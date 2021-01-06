Врач, который не моется уже пять лет. И утверждает, что так и надо

Маргарита Родригес

BBC News Mundo

Автор фото, James Hamblin Подпись к фото, Свой смелый эксперимент Хэмблин описал в недавно опубликованной книге

"Я чувствую себя отлично".

Именно так доктор Джеймс Хэмблин неизменно отвечает на вопрос о том, как он вот уже пять лет вообще не моется.

"К этому привыкаешь и чувствуешь себя совершенно нормально", - признается в интервью Би-би-си 37-летний профессор Школы общественного здравоохранения Йельского университета, специализирующийся на профилактической медицине.

Доктор Хэмблин регулярно публикуется в американском журнале Atlantic, именно там в 2016 году вышла его статья под заголовком "Я перестал мыться, а жизнь продолжилась".

"Мы тратим два года своей жизни на то, чтобы принимать душ или ванну. Так сколько же времени (а также денег и воды) тратится нами впустую?", - писал он тогда.

В 2020 году он подробно описал свой опыт в книге "Чистота: новая наука о коже и чем прекрасно делать как можно меньше" (Clean: The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В самом ли деле нам нужно мыться в душе каждый день?

Хотя Хэмблин твердо убежден в том, что нам ни в коем случае не стоит прекращать мыть руки с мылом и чистить зубы, он считает, что нам не стоит так уж тщательно следить за другими частями тела.

Эксперимент по уклонению от мыла

Решение перестать мыться было принято в качестве эксперимента.

"Я хотел понять, что произойдет, - объясняет ученый. - Я знаю многих людей, которые весьма редко моются, но я хотел испытать это на себе и посмотреть, каков будет эффект".

И каким же был этот самый эффект, когда Хэмблин перестал мыться в 2015 году?

"Со временем ваше тело все больше и больше к этому привыкает, и если вы не пользуетесь мылом и дезодорантом, то не так уж и сильно воняете, - говорит он. - И ваша кожа вовсе не становится жирнее".

"Многие люди моют голову шампунем, чтобы удалить жир с волос, а потом используют кондиционер, чтобы втереть в них искусственные масла. Но если прервать этот цикл, то ваши волосы будут выглядеть ровно так, как это было до применения этих средств",- добавляет экспериментатор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам Хэмблина, желающие повторить его эксперимент должны делать все постепенно и судить по тому, насколько им комфортно

Впрочем, по словам доктора, это постепенный процесс.

Хэмблин стал использовать все меньше и меньше мыла, шампуня и дезодоранта и мыться все реже. Вместо того чтобы принимать душ каждый день, он стал делать это раз в три дня, а потом и вовсе отказался от мытья.

"Бывало, что я хотел принять душ просто потому, что скучал по нему, я плохо пах и чувствовал себя грязным, - говорит Хэмблин. - Но это стало происходить все реже и реже".

По его словам, чем меньше он пользовался водой и средствами для мытья, тем меньше они ему требовались.

Запах тела и бактерии

Как объясняет американский ученый, запах тела определяется бактериями, которые живут на коже и питаются потом и иными выделениями.

Ежедневное применение моющих средств меняет жировой баланс кожи и тревожит бактерии.

"В ходе энергичного приема душа вы разрушаете целые экосистемы, - писал он в своей статье в 2016 году, - ниша, конечно, заполняется, но все больше теми видами микробов, которые создают дурной запах".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Меньше душа - меньше шампуня - больше экономия

Ну а если не мыться, утверждает доктор, то запускается процесс саморегуляции этих экосистем, они стабилизируются, и мы перестаем дурно пахнуть (вонять).

"Конечно, вы не начнете пахнуть одеколоном, но и вонять не будете, вы просто будете пахнуть как обычный человек", - говорит Хэмблин.

Запах тела в нашей жизни

В интервью журналу BBC Science Focus в августе 2020 года Хэмблину был задан вопрос, заботит ли его тот факт, что он может плохо пахнуть, но окружающие его люди слишком вежливы, чтобы указать ему на это.

На это профессор заверил, что не раз настоятельно просил коллег, друзей и просто знакомых сообщать ему, если он воняет.

Именно так он и добился баланса, при котором его тело перестало издавать неприятный запах.

Более того, Хэмблин утверждает, что его жене даже нравится его новый запах, а другие люди говорят, что от него пахнет совсем неплохо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученый утверждает, что частое мытье нарушает баланс микробов, живущих на нашей коже

"На протяжении почти всей человеческой истории запахи играли важную роль в общении людей, но теперь они практически исчезли из нашей социальной биологии, - объясняет он. - Поэтому теперь мы хотим, чтобы люди никак не пахли или чтобы от них пахло духами, одеколоном или, по крайней мере, гелем для душа. В противном случае мы считаем, что от них дурно пахнет, любой естественный запах человеческого тела автоматически считается негативным".

Но в самом ли деле Хэмблин наотрез отказался от душа?

Нет, он говорит, что ополаскивается, когда уже явно покрылся грязью, или после физических упражнений.

При этом ученый утверждает, что мы отлично можем избавляться от лишней грязи, просто почесываясь или изредка причесывая волосы.

Кожа как зеркало жизни

Решение перестать мыться стало для Хэмблина не только экспериментом.

В процессе работы над книгой он беседовал со многими людьми, в том числе специалистами в области дерматологии, иммунологии, с аллергологами и даже с теологами.

Автор фото, James Hamblin Подпись к фото, Хэмблин признается, что иногда все же заходит в душ - после физических упражнений

В результате в своей книге он весьма нелестно отзывается об индустрии средств ухода за кожей.

Он говорит, что эта индустрия продает продукцию, предназначенную для решения поверхностных задач, и хотя некоторые из этих средств могут быть весьма эффективны, нельзя забывать, что в конечном итоге здоровье нашей кожи - это отражение нашего стиля жизни и того, что происходит внутри нашего организма.

Наука против маркетинга

Хэмблин считает, что крайне важно делать различие между наукой и маркетингом. Он полагает, что мы используем больше средств, чем нам на самом деле требуется, полагая, что это прибавит нам здоровья.

Врач также напоминает, что уход за собой в том виде, в каком он сейчас существует, - это современное изобретение.

"Еще столетие назад у большинства людей не было доступа к водопроводной воде, такое было разве что у царственных особ, а простые люди могли лишь изредка насладиться проточной водой, - замечает Хэмблин. - Возможно, они и могли сходить на реку или озеро, но уж точно не делали это каждый день".

"К тому же массового производства тогда не существовало, люди пользовались самодельным мылом, и не каждый день, потому что оно разъедало кожу", - продолжает он.

Автор фото, Luis Diaz Devesa Подпись к фото, В своей книге Хэмблин весьма критически отзывается о средствах по уходу за кожей

В своей книге Хэмблин делает вывод, что мы, возможно, злоупотребляем приемом душа и ванны и, если бы мы стали меньше мыться, это лишь пошло бы нам на пользу.

В качестве одного из аргументов он приводит тот факт, что мы еще недостаточно изучили, что же происходит, когда в процессе мытья меняется состав микробов на нашей коже.

"Бактерии, живущие на нашей коже, столь же важны для нашего здоровья и внешнего вида, как бактерии в кишечнике важны для пищеварения, - подчеркивает Хэмблин. - У бактерий сложилась плохая репутация, но в последние 10 лет, благодаря технологии секвенирования ДНК, мы узнали, что бактерии присутствуют везде и как правило не причиняют вреда. Это делает лишь незначительное меньшинство из них".

"Это должно заставить людей задуматься, что же они делают, когда моются, потому что, конечно же, мы хотим избавиться от микробов, вызывающих болезни, но мы не хотим избавиться от всех микробов поголовно", - поясняет ученый.

Мы переоцениваем важность мытья?

Представления об идеале чистоты у всех разные, отмечает Хэмблин. К тому же многие переоценивают важность частого приема душа.

А между тем, по словам ученого, это скорее предпочтение, нежели медицинская необходимость. Впрочем, сам он никогда не советует людям отказываться от мытья.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Микробы присутствуют повсюду, но лишь малая толика их способна вызывать заболевания

Стоит ли попробовать метод Хэмблина?

Сам врач утверждает, что вовсе не собирается доказывать кому-либо, что хорошо, а что - плохо, или настаивать на том, что его подход хорош для всех.