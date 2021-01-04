Ninety One: поп-группа из Казахстана меняет гендерные стереотипы и создает новый жанр

Иветт Тан

Би-би-си

Автор фото, Ninety One Подпись к фото, Группа Ninety One в 2020 году (слева направо): Zaq, Bala, Ace, Alem

Они хотели стать популярным бой-бэндом, сочинять музыку и заработать армию фанатов, но вместо этого столкнулись с возмущением, протестами и даже угрозами. Они исполняют поставленные профессионалами танцевальные номера, поют запоминающиеся песни и выпускают прекрасно скроенные видеоклипы. Но речь идет не вовсе не о K-pop - популярной корейской музыке.

Это Q-pop или Qazaq-pop (Qazaqstan - название страны на казахской латинице) - новый музыкальный жанр в Казахстане, родоначальником которого стала группа Ninety One.

Эта группа стала известна не только благодаря своей музыке. Андрогинный вид ее участников, то есть сочетающий мужские и женские черты, такие как удлиненные волосы, гайлайнер (guy-liner, мужская подводка для глаз) и макияж, - стал вызовом для довольно консервативного Казахстана и распространенных в нем гендерных стандартов.

Как все начиналось

В 2014 году в Казахстане состоялся конкурс молодых исполнителей K-Top Idols, по итогам которого была создана музыкальная группа. Жюри выбрало двух певцов - A.Z. и Zaq, а затем после кастинга к ним присоединились Bala и Alem. Также в группу вошел Ace, который работал со знаменитым южнокорейским агентством SM Entertainment, которое популяризировало многих звезд K-pop.

"Мы стали командой, вместе писали песни, учились танцевать и петь, и, наконец, когда мы были готовы, состоялся наш дебют", - рассказала Би-би-си группа в электронном письме.

Но создатель и продюсер группы Ерболат Беделхан не хотел ограничиваться лишь одним проектом. Он планировал создать новый жанр музыки в Казахстане, который бы назывался Q-pop или Qazaq pop - по аналогии с K-pop.

Сейчас K-pop можно назвать глобальным феноменом, но в 2014 году, несмотря на огромную популярность в азиатских странах, о нем практически не знали на Западе.

"Концепцией группы Ninety One было создание местного аналога K-pop, так что в какой-то степени она появилась искусственно", - говорит Меган Рансьер - преподаватель музыкальной этнографии в американском университете Боулинг-Грин.

Автор фото, Juz Entertainment Подпись к фото, Андрогинный вид участников группы стал вызовом для очень консервативной страны

Но их дебютное выступление для многих в Казахстане стало шоком. "Парни были в яркой одежде, обтягивающих джинсах... их стиль был вызывающим. Когда они выходили на сцену, они не были одеты, как обычные люди на улице. В нашей стране не принято, чтобы мужчины носили яркую одежду", - рассказал Беделхан Би-би-си.

Некоторые были настолько возмущены увиденным, что вышли протестовать с требованием отменить концерты группы и называли ее членов геями.

"Люди в Казахстане очень щепетильны в том, что касается их представления о внешнем виде мужчин и женщин, - рассказала Би-би-си специалист по гендерным вопросам в Казахстане Айзада Арыстанбек. - Общество очень внимательно следит за тем, как люди выглядят и как себя ведут. Всегда задается вопрос - "а казахи так делают?"

Среди тех, кто вышел протестовать, было много молодых мужчин.

"Мой отец служил в армии. Когда я показываю его фото, я с гордостью говорю, что он настоящий мужчина. А если взять Ninety One? Я не могу сказать, что они не мужчины, но и назвать их мужчинами я тоже не могу", - говорит казахский студент о Ninety One в документальном фильме "Петь свои песни", посвященном Q-pop.

Автор фото, Juz Entertainment Подпись к фото, Концерты группы привлекают множество фанатов в Казахстане

В итоге концерты Ninety One не состоялись. В одном случае власти города решили отменить выступление заранее, объяснив это вероятностью протестов. Группа также рассказала, что получала анонимные угрозы. Некоторые грозились "вскрыть им животы".

Но и это не все.

Словосочетание "Ninety One" стало синонимом вычурной одежды или гомосексуальности и быстро превратилось в оскорбление.

"Мне рассказывали, что таких парней [которые подпадают под определение " Ninety One"] даже избивают на улице. Я сам такое видел", - говорит Беделхан.

Меган Рансьер считает, что это не только вопрос одежды музыкантов, но того, что они символизируют. "В том, как люди следят за соблюдением гендерных норм, есть националистический подтекст, поскольку он связан с тем, как воспринимается правильное поведение "настоящих" казахов и казашек", - сказала она. "Отклонение от этого расценивается не только как извращение традиций, но и вероятный отход от культурных/национальных корней", - говорит Рансьер.

Она отмечает, что Q-pop в основном противодействуют консервативно настроенные люди, которые преимущественно живут в сельской местности, хотя и в целом в Казахстане отношение к гендерным нормам по-прежнему остается очень традиционным.

В документальном фильме "Петь свои песни" звучит мнение одного из экспертов, который тоже считает, что значительная часть молодежи, которая выступила против Ninety One, происходит из семей, переехавших в города из сельской местности.

"[Люди, выросшие в городах] - более открыты… для них абсолютно нормальна мультикультурность, - считает этот эксперт. - С другой стороны, есть молодежь [из сельской местности], которая очень традиционна в своих взглядах. Именно они продвигают консервативные ценности в обществе. Ninety One, как лакмусовая бумажка, помогает понять, к какой категории относятся молодые люди".

Мягкие парни и гипербрутальность

В какой-то момент выступления против группы пошли на спад, а Ninety One начала набирать популярность. "Казахская молодежь в городах уже знала и увлекалась K-pop. Теперь у нее появилась возможность слушать группу из своей страны, которая пишет более близкую ей музыку", - сказала Рансьер.

В последние годы популярная музыка в Казахстане становится все более разнообразной. Как рассказали члены группы, когда они росли, такого выбора не было. "[В детстве] мы в основном слушали иностранную музыку, потому что похожих примеров в Казахстане не было. Местные исполнители в основном выступали в стиле "той" - один из жанров фольклорной музыки, и это был основной способ что-то заработать".

"Группа Ninety One делает современный продукт…, благодаря которому у нее появилось много фанатов среди молодежи", - рассказала научный сотрудник Национального университета Сингапура Сабина Инсабаева.

Айзада Арыстанбек рассказывает, что появление Ninety One поменяло музыкальную сцену в Казахстане, на которой как правило превалировали группы с "очень традиционной гендерной идентичностью".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Казахстане популярна народная музыка

"[Ninety One], безусловно, популяризировали в Казахстане культуру "мягких парней"… [они] не пытались выглядеть брутальными мужчинами или показывать мужественность всем своим видом", - сказала она. - Они сделали это одними из первых среди музыкантов …и тот факт, что они собирают тысячи людей на стадионах, может говорить о том, что сейчас публика в Казахстане стала более лояльной к негемонной маскулинности" [гегемонная мусулинность - так называемый образ "настоящего мужчины"].

Сейчас в Казахстане в стиле Q-pop выступает несколько десятков коллективов. Все они вдохновились примером Ninety One. Q-pop также приобретает популярность и не только в Казахстане - его слушают в Турции, Азербайджане и Туркменистане, а также в других странах по всему миру.

Жительница Кувейта родом из Индии Калина Д'Соуза рассказала Би-би-си, что узнала о Q-pop из видео на YouTube. "Мне уже нравился K-pop, и я заинтересовалась Q-pop, когда начала узнавать о нем. Хотя он напоминает K-pop, им удается создавать свои собственные концепции. Очевидно, что в эту музыку вложено много труда", - сказала она.

По мнению Рансьер, оба жанра музыки во многом схожи - в группах либо только девушки, либо только юноши, а исполнители юны и красивы.

Автор фото, JUZ Entertainment Подпись к фото, Группа Ninety One в 2018 году

Но отличие группы Ninety One заключается в том, что она стремится популяризировать казахский язык.

В 2009 году в ходе переписи населения выяснилось, что лишь 62% жителей страны могут свободного говорить и писать на казахском, тогда как русским владеют 85%. Власти Казахстана пытаются утвердить использование казахского языка - в 2018 году было решено, что в работе правительства и парламента должен использоваться только казахский (с возможностью синхронного перевода на русский).

"Q-pop считают инструментом укрепления национальной культуры [Казахстана], тогда как K-pop - это культурный продукт, который развивают частные компании", - рассказал Би-би-си эксперт в области K-pop Ли Гю-Таг.

Начать дискуссию

Но помог ли Q-pop хоть немного поменять гендерные нормы в Казахстане? По словам Сабины Инсабаевой, группа Ninety One определенно заставила об этом говорить, но многим по-прежнему не нравится внешний вид этих музыкантов. "Нельзя отрицать, что группа демонстрирует альтернативный образ казахской маскулинности и он становится популярным, - говорит Инсабаева. - Но потребуется больше времени, чтобы понять, произошло ли существенное изменение гендерных норм".

Первые шаги для такой переоценки ценностей Ninety One уже сделала. "Хотя я не думаю, что они поменяли гендерные нормы, но сумели бросить вызов традиционным гендерным нормам в том, что касается внешнего вида и поведения", - считает Рансьер.