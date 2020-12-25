Конституционный суд России разрешил правительству не платить ЮКОСу $57 млрд. Что это изменит?

Анна Пушкарская

Би-би-си

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Конституционный суд России санкционировал неисполнение Россией решения международного арбитража в Гааге о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. По мнению экспертов, это ухудшит международно-правовую репутацию России и ее позиции в других договорах. Но иностранные суды все равно будут взыскивать с России долги по искам ЮКОСа.

Почему решение Конституционного суда касается ЮКОСа?

Конституционный суд опубликовал разъяснение своего постановления 2012 года № 8-П по проверке федерального закона "О международных договорах". Спустя 8 лет КС дополнил старое решение новой позицией - она позволяет правительству России не исполнять решение международного арбитража в Гааге по делу ЮКОСа.

В 2012 году КС прямо разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Спор касался договора по Таможенному союзу, но решение КС распространялось, в частности, и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) - он временно применялся с 1994 года, но так и не был ратифицирован.

Именно на основании ДЭХ международный арбитраж в Гааге в 2014 году взыскал с России по искам экс-акционеров ЮКОСа 50 млрд долларов (сумма долга уже превышает 57 млрд).

В феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге оставил в силе решения международного арбитража. Но Россия их не исполнила и подала кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов. Для подкрепления своей позиции правительство России обратилось в КС РФ.

Разъяснение закона "О международных договорах РФ" по ходатайству российского правительства КС опубликовал 25 декабря. Оно было вынесено 24 декабря в закрытом режиме без публичных слушаний.

Правительство во главе с Михаилом Мишустиным ссылалось на принцип разделения властей. В российском кабмине считают, что их предшественники (в том числе в 1994 году) были не вправе делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов, поскольку менять "компетенцию российских судов" правительство не уполномочено.

КС признал, что его решение восьмилетней давности "не должно интерпретироваться" как допускающее передачу споров в международный арбитраж. Правительство вправе подписывать от имени РФ международные договоры "о поощрении и взаимной защите инвестиций" - но споры по ним должны рассматриваться в России. "Допускать разрешение такого рода споров в зарубежных и международных юрисдикциях" может только законодатель, говорится в решении.

КС заявил, что временное применение договоров допустимо "не в полном объеме". Согласие на это правительства, "оговоренное при его подписании" - в случае ДЭХ это произошло 26 лет назад - не распространяется на положения договора, предусматривающие передачу споров между Россией и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража.

По сути это означает, что КС спустя 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

При чем здесь Крым?

Власти России доказывали в Нидерландах, что спор с ЮКОСом должны рассматривать только российские суды, для изменения подсудности нужно принимать закон, так что ДЭХ в этой части применять без ратификации нельзя.

Но апелляционный суд в Гааге прямо указал в своем решении на постановление КС 2012 года и на Договор о присоединении Крыма к России. Этот договор применялся в 2014 году еще до его ратификации в полном объеме, хотя, например, менять российские границы без принятия отдельного закона тоже нельзя.

Нидерландские судьи решили, что согласие на временное применение договора не предполагает исключений, он должен применяться полностью.

При чем тут поправки к Конституции?

Заблокировать выплату денег экс-акционерам ЮКОСа российские власти решили еще в момент принятия поправок к Конституции: одна из поправок предусматривает возможность КС прямо рассмотреть запрос о конституционности решения международного арбитража, и на совещании Владимира Путина с разработчиками поправок прямо говорилось, что речь идет о споре с ЮКОСом.

Но в этом случае могла возникнуть проблема: поправки в Конституцию внесены позже, чем было вынесено решение в Гааге, а закон по общему правилу обратной силы не имеет. Поэтому власти пошли другим путем: в разъяснении КС говорится, что оно с момента вынесения является неотъемлемой частью его постановления 2012 года.

"Правительство опиралось на обновленную Конституцию, четко закрепившую приоритет конституционных принципов над международными договорами, - отмечает глава аналитической службы юридической фирмы "Инфралекс" Ольга Плешанова. - Этого приоритета, однако, не было ни в момент подписания Энергохартии, ни в момент принятия в 2012 году решения КС РФ, которое он разъяснил сейчас".

В итоге КС ушел от применения новой редакции Конституции и сослался на ее базовые положения, которые не менялись, считает юрист.

Что дальше?

Управляющий партнёр московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов говорит, что "новое разъяснение" КС "прямо противоположно" его позиции 2012 года. По мнению юриста, новая позиция КС не должна применяться "с обратной силой" к ранее возникшим правоотношениям.

"Венская конвенция о международных договорах 1969 года предусматривает, что государство-участник, которое согласилось на обязательность для него международного соглашения, не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им такого соглашения", - сказал Именнов Би-би-си.

Россия будет ссылаться на решение КС и в Нидерландах в Верховном суде и во всех других странах при исполнении, и судьям придется разбираться с решением высшего суда России, считает эксперт по международному арбитражу, пожелавший сохранить анонимность, поскольку не уполномочен комментировать это дело. "У иностранных судей есть очень большое уважение ко всем судам, и вопрос отношения к решению КС в каждом случае будет решаться ими самостоятельно", - сказал юрист.

"То, что Россия заявит, что она не будет исполнять решения Гаагского арбитража, было и так ясно", - говорит эксперт по конституционному праву профессор Илья Шаблинский. Но, по его мнению, это приведет к "ухудшению международно-правовой репутации России как государства и ее позиций во всех иных договорах".

"В 2020 году вдруг оказалось, что государство у нас является обладателем конституционного права на судебную защиту от граждан. Это просто выворачивание всей Конституции наизнанку. Решение КС касается только толкования российского закона о международных договорах для российских чиновников, но не может иметь значения для исполнения за рубежом решения Гаагского арбитража по делу ЮКОСа десятилетней давности", - считает эксперт по международному праву Григорий Вайпан. По его мнению, это фактически "надувание щек": "Последствий для иностранных судов решение КС иметь не будет, как и решение КС 2017 года об отказе выплачивать акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро по решению ЕСПЧ", - говорит он.

"Михаил Ходорковский не имеет к этому разбирательству отношения, не является стороной или выгодоприобретателем этого спора и не комментирует его", - сказал Би-би-си Максим Дбар, пресс-секретарь Ходорковского.