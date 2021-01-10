Старик и море и нацистские подлодки: Хемингуэй и его вклад в победу во Второй мировой войне

Хосе Карлос Куэто

BBC News Mundo

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хемингуэй проводил операцию, которая в случае успеха могла стоить ему жизни

Все знают Эрнеста Хемингуэя как знаменитого писателя и журналиста, многим он также знаком как опытный рыбак, увлеченный охотник и страстный любитель корриды. Однако мало кто знает, что Хемингуэй был еще и отчаянным борцом против немецких подводных лодок во время Второй мировой войны.

Один из самых плодотворных периодов своей жизни писатель провел на Кубе. Там же произошли и некоторые из самых опасных и невероятных приключений в его богатой на события судьбе.

К 1941 году нацизм проник даже на отдаленный карибский остров: на Кубе было обустроено несколько нацистских военизированных учебных центров, проводились тайные собрания, а также был создан целый подводный флот для совершения разведывательных операций.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда в Европе началась Вторая мировая война, Хемингуэй вел тихую жизнь в Гаване

Будучи известным антифашистом, Хемингуэй не оставил эту ситуацию без внимания и взялся за создание контрразведывательной организации, чтобы раскрывать операции нацистов на острове.

Затем писатель собрал экипаж из моряков, готовых выходить в открытое море, чтобы выискивать немецкие субмарины, выманивать их на поверхность и уничтожать с помощью гранат и автоматов.

Это стало сумасшедшей авантюрой в жизни писателя, и если бы он действительно столкнулся с вражеским кораблем, то вряд ли смог бы выжить и рассказать об этом.

Хемингуэй на Кубе

Знаменитый романист поселился на карибском острове в 1939 году, как раз когда мир начал погружаться в пучину Второй мировой войны.

Он отправился туда после работы корреспондентом на фронтах гражданской войны в Испании. Вместе со своей третьей женой - журналисткой Мартой Геллхорн - он поселился в поместье Финка Вихия в пригороде Гаваны.

Финка Вихия стала одним из главных жилищ в жизни Хэмингуэя, где он написал и свою знаменитую повесть "Старик и море", после которой ему присудили Нобелевскую премию по литературе в 1954 году, за семь лет до самоубийства писателя.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финка Вихия стала одним из главных жилищ Хемингуэя. Он собрал там около 9 тысяч книг

"Фабрика плутов"

Антифашистская деятельность Хемингуэя на Кубе началась с создания контрразведывательной службы для раскрытия нацистских организаций, которые успешно работали в Гаване.

"Он называл ее (службу) "Фабрикой плутов" (The Crook Factory) и вербовал туда, среди прочих, испанских антифашистов в клубе "Васко" в Гаване", - рассказывает Би-би-си кубинский писатель, автор книги "Хемингуэй на Кубе" Норберто Фуэнтес.

По словам Фуэнтеса, в то время в Гаване проживали тысячи испанских фалангистов, многие из которых были членами пронацистских сообществ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1940-е годы фашисты проводили секретные собрания в кубинской столице

Работа Хемингуэя получила одобрение посла США на Кубе Спруйла Брейдена. При этом до сих пор не до конца понятно, кому из них принадлежала идея создания контрразведывательной организации.

"В течение нескольких месяцев в 1942 году Хемингуэй пытался раскрывать фашистских шпионов для посольства США. Ему не удалось раскрыть ни одного, однако он сделал несколько разных по качеству отчетов на эту тему", - рассказывает американский историк Николас Рейнолдс, автор еще одной книги о тайных приключениях Хемингуэя.

Как отмечает Фуэнтес, в какой-то момент писатель устал от малого количества получаемой информации и решил начать охоту на немецкие субмарины, которые окружали Кубу с 1941 года.

Гражданские патрули

Если в Европе главную роль в войне с немецким фашизмом играли бомбы и снаряды, то по другую сторону Атлантики разворачивалось более стратегическое противостояние. В 1941 году, после вступления США в войну, Германия отправила свои подводные лодки в Карибское море и в северную часть Атлантического океана.

Помимо сбора разведданных, "немецкие субмарины атаковали корабли союзников, груженные венесуэльской нефтью, кубинским сахаром и никелем. Нацистским "хищникам" это хорошо удавалось, так как в начале войны противолодочная оборона была плохо развита", - рассказывает Фуэнтес.

США оказались плохо подготовлены к нашествию немецких субмарин.

"Поэтому ВМС США обратились к владельцам яхт на востоке страны с просьбой внимательно отслеживать возможные признаки появления немецких подлодок. Таким образом были организованы своеобразные гражданские патрули, работа которых приносила неплохие результаты", - говорит Рейнолдс.

Целью таких патрулей было просто наблюдать. Никто не предполагал, что они могут дать бой нацистскому флоту. Они всего лишь должны были информировать командование ВМС о любых подозрительных объектах.

В американском посольстве в Гаване захотели распространить этот опыт и на карибский остров.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, США были плохо подготовлены к операциям немецких подлодок в Атлантике

Хемингуэй узнал об этом от своих контактов в посольстве и от американских моряков. В 1942 году он собрал свой собственный экипаж, разместил его на своем рыбачьем судне и вышел на разведку вдоль кубинских берегов.

Однако его целью было не просто выслеживать и передавать информацию о субмаринах. Он хотел вступить с ними в схватку.

Самоубийственный план?

Для своей миссии Хемингуэй использовал легендарный рыболовный катер "Пилар", купленный им в 1934 году.

Это было небольшое деревянное суденышко длиной около 12 метров и шириной менее четырех метров.

Перед выходом в море его маскировали под научное судно. Таким образом, практически самоубийственная миссия начиналась под видом исследовательских работ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Катер "Пилар" хранится в доме-музее Хемингуэя Финка Вихия в пригороде Гаваны

Чтобы вооружить "Пилар", Хемингуэю пригодились дружеские отношения с послом Брейденом и полковником Джоном Томасоном, ветераном Первой мировой войны, который на тот момент работал в Управлении военно-морской разведки США.

Писателю удалось получить ручные гранаты, пистолеты, взрывчатку, боеприпасы, противотанковое ружье, пять пулеметов, радиопередатчик, спасательные жилеты и ночной бинокль.

Также он делал запасы продуктов и воды и в течение почти двух лет патрулировал северное побережье Кубы между провинциями Пинар-дель-Рио и Камагуэй.

Помимо капитана для своего судна Хемингуэй набрал команду из кубинцев, американцев и испанцев.

Среди испанцев были несколько игроков в баскскую пелоту (традиционная игра с мячом в Стране Басков в Испании). Писатель полагал, что эти спортсмены имеют необходимые навыки для забрасывания гранат в люки подводных лодок.

"Несложно понять, каким образом Хемингуэю удалось набрать восьмерых человек для этой авантюры, поскольку речь шла о проекте, где существовала небольшая вероятность вступить в боевые действия и большая вероятность хорошо провести время", - рассуждает Фуэнтес в своей книге.

Операция получила кодовое название "Одиночка" (Friendless) по имени одного из 50 котов, которых писатель приютил в "Финке Вихия".

"Целью Хемингуэя было притвориться рыбачьей лодкой, каким-то образом привлечь немцев и, когда они приблизятся, открыть стрельбу из автомата и швырять гранаты в субмарину", - рассказывает Рейнолдс.

"Если бы им удалось приблизиться к немцам, то этот план стал бы невероятно рискованным и потенциально самоубийственным", - говорит историк.

"Этот тип операций в духе партизанской войны был характерен для неукротимого характера писателя, во всяком случае если верить его поклонникам", - считает Фуэнтес.

Безумство или отвага?

Реальность оказалась такова, что за два года морских странствий Хемингуэй и его товарищи не встретили на своем пути ни одной нацистской подлодки.

Рассказывают, что однажды они почти выманили вражескую субмарину, однако увидела "рыболовное судно", не попалась на удочку и уплыла прочь.

Возникает вопрос: каким образом Хемингуэй рассчитывал бороться с огромной бронированной субмариной с помощью маленького деревянного судна и весьма скудного набора оружия?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на имидж Хемингуэя как гуляки и авантюриста, его биографы утверждают, что он был очень организован и дисциплинирован в работе

Фуэнтес и Рейнолдс не могут однозначно ответить на этот вопрос. При этом они полагают, что в случае реального столкновения с подлодкой возможно, что "Пилар" навсегда осталась бы на морском дне со всем своим экипажем.

Миссия Хемингуэя прочертила тонкую грань между безумством и отвагой. Возможно, это связано с авантюристическим духом писателя, но мы точно знаем, что он очень серьезно относился к этой операции.

"О Хемингуэе ходят легенды как о гуляке, пьянице и авантюристе. Конечно, он любил выпить, но в то же время это был очень организованный и преданный своей работе человек. Если он взялся за эту работу, то только потому, что был патриотом и был уверен в осуществимости этой операции", - считает Фуэнтес.

"Хемингуэй мог быть очень дисциплинированным, когда хотел, и эта миссия - тому подтверждение. Да, они не столкнулись с опасностью, но в течение двух лет он выполнял важную и серьезную работу, патрулируя кубинское побережье", - соглашается Рейнолдс.

Назад к корреспондентской работе

К концу 1943 года угроза со стороны немецких субмарин уменьшилась.

По другую сторону океана союзникам удалось разгромить страны Оси в Тунисе, и теперь вторжение в Европу для освобождения континента от нацистов было неизбежно.

Марта Геллхорн находилась в Лондоне с середины 1943 года и работала военной корреспонденткой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хемингуэй поселился на Кубе с журналисткой Мартой Геллхорн - своей третьей женой - после окончания работы корреспондентом на фронтах гражданской войны в Испании

Оттуда она попросила Хемингуэя закончить патрулирование карибских вод и вернуться к освещению конфликта, который почти вступил в свою решающую фазу.

Писатель отправился на фронт, где освещал такие эпические события, как высадка союзников в Нормандии и освобождение Парижа.

После его отъезда операция "Одиночка" продолжалась еще около года, однако количество миссий уменьшилось.

Брак Хемингуэя и Геллхорн распался в 1945 году. Есть версия, что свою роль в этом разводе сыграло и то долгое время, которое писатель проводил в погоне за субмаринами и нацистскими шпионами в компании своих друзей, когда пара жила на Кубе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В конце концов Хемингуэй отправился в Европу для освещения Второй мировой войны в качестве корреспондента

Операция "Одиночка" была напрочь лишена того военного драматизма, которого ожидал знаменитый романист, однако она, вероятно, вдохновила его на написание романа "Острова в океане", вышедшего уже после его смерти.