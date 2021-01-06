Кошки, коты и котики: наши лучшие истории за последние семь лет

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Для повышения настроения в эти хоть и праздничные, но очень странные дни мы составили для вас список избранных историй про котиков, которых (и историй, и котиков) у нас накопилось за последние семь лет невероятно много.

Что важно: здесь вы найдете не только пресловутое ми-ми-ми - есть и вполне серьезные исследования усатых-полосатых.

Для многих котики в интернете - это неиссякаемый источник умиления, радости, юмора и хорошего настроения.

Мы, конечно, можем сказать "ну сколько можно?", когда видим в соцсетях очередное видео с опрокидыванием новогодней елки или отчаянного повисания на шторах с последующим обрушением карниза.

И тем не менее, снова не в силах оторваться от приключений этих животных, обладающих удивительной, необъяснимой харизмой.

Начнем с того, как и что видит кошка, когда выходит из дома погулять. Если вы еще не знали - кошка различает далеко не все цвета, которые различает человек. Ее любимые цвета - синий и зеленый. Кроме того, она видит больше оттенков серого. Хотя, возможно, меньше, чем 50. А то, что кошки видят в сплошной темноте - это миф. Чтобы видеть, им нужен хотя бы слабый источник света.

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Собачники любят противопоставлять своих любимых питомцев кошкам. По сравнению с собаками они, мол, прожженные эгоисты, от человека им надо только пожрать.

Да, кошкам наплевать на вашу клумбу, и цветы в горшке на подоконнике они могут рассматривать только как объект молодецких забав - раскопать, погрызть, раскидать.

Но как тогда трактовать привычку домашних кошек приносить своим хозяевам подарки (обезглавленных мышек, зайчиков, птичек, бурундучков и проч.)? В общем, с кошками всё не так однозначно.

В отношении кошек по крайней мере одну вещь мы знаем наверняка: люди к кошкам питают особую симпатию. А вот как кошки относятся к людям, ясно не вполне.

По сравнению со столь преданными нам собаками кошки кажутся довольно равнодушными, как будто людские дела их вовсе не заботят. Но, как вы уже догадались, это неправда. Кошки просто умеют скрывать свои чувства.

Продолжаем разоблачение кажущейся эгоцентричности котиков. Внешне - особенно по сравнению с собаками, которые радуются как сумасшедшие любому знаку внимания со стороны хозяина - кошки весьма высокомерны. Такое впечатление, что им претит само представление о том, что у них вообще может быть хозяин. Нет, конечно, хозяева - они.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медленно мигающая, жмурящаяся кошка выражает таким образом любовь к вам

Поэтому нам часто кажется, что с кошками гораздо трудней подружиться, чем с собаками. Но, может быть, мы их просто не понимаем?

Вот еще одна интересная статья про кошек-одиночек, которые предпочитают ходить сами по себе. Почему они, собственно, сами по себе? Ведь, казалось бы, жизнь в стае имеет очень много преимуществ (в статье эти преимущества перечисляются очень подробно).

И тем не менее среди кошачьих только львы предпочитают жить в стае. Кошки не такие. Даже бродячие, дворовые, живущие в подвалах кошки не сбиваются в стаю. Да, у них существуют сообщества, но непостоянные, и, по сути, группой они не являются - кошки просто делят территорию, на которой выращивают потомство.

Однако, как говорят ученые, всё это постепенно начинает меняться. Ведь кошки - это тоже львы, только маленькие.

А вот еще один вопрос, который по популярности можно сравнить с таким, как "есть ли жизнь на Марсе?" Отношения котов и новогодних елок стары, как привычка наряжать елку на Новый год. Словом, вопрос серьезный и требующий вдумчивого анализа.

Вы уже, конечно, поняли, что кошки - необычайно сложные существа. Недаром японские ученые решили разобраться, насколько они сообразительны по сравнению с собаками. Разумеется, выводы, сделанные исследователями, не удивят кошатников.

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Чем больше мы узнаем о кошках, тем проще нам их понимать. И тем сложнее понять людей, которые отказываются от недавних любимцев, выбрасывая их в буквальном смысле на помойку (таких историй масса в соцсетях и на сайтах зоозащитников).

Страшно представить, что испытывает брошенное животное, привыкшее к домашней жизни. Страшно, но нужно.

Точно так же необходимо понимать, что означает кошачье мурлыканье. Вы думаете, кошки это делают от удовольствия? Далеко не всегда. С этим сталкивался почти каждый, кто приносил своего кота в ветеринарную клинику на болезненную процедуру.

Автор фото, iStock Подпись к фото, Кошки часто мурлычат, когда вылизывают друг друга

Тем, кто постоянно сталкивается с осуждением своей страсти к котикам, приятно будет узнать, что есть целый город, помешанный на усатых-полосатых. Он так и называется - Кошачий город, а по-малайски - Кучинг.

Кучинг - город в малайзийской части острова Борнео (эта часть мира ассоциируется у большинства из нас с орангутанами, а не с маленькими домашними животными). Но любовь к кошкам здесь имеет древние корни.

Автор фото, Grant Dixon/Getty Images Подпись к фото, То, что Кучинг - город котов, легко догадаться

И когда в конце 1950-х кошки стали жертвой химикатов, поедая отравленных ДДТ крыс, власти забили тревогу, и британские Королевские военно-воздушные силы осуществили операцию по парашютированию на Борнео 14 тысяч котов и кошек. Миссия получила название "Операция "Кошачий десант".

Кошки, несмотря на свою милую внешность и мягкие лапки, создания довольно боевитые. И если вы думаете, что вам удастся силой покорить кошку, эта ошибка может стоить вам дорого.

Однако трехцветную Таму посвятили в самураи вовсе не за боевые заслуги. Она спасла местную железную дорогу и получила должность "почетного и вечного начальника" станции на линии Кисигава.

И у нее даже была форменная фуражка, которую она носила без возражений (те, у кого есть кошка, знают, как трудно заставить это животное носить вообще что-либо).

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За время ее работы начальницей станции (с 2007 по 2015 гг.) вклад Тамы в местную экономику можно оценить в 1,1 млрд йен (около 600 млн рублей по нынешнему курсу).

Еще одна история из раздела "Клуб котопутешественников". Кошки острова Мэн выглядят необычно - у них нет хвоста. Эта забавная особенность сделала эту породу (мэнкс) популярной во всем мире.

Ученым удалось разобраться, куда делся хвост. Не сумели они понять только одного. Владельцы бесхвостых кошек утверждают, что в процессе селекции их питомцы утратили не только хвост, но и некоторые другие типично кошачьи черты. Например, они обожают поплавать - в отличие от многих других хвостатых родственников.

Мы прожили уже год, то уходя в локдаун, то выходя из него. Никто не может сказать точно, как долго мы будем вынуждены соблюдать требования социальной изоляции. Возможно, вашей кошке даже нравится то, что вы чаще остаетесь дома. И это значит, что у вас есть больше времени на то, чтобы обратить внимание на вещи, до которых у вас раньше не доходили руки.

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