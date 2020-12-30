Зимние каникулы в пандемию: где и с какими ограничениями могут встретить Новый год россияне

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

В России начинаются новогодние праздники. Большинство россиян будет отдыхать с 1 по 10 января, а во многих регионах и 31 декабря стало выходным днем. Куда можно в эти дни поехать и какие там есть противоковидные ограничения?

24 декабря на курорте Роза Хутор в Сочи состоялось открытие сезона: в первый же день там образовались очереди к подъемникам. Сочи и Красная Поляна - одни из основных мест, куда россияне едут справлять Новый год и проводить каникулы на фоне закрытых границ и жестких ограничений в некоторых регионах.

Сервис Aviasales подсчитал, что 95% бронирований россиян в декабре приходилось на внутренние перелеты. Неудивительно - большинство европейских и азиатских стран в этом году закрыто.

По данным опроса "Яндекс.Путешествий", 85% россиян планируют провести новогодние праздники дома.

Самыми популярными направлениями оказались Сочи, Калининград и Крым, который был аннексирован Россией в 2014 году. Из иностранных государств россияне едут в основном в Турцию. Но практически во всех регионах есть свои ограничения, и встретить Новый год как раньше будет сложно.

Би-би-си разбиралась, какие еще направления популярны в эти новогодние праздники и с какими ограничениями могут столкнуться там туристы.

Сочи: новогодние ярмарки и открытые рестораны

И сервисы по продаже билетов, и Ассоциация туроператоров (АТОР) называют Сочи одним из самых популярных мест для встречи Нового года.

АТОР указывал, что туристы активно бронировали отели 3-4 звезды в новогодний период.

По данным Aviasales, Адлер оказался на третьем месте по количеству бронирований среди всех билетов на внутренние полеты, которые купили россияне в декабре.

Аналитика Яндекс.Путешествий, основанная на бронировании отелей, показала, что сочинское направление оказалось самым популярным на Новый год.

24 декабря в Красной Поляне состоялось открытие сезона, на котором к подъемнику выстроились очереди. Объявления от местных жителей, которые предлагают за плату постоять в очереди на подъемник, начали появляться на площадках с объявлениями еще до открытия сезона.

При посадке на канатную дорогу, а также в торговых центрах и ресторанах требуют носить маску.

Автор фото, Dmitry Feoktistov/TASS

По данным местных СМИ, в день открытия на курорте временно ограничили продажу скипассов и вынуждены были разводить потоки отдыхающих. А 28 декабря в Сочи начал работать круглосуточный оперативный штаб, который, в частности, следит за тем, как происходит дезинфекция кабинок на курортах, стоят ли специальные барьеры.

На курорте будут открыты магазины, кафе и пляжи для прогулок. Также будут работать новогодние ярмарки.

По прогнозу администрации Сочи, в новогодние праздники город готовится принять более 260 тысяч гостей. Всего в январе в городе побывают около 350 тысяч туристов.

Тем не менее власти пойдут на некоторые ограничения: будут закрыты фуд-корты и рестораны в торговых центрах, концертные залы и кинотеатры. В саму новогоднюю ночь не будет праздничных представлений на улицах и площадях. Кафе и рестораны будут работать только до полуночи. С 12 ноября мобильные группы должны проверять санатории и отели на предмет соблюдения масочного режима.

Как сообщал Интерфакс со ссылкой на местную администрацию, туристам не придется обязательно сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии. Однако в регионе, как и в первую волну, будут работать обсерваторы, куда будут отправлять путешественников с температурой и симптомами Covid-19.

Санкт-Петербург: на новогодние праздники все закрыто

Санкт-Петербург должен был стать одним из самых популярных направлением для путешествий внутри России. По данным сервиса OneTwoTrip, город находится в топе как по числу запросов на авиабилеты, так и на поезд.

Однако 2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил масштабные ограничения на новогодних праздниках. Они начали действовать в городе с 25 декабря.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, “Мы на грани банкротства”: как проходят рейды по барам Петербурга

На праздниках - с 30 декабря по 3 января залы в кафе не будут работать вовсе - еду можно будет взять на вынос или съесть на зимних верандах. С 4 января рестораны и кафе смогут открыться вновь, но в ограниченном режиме - с 6 утра до 7 вечера. В кафе запрещены любые развлекательные программы.

С 30 декабря по 10 января закрыты музеи, театры, выставки и концертные площадки, невозможны автобусные экскурсии, запрещено проведение любых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Власти просили туристов не приезжать в город на Новый год. "Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но извините, не в этом году," - заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Межотраслевой координационный совет гостеприимства, объединяющий рестораторов, отельеров и туроператоров Санкт-Петербурга, обращался к Александру Беглову и Владимиру Путину с просьбой смягчить или отменить ограничения - они предлагали разрешить работу ресторанов с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора или с системой уведомлений через QR-коды. Однако эти обращения не помогли.

Число посещений Санкт-Петербурга, по данным АТОР, обрушилось в пять раз в этом году по сравнению с прошлым - с 10 млн человек до 2 млн.

Москва: почти все открыто до 23:00

По данным Aviasales, в декабре почти 20% всех бронирований внутри России приходилось на полеты в Москву. Согласно аналитике "Яндекс.Путешествий", Москва входит в топ-3 самых популярных направлений на новогодних праздниках.

Дополнительных ограничений в городе на Новый год вводить не стали. Кафе и рестораны работают, только должны быть закрыты ночью - с 11 вечера до 6 утра. В новогоднюю ночь в ресторанах планируется проведение рейдов.

Кафе рекомендуют использовать систему чек-инов - она позволяет посетителям регистрироваться с помощью QR-кода, чтобы узнать, был ли в зале человек, зараженный коронавирусом.

Правда, отменены массовые гуляния и фестиваль "Путешествие в Рождество", площадки которого привлекали людей в центр города.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

По данным АТОР, в отличие от Санкт-Петербурга Москва смогла сохранить значительную часть пассажиропотока в новогодние праздники. Количество туристов по сравнению с прошлым годом в Москве сократилось на 72% - с 25 млн человек до 7 млн.

Популярным направлением для москвичей - даже при открытых границах - традиционно становится Подмосковье. В этом году уже с 28 декабря для заселения в гостиницу в регионе необходим отрицательный результат теста на коронавирус.

Калининград: Новый год без кафе

Калининград сумел сохранить одну из лидирующих позиций по потоку туристов даже после того, как там закончился летний сезон. По данным Aviasales, около 5% всех авиабилетов на полеты внутри России приходилось на это направление.

23 декабря власти области ввели новые ограничения. Туристы не смогут встретить Новый год в кафе: они должны быть закрыты с полуночи 31 декабря по 3 января нового года. До и после этого будут действовать ограничения по часам работы.

Также 25 декабря по 10 января нельзя будет проводить экскурсии для групп более 10 человек в музеях, на выставках, а также на автобусных экскурсионных маршрутах.

Крым: запрет на массовые мероприятия

Туристические города Крыма - Ялта, Алушта и Севастополь - оказались, по данным различных агрегаторов, среди самых популярных направлений россиян.

На полуострове будут открыты магазины, торговые центры, бассейны и катки, но массовые мероприятия запрещены - их нельзя проводить даже на открытом воздухе.

Все праздники - с 20 декабря по 15 января - кафе не могут проводить праздники и банкеты, в гостиницах также запрещены массовые праздники.

Соблюдение всех ограничений местное министерство туризма обещает проверять в ходе ежедневных рейдов.

Власти региона прогнозируют, что на полуостров за новогодние праздники приедут до 500 тысяч туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

Турция: Новый год без праздников и музыки

Среди заграничных направлений самым популярным направлением стала Турция. По данным OneTwoTrip, из зарубежных направлений 29% билетов на 1-10 января пользователи сервиса забронировали в эту страну. Турция стала самым популярным направлением по данным Aviasales, а Стамбул - по данным Biletix.

Когда абсолютное большинство туристов уже забронировали свои туры на Новый год или купили билеты - 25 декабря - главное управление гражданской авиации Турции объявило, что у туристов будут требовать отрицательный ПЦР-тест не старее 72 часов. Изначально дата начала действия нового правила была назначена на 28 декабря, позже ее сдвинули на 30 декабря.

Туроператоры не планируют возвращать деньги за новогодние туры в случае, если туристы не смогут въехать в Турцию из-за новых требований, пишет портал Tourdom.

Требование предъявлять ПЦР также относится к транзитным пассажирам. Стамбул остается одним из немногих крупных хабов, которые доступны российским туристам.

Для тех, кто будет проводить праздники в самой Турции, также действуют ограничения. 21 декабря МВД Турции отдельными циркуляром запретило отелям любые праздничные программы с музыкой и танцами, а после 22 часов там вообще не может играть музыка.

По данным АТОР, отели возвращают туристам деньги за праздничные ужины, если они были оплачены отдельно в рамках тура. Введенный ранее в стране комендантский час не распространяется на туристов.

ОАЭ: Новый год на 10 человек

Еще одним безусловным лидером среди зарубежных направлений стали Объединенные Арабские Эмираты, в частности, Дубай.

​Чтобы въехать в ОАЭ, туристы должны сдать два ПЦР‑анализа на Covid-19: один за 96 часов до вылета и второй по прибытии в Дубай. Власти требуют от путешественников справку на английском языке в печатном виде, это касается и транзитных пассажиров.

Правила въезда в разные эмираты страны отличаются.

Режим встречи самого Нового года в Дубае несколько более мягкий, чем в Турции.