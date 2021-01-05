Вся правда о… Итоги семи лет разоблачения мифов о животных

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Самые страшные животные… Самые опасные… Самые прыгучие… Самые красивые… Самые странные. Уже почти семь лет Русская служба Би-би-си знакомит наших читателей со статьями журналистов BBC Earth (можно перевести как "Планета Земля и ее обитатели глазами журналистов Би-би-си").

Признаемся: эти статьи очень нравятся нам самим. Как, впрочем, и вам - например, опубликованную в начале 2020 года "Человеческий возраст вашей собаки: новая научная формула подсчета" сразу прочитали полмиллиона пользователей нашего сайта.

Накануне Нового года мы прошерстили материалы из серии "Вся правда о…", и вот, на наш взгляд, самое интересное.

Грязная свинья? А кто ее такой сделал?

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Они имеют репутацию нечистых животных, которые обильно потеют, валяясь в грязи. Да еще и едят собственные экскременты. Кто они? Ну конечно, свиньи. Которые в действительности обладают выдающимися способностями.

Итак, это свиньи-то нечистые? Стадо диких кабанов, обителей зоопарка в Базеле, Швейцария, прославилось своей чистоплотностью и разборчивостью в пище.

Для эксперимента животным давали ломтики яблок, вываленные в песке. Но вместо того чтобы поедать их немедленно, кабаны относили их на берег ручья, протекавшего по вольеру, клали фрукты в воду и полоскали их, подталкивая взад и вперед пятачками, прежде чем съесть. Даже тогда, когда кабаны были очень голодны, они находили время помыть пищу.

И если домашняя свинья время от времени начинает жевать экскременты, это, скорее всего, происходит из-за того, что ее заваленное неубранными нечистотами жилище не оставляет ей иного выбора.

Воплощенное зло? Зато какое чудесное

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Они слепые и кровожадные перепончатые твари. Друзья настоящих вампиров. Воплощенное зло. К тому же, говорят, от кого-то из их родственников нам передался опаснейший коронавирус. Речь о летучих мышах-вампирах, которые на самом деле - маленькое чудо природы.

Одна летучая мышь, помещенная на беговую дорожку, развила скорость более одного метра в секунду (3,6 км/час), используя задние конечности и крылья. Пружинистые передние конечности мыши-вампира позволяют животному подниматься в воздух вертикально, как это делают палубные истребители Harrier с вертикальным взлетом и посадкой, со скоростью свыше двух метров в секунду. И они еще много чего умеют такого...

Милое пятнистое создание с нездоровыми наклонностями

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Дети обожают этих маленьких прелестных жучков за их черно-красную пятнистость и за их дружелюбное поведение, которое они демонстрируют, забавно ползая по руке. Садовники любят их за то, что они поедают отвратительных тлей. Да и само название такое милое: божья коровка! Однако… Приготовьтесь, сейчас будет вся правда.

Эти симпатичные жучки весьма неразборчивы в связях, и среди них широко распространены болезни, передающиеся половым путем. Многие виды отличаются склонностью к каннибализму.

И кстати: число пятнышек никак не связано с возрастом божьей коровки, как думают дети, да и многие взрослые тоже. В зонах с умеренным климатом продолжительность жизни большинства божьих коровок составляет примерно год,

Ворюги и вредители? Не преувеличивайте!

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Они известны своими воровскими повадками: они падки на блестящие предметы, которые используют для украшения гнезд. Кроме того, сороки - а речь именно о них - поедают яйца и беззащитных птенцов певчих птиц, из-за чего популяции многих пернатых сокращаются. В общем, самые настоящие разбойники и вредители. Так говорят. И ошибаются.

Сороки - не воровки, они просто любопытны. Эколог Тим Беркхед абсолютно уверен в том, что сороки воровством не промышляют: "Нет абсолютно никаких свидетельств тому, что люди когда-либо находили блестящие предметы в сорочьих гнездах". По словам Беркхеда, сороки просто очень любопытны и действительно частенько подбирают различные предметы.

Впрочем, то, что сороки безжалостно уничтожают других пернатых, поедают яйца и птенцов певчих птиц, - чистая правда. Но неправда, что это приводит к сокращению популяций певчих птиц, гораздо большую проблему для которых представляют домашние кошки.

Отвратительные и неистребляемые? Вопиющая несправедливость!

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Это мерзкое существо. Тараканы - отвратительные создания, которые питаются мусором, не боятся радиации и способны выживать в любых условиях. Если наступит конец света, на Земле останутся только эти гадкие насекомые. И вообще: без них нам было бы лучше. Всё правильно? Не совсем.

Видов тараканов на Земле почти столько же, сколько видов млекопитающих. Менее 1% из 4800 известных нам видов может причинить людям неприятности, однако мы не готовы изменить свое отношение к остальным 99%.

По мнению специалистов, это вопиющая несправедливость. Какие-то отщепенцы бросают тень на группу насекомых, которой присуще невероятно богатое разнообразие форм.

Да, некоторые из них способны жить в экстремальных условиях, например, вид Eupolyphaga everestiana обитает только на горе Эверест на высоте более 5000 м над уровнем моря. Но радиация оказывает на тараканов весьма пагубное воздействие. Для человека смертельная доза облучения равна 10 Грей. Таракану будет достаточно пяти таких доз, и, кстати, это один из самых низких результатов среди насекомых.

А как живописны некоторые из них! Особенно вот эти, как их… Panchlora sp. и Blaberus discoidalis. Ну, вы поняли...

Забавные маленькие человечки… Неверные и коварные

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Нас забавляет их манера ковылять на двух лапах, мы восторгаемся их крыльями, напоминающими руки, которыми они хлопают себя по бокам. Смешные пушистые комочки-птенцы и взрослые птицы, скользящие по льду и снегу, словно на санях - в нашем представлении пингвины накрепко связаны с далекой Антарктидой. Казалось бы, что тут не так? Много чего.

На самом деле большинство видов пингвинов живет в умеренном или тропическом климате, а вовсе не на льдине. Они часто бывают неверны своим партнерам и совершают беспорядочные гомосексуальные акты. Самки пингвинов нередко похищают птенцов друг у друга. Милые создания.

Глупая как курица? Это нам так удобнее

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Репутация у курицы незавидная: глупая птица, ходячая фабрика по производству мяса и яиц. На самом деле эта самая распространенная в мире птица отличается умом и даже, как предполагают, способна реагировать на состояние своих собратьев - например, когда тех отправляют на забой.

Куры умеют считать и даже выполнять основные арифметические действия, обладают некоторой степенью самосознания и манипулируют друг другом с помощью способов, которыми не пренебрег бы и Макиавелли.

В общем, куры понимают намного больше, чем считают люди, которые ими питаются...

Имидж овцы

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Умные. Сложные. Любят компанию. Но не люди. Вот еще одно животное, в отношении которого почти всё, что мы о нем думаем - неправда. Каков имидж у овец? Глупые, беззащитные и безобидные создания, которые бесцельно слоняются по лугам и холмам. А на самом деле…

Эти скромные на вид животные могут запоминать и потом узнавать по меньшей мере 50 человеческих лиц на протяжении следующих двух лет, а то и дольше. Недостижимый результат даже для некоторых людей.

Ученые также нашли подтверждение тому, что овцы понимают выражение человеческого лица и предпочитают улыбку.

Овцы не только смышлены, но и игривы, это вообще довольно позитивное, жизнерадостное животное. Достаточно посмотреть это видео, чтобы убедиться.

Баранов могут связывать узы крепкой дружбы. Они помогают друг другу в трудных ситуациях - заступаются за слабых и, если надо, плечом к плечу бьются с врагами.

В довершение всего овцы обладают отличным периферическим зрением: у них горизонтальные щелевидные зрачки, позволяющие видеть чуть ли не то, что происходит за спиной, не поворачивая головы.

Вороны еще умнее, чем вы думали. Они вообще умней почти всех

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А вот - птицы, которых мы вроде бы и так всегда считали хитрыми и сообразительными. Однако, похоже, мы их недооцениваем. Интеллект ворон гораздо более развит, чем можно себе представить.

В мозгу у врановых нет никакого неокортекса, как у умных приматов, в том числе человека. Но у них в процессе эволюции развились плотные группы нейронов, позволяющие воронам обладать схожими умственными способностями.

Посмотрите видео из телесерии Би-би-си Inside the Animal Mind ("Что у животного на уме"): Крис Пэкем наблюдал, как новокаледонский ворон по кличке 007 решал искусственно сконструированную задачу, выполнение которой состояло из восьми разных шагов.

Вороны похожи на нас не только в том, что они умные, но и в том, что иногда используют свой интеллект исключительно для развлечения. Люди в этом смысле не отличаются от ворон. У нас огромный мозг, а мы используем его для решения кроссвордов.

Реально опасные панды

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Они милы и безобидны, они уморительно чихают. Едят они почему-то в основном бамбук, да и вымирают в целом заслуженно - они же ведь не любят секс. В мультфильмах они здорово владеют кунг-фу, а в "Фейсбуке" им, большим пандам, посвящено немало групп. В общем, ми-ми-ми? Или как там на самом деле?

Панды на самом деле внешне очень милы, с этим не поспоришь. Но обниматься к ним лучше не лезть: у панд очень мощные челюсти и крепкие зубы. Поедание бамбука - очень успешная эволюционная стратегия. Панды много и эффективно занимаются сексом. И вообще это весьма серьезный зверь.

Даже в неволе, где животные привычны к постоянному вниманию людей, они могут представлять реальную опасность. В 2006 году нетрезвый 28-летний посетитель Пекинского зоопарка по имени Чжан забрался в вольер к пандам и попытался погладить обитателя. Искатель приключений в итоге получил серьезные травмы голени. Посмотреть фотографии можно в этом отчете, но снимки очень неприятные. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали.

А если вам не достаточно всей правды, то вот вам еще: