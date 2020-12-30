Кто стоял за историей о "французском Киме Филби"? Рассекречены документы из британских архивов

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В 1963 году в британской прессе появились сообщения о том, что в высших эшелонах французской власти работает агент советской разведки. Как стало известно теперь, эти публикации, поднявшие большую шумиху, продвигались британским правительством с корыстными целями.

Детали произошедшего стали известны из недавно рассекреченных документов Национального архива Великобритании.

Би-би-си изучила рассекреченные донесения.

История началась с того, что британским дипломатам стало известно о том, что французский журнал Paris Match собирается опубликовать мемуары Кима Филби - высокопоставленного офицера британской внешней разведки, который многие годы тайно работал на СССР.

"Идеей захвачен, но ничего не обещал"

В конце 1940-х годов Филби возглавил отдел контрразведки секретной разведывательной службы Британии (более известна как МИ-6) и долгое время вел жизнь двойного агента.

В 1963 году он сбежал в СССР, что стало тяжелым ударом для британского истеблишмента и разведки. В Москве Филби продолжил консультировать КГБ и к 1968 году написал свои мемуары.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ким Филби до конца жизни был почетным сотрудником КГБ

Члены британского правительства опасались, что публикация воспоминаний двойного агента может вызвать новую волну критики в отношении МИ-6, а также будет использована КГБ в качестве пропаганды.

Чтобы помешать публикации мемуаров во французской прессе, чиновники придумали план. Вот что писал об этом тогдашний заместитель министра иностранных дел Британии Дэнис Гринхилл в сообщении для министра:

"Как и было условлено, я посоветовался с Лордом Чалфонтом, не будет ли хорошей идеей предложить [Гарри] Эвансу [редактору газеты] Sunday Times написать статью под названием "Существует ли французский Филби?" Лорд Чалфонт согласился, что это может быть полезно".

Из документов следует, что о действиях дипломатов знали не только в МИДе: в курсе были многие члены правительства, включая тогдашнего премьер-министра Гарольда Вильсона.

Вскоре Гринхилл встретился с редактором Sunday Times.

"Вчера вечером я на несколько минут пересекся с Эвансом и предложил ему эту идею. Я предположил, что статья может начаться с упоминания возможной публикации мемуаров Филби, а затем перейти к размышлениям о том, избежали ли французы такого же проникновения, которое успешно осуществили здесь Филби и компания… Кажется, он был захвачен этой идеей, но не стал ничего обещать", - сообщил начальству Гринхилл.

В записке дипломат также сообщает, что предложил Sunday Times изучить шпионский роман Леона Юриса "Топаз", в котором рассказывалось о советских разведывательных операциях во Франции. Гринхилл намекнул журналисту, что текст был основан на реальных событиях.

В другой записке от 16 марта 1968 года Гринхилл рассказывал об еще одной беседе с редактором Sunday Times. Эванс попросил дипломата подтвердить или опровергнуть то, что удалось раскопать репортерам.

"Посоветовавшись с Лордом Чалфонтом, я позвонил мистеру Эвансу и сказал ему, что мы не хотели бы давать ему никаких подробных комментариев. Но при этом я добавил, что, по нашему мнению, они сделали довольно хорошую работу", - написал Гринхилл в документе, который недавно был рассекречен.

"Грязная работа"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Есть версия, что по указу президента де Голля спецслужбы Франции провели чистку и существенно сократили число американских разведчиков, работавших в стране. После этого бывший французский разведчик, работавший теперь на ЦРУ, рассказал об успехах советских агентов в Париже

Вскоре после этого журналисты сообщили, что материал почти готов к публикации.

"Гарольд Эванс сегодня снова говорил со мной о статье в Sunday Times "Существует ли французский Филби?"… Он предложил опубликовать ее в воскресенье 7 апреля. Журнал Life тоже заинтересовался темой. Он сказал, что получит полный текст статьи на следующей неделе и будет рад показать его мне", - отчитался начальникам Гринхилл.

В сопроводительной записке сообщалось, что о грядущей публикации доложат премьер-министру.

В середине апреля Sunday Times и журнал Life опубликовали статьи о том, что агент советской разведки может работать в аппарате президента Франции Шарля де Голля.

"Существует изменник, французский Ким Филби, который подтолкнул президента де Голля к антизападным действиям", - сообщала Sunday Times.

Публикация частично основывалась на словах Филиппа де Восжоли, бывшего полковника французской разведки, который, как утверждалось, стал работать на США. Предположения, высказанные журналистами, в администрации де Голля опровергли и назвали нелепыми и гротескными.

Некоторые французские журналисты предположили, что рассказ Восжоли был местью де Голлю со стороны ЦРУ. Высказывалась версия, что по указу президента спецслужбы Франции якобы провели чистку и существенно сократили число американских разведчиков, работавших в стране.