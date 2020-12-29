Пьер Карден: избранник судьбы и человек будущего

Автор фото, FRANCOIS GUILLOT

Модельер Пьер Карден был непревзойденным новатором. На протяжении 70 лет он рушил условности и безошибочно угадывал дух времени. Его жажду создавать новое и ошеломляющее невозможно было утолить.

Он навсегда запомнится как художник, обратившийся к футуристическим дизайнам, навеянным темой космоса. Некоторые модели были так замысловаты, что носить их за пределами подиума было бы крайне затруднительно.

Карден пришел в мир высокой моды с собственной, особой философией.

Парижские кутюрье всегда стремились к эксклюзивности, которая, по их мнению, состояла из трех компонентов - индивидуальный пошив, высокое качество и заоблачные цены. Но Пьер Карден сломал шаблоны.

Его коллекции прет-а-порте, то есть готовой одежды, которую можно купить в магазине, сразу сократили дистанцию между миром высокой модой и средним классом. Коллег по цеху возмутил такой подход, и Кардена изгнали из клуба избранных.

В 1950-х мужчины носили традиционные строгие костюмы, и молодые люди по стилю ничем не отличались от своих отцов. Карден отказался от квадратных пиджаков и подпирающих горло белых рубашек, и принялся создавать новый облик для молодого прогрессивного поколения.

Исчезли громоздкие детали: воротники, лацканы, фалды и манжеты. Появился новый крой брюк: зауженные к низу и свободные в бедрах.

Автор фото, V&A Images Подпись к фото, "Битлз" в костюмах от Пьера Кардена. Мужские пиджаки без воротников и лацканов были революционным решением того времени

В одночасье молодые люди обрели собственный стиль, в котором были и элегантность, и лоск, но ничего общего с гардеробом их отцов. Легендарные битлы одними из первых признали, что Карден - завтрашний день индустрии моды.

Затем он занялся созданием женской одежды, посуды, парфюма и даже мебели.

И абсолютно на всем, к чему он прикладывал руку, - от шариковой ручки до эксклюзивных часов - должно было стоять его имя. Таково было его условие при заключении соглашений и выдаче лицензий. Таким образом высокая мода покинула свой Олимп, доступный лишь избранным, и растворилась в массах.

Когда-то Пьер Карден был самым молодым модельером Парижа, а к 2018-му стал старейшим. Но и в свои 90 с лишним лет он искал способы обогнать время, показать то, чего еще нет.

Автор фото, Reg Lancaster Подпись к фото, Пьер Карден за работой. Свою империю он построил во многом благодаря коллекциям прет-а-порте, которые были доступны в магазинах за пределами Парижа, а следовательно - доступны широким слоям потребителей

"Я предпочитаю одежду, которую сам изобретаю для той жизни, которая еще не наступила, - для мира в его завтрашнем обличии", - говорил Карден.

Предсказание

Пьетро Карден (как он был записан в свидетельстве о рождении) появился на свет 2 июля 1922 года возле города Тревизо в северной части Италии. Он был самым младшим из 11 детей в семье.

Его родители-французы занимались торговлей вином, но после прихода к власти Муссолини, не задумываясь, вернулись во Францию.

Они мечтали, что Пьер станет архитектором, хотя с самого детства его страсть к миру моды и конструированию одежды была очевидна всем.

Во Франции они оказались в коммуне Виши, находившейся под управлением нацистов. В таких условиях юный Карден и начал обучаться ремеслу портного, а кроме того работал в Красном Кресте.

Однажды юношу остановила гадалка и сказала, что его ждет оглушительный успех, что его имя будет известно всему миру и даже в Австралии. Пьер счел ее сумасшедшей, но спросил, не знает ли она кого-нибудь в Париже, куда он стремился, чтобы найти работу в каком-нибудь модном доме.

Она назвала ему одно имя. Приехав в Париж, Пьер стал искать этого человека. В один из дней он остановил прохожего, чтобы узнать дорогу, и к его великому изумлению этот прохожий оказался тем, кого он искал. Это казалось неправдоподобным, но, похоже, предсказание начинало сбываться.

Автор фото, Three Lions Подпись к фото, Пьер Карден сделал головной убор для звезды того времени Элизабет Тейлор специально к ее съемкам в фильме "Красавица и чудовище"

Так он попал в Paquin - один из ведущих французских домов моды того времени. Там же он встретил легендарного режиссера Жана Кокто и начал работать над костюмами к фильму "Красавица и чудовище" с Элизабет Тейлор в главной роли. Кокто был поражен результатом и решил представить молодого дизайнера Кристиану Диору.

Творчество

В течение пяти лет Карден сделал себе достаточно громкое имя, чтобы учредить собственный бренд.

Диор помог ему открыть первый бутик под названием "Ева" на улице Фобург Сент-Онорэ. Карден создал платье-пузырь: тугое в талии, расходящееся на уровне бедер и сужающееся к лодыжке. Буквально за один день оно стало модной сенсацией: в очередь к Кардену выстроились знаменитые клиентки, включая Риту Хейворт и Эву Перон.

В поисках вдохновения Карден посетил Японию, где преподавал швейное дело в школах моды.

В 1959 году в знаменитом парижском универсаме Printemps появилась первая сделанная Карденом женская коллекция прет-а-порте, и коллеги модельера поперхнулись круассанами. За эту модную ересь Кардена изгнали из ассоциации модельеров, но вскоре вернули, увидев, какой она имеет успех.

Отношения Кардена с другими богами моды, такими как Ив Сен-Лоран, в тот период были непростыми. "Знаете, они смотрели на меня сверху вниз, - рассказывает он. - Я приглашал их в разные места, а они меня - никогда".

Он открыл мужской бутик "Адам" с пиджаками без воротников, которые вскоре начали надевать на сцену Леннон и Маккартни. Для запуска своей детской коллекции Карден собрал тройняшек со всего Парижа. Он продолжал делать костюмы для кино и телевидения и влюбился в космос.

Автор фото, Reg Lancaster Подпись к фото, Тема освоения космоса вдохновила Кардена на создание коллекций с использованием необычных материалов и форм. Шляпы-шлемы - один из самых узнаваемых дизайнов мастера

Карден черпал вдохновление в американской космической программе "Аполлон". Он начал использовать новые материалы - винил, серебряную ткань и огромные молнии. Он лепил из пластика шляпы, похожие на шлемы астронавтов, а у его платьев вырастали рукава с "орбитами" вокруг рук, расписанные в честь Луны круговыми узорами.

Коллекция Кардена 1964 года была уникальной и еще в одном отношении. И женщинам, и мужчинам модельер предлагал носить туники и колготы, предвосхитив унисекс-тренды будущего. Карден начал размещать логотип своего дома на всех вещах, которые создавал. Сегодня это стандарт индустрии, а тогда было революцией.

В 1970-х модельер запустил линию духов и начал заниматься промышленным дизайном. Он создавал интерьеры машин и экстерьеры самолетов, похожую на скульптуры мебель и фарфоровую посуду.

Коммерциализация

В маркетинге Карден был таким же новатором, как и в дизайне. На протяжении последующих двух десятилетий модельер все больше занимался лицензированием.

"Я уже все сделал, - говорил он в интервью New York Times. - У меня даже есть своя вода! Я готов брендировать сардины, духи... почему нет? Если кто-то попросит поставить мой бренд на туалетную бумагу - я соглашусь".

У Кардена были тысячи лицензий. В его империи, приносившей огромные деньги, тоже трудились тысячи. И хотя он говорил, что тщательно отбирает все товары, на которых ставит свое имя, торговая марка Cardin страдала.

Имя бывшего короля высокой моды теперь можно было увидеть на продававшихся в супермаркете трусах. В некоторых случаях компания старалась, чтобы ее логотипы - P.C. - были как можно незаметнее.

Автор фото, Express Newspapers Подпись к фото, И снова тема космоса в дизайне Кардена

"Подпись Пьера Кардена мы видим, возможно, не реже, чем подпись секретаря Казначейства США, - писал журнал Economist в 1989 году. - И она, как и долларовая купюра, обесценена".

В 2011-м Карден попытался продать свой бизнес. Он хотел получить за империю миллиард евро, хотя на деле она, вероятно, стоила в разы меньше. Проблема была в том, что ни сам Карден, ни, вероятно, кто-либо другой, не знали, сколько денег она приносит. Всё слишком зависело ои лицензий. Бизнес Карден так и не продал.

В пожилом возрасте модельер купил замок, принадлежавший маркизу де Саду, и стал основателем фестиваля поэзии. Также Карден открыл музей моды в городе Сент-Уэн, стал послом доброй воли ООН и презентовал великолепные новые коллекции в Китае и России.

Все когда-то революционные предметы одежды, созданные Карденом, теперь стали музейными экспонатами. Мода на футуризм по определению не может длиться долго. Однако в своем поиске того, как будет выглядеть будущее, Карден дал миру множество образцов передового дизайна и навсегда изменил саму индустрию моды.

Автор фото, Keystone Подпись к фото, Так Пьер Карден представлял себе форму больничных медсестер. Дизайн не прижился из-за своей нефункциональности, но Кардена при создании коллекций больше интересовали формы и стиль

Карден знал, что у него были критики, и обвинял их в том, что они пытаются заработать на его имени. Он часто вспоминал других известных модельеров, закончивших жизнь в нищете.

"Я не хочу умереть без гроша - а потом, через 20 лет, увидеть, как другие делают состояние на моем имени", - сказал он в одном из интервью.

"Посмотрите на меня сейчас - я покровитель, художник, собственник", - говорил он, уже минув 90-летний юбилей, со всей самоуверенностью международной иконы моды.