведением на дороге, с патологическим увлечением азартными играми, с запутанными случаями мошенничества. Некоторые из них делают нас менее невротичными, другие могут даже влиять на наши отношения с людьми.

История пациента, с психикой которого произошли зловещие перемены после приема распространенного препарата для понижения уровня холестерина, впечатляет. Однажды он даже заявил членам своей семьи, чтобы они держались от него подальше, если не хотят попасть в больницу.

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Беатрис Голом, руководящая коллективом ученых в Калифорнийском университете (Сан-Диего), собирает рассказы пациентов со всех Соединенных Штатов - о распавшихся браках, разрушенных карьерах, об удивительно большом числе мужчин, которые были на грани того, чтобы убить собственную жену.

Многие обычные лекарственные средства влияют не только на наш организм, но и на то, как работает наш мозг. Как это получается и почему об этом не предупреждают предостерегающими надписями на упаковках?

Один из главных вопросов жизни

2020-й принес человечеству слишком много смертей - больше чем обычно. Трудно найти в чем-либо утешение, когда умирает ваш близкий человек. Поневоле задумываешься: что он чувствовал в момент смерти, тяжело ли ему было умирать? А может, для него это стало облегчением? - с надеждой думаем мы.

В прошедшем году, еще до того, как пандемия охватила всю планету, сайт BBC Future совместно с сайтом The Conversation запустили новый проект под названием "Главные вопросы жизни", в котором отвечают на вопросы читателей о самом главном.

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Был и такой вопрос, заданный 77-летним Йораном из города Хельсингборг (Швеция): "...Лицо моего родственника, страдавшего перед самой смертью от сильных болей без необходимых медицинских препаратов, после того, как он умер, было сияющим, на нем был написан восторг. Я много лет задумывался над этим вопросом: могут ли последние минуты жизни принести блаженство? Может ли момент умирания запускать прилив эндорфинов, особенно при отсутствии обезболивающего?"

На этот сложный вопрос попробовал ответить научный сотрудник Ливерпульского университета, специалист по паллиативной терапии Шеймус Койл.

И раз уж мы коснулись главных вопросов, то вот еще две статьи на эту тему.

Три линии защиты от холода

Обозреватель BBC Future Уильям Парк рассказал нам две истории о людях, попавших в ситуацию, из которой, казалось, нет выхода, нет спасения. И тем не менее они выжили. Как им удалось, за счет чего? Может быть, они просто правильно себя вели?

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