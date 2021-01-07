Недоверие к врачам и нехватка игл. Чем вызваны проблемы с вакцинацией от Covid-19 в Европе?

Ольга Просвирова

Русская служба Би-би-си

Автор фото, AFP

Вакцинация от коронавируса в Европе идет неспешными темпами. В то время как Британия и США уже привили от 1 до 2% населения, а Израиль - 16%, в некоторых европейских странах вакцинация только начинается.

Лучше всего ситуация обстоит в Германии, Испании и Италии, но и эти страны по темпам вакцинации не приблизились к мировым лидерам.

В то же время во Франции, где люди очень скептически относятся к прививкам, разразился настоящий скандал. А в Нидерландах вакцинацию начали только в минувшую среду - спустя почти две недели после того, как вакцина появилась в ЕС.

Почему же Европа так отстает?

Недовериек врачам

Сразу после рождественских праздников, утром 27 декабря, в небольшой пригородной больнице к северо-востоку от Парижа 78-летняя Мориссетт первая во Франции получила вакцину от Covid-19. Приехавшим снимать историческое событие журналистам женщина сказала, что рада стать "знаменитой".

Всего через несколько дней Мориссетт действительно стала знаменитой, но совсем не так, как ей бы хотелось. Французы посмотрели выложенные в интернет отрывки видео, из которых понятно, что женщина задает какие-то вопросы о вакцине. На этом основании французы решили, что больница не предоставила Мориссетт всю информацию о прививке. Врачи позднее утверждали, что пациентка дала согласие на вакцинацию, но слухи было уже не остановить. Причем обсуждения выходили далеко за пределы групп любителей теорий заговора.

За первые пять дней вакцинации во Франции прививку сделали только 516 человек. К этому моменту в соседней Британии прививки получили уже 130 тысяч человек. По состоянию на 5 января, одну дозу вакцины получили около семи тысяч человек, причем пять из них - только за последние сутки. Это всего лишь 0,01% от всего населения страны.

Такой низкий темп вакцинации в стране не объясняется отсутствием поставок - только на данный момент во Франции хранятся 560 тысяч неиспользованных доз. Власти страны обещают, что к концу января Франция догонит соседей по темпам вакцинации, но осуществить этот план будет непросто.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Французы не доверяют вакцинам, больше всего опасаясь побочных эффектов

Около месяца назад исследовательская компания Ifop провела опрос, пытаясь узнать, как французы относятся к прививке от коронавируса. Только 39% жителей страны были согласны на вакцинацию. 61% опрошенных в той или иной степени уверен, что не хочет прививаться.

Чтобы преодолеть сопротивление и не создавать лишнее напряжение в обществе, политики и врачи постоянно напоминают, что прививка не является обязательной.

Каждому пациенту - в соответствии со стандартной для страны практикой - предлагается перед прививкой пообщаться с врачом, который может ответить на все вопросы.

Но в ситуации пандемии эта практика также не ускоряет процесс вакцинации. Особенно непросто приходится уязвимым людям пожилого возраста, живущим в домах престарелых - их государство хотело привить в первую очередь.

Но этим людям после консультации с врачом обязаны предоставить время на размышление, кроме того, они могут попросить, чтобы при вакцинации присутствовал член семьи, что в нынешних условиях практически невозможно осуществить - дома престарелых закрыты для посетителей.

Осложняет ситуацию и то, что в домах престарелых нет оборудования, способного поддерживать низкие температуры, необходимые для хранения вакцины.

Президент французской Лиги против рака, профессор Аксель Кан уверен, что плачевная ситуация с вакцинацией в стране связана с действиями властей. Он назвал происходящее катастрофой.

По его мнению, неповоротливая государственная машина не умеет выстраивать диалог с обществом, попутно переоценивая риски вакцинации и мало говоря о ее плюсах.

На сегодняшний день во Франции от коронавируса умерло более 66 тысячи человек. Страна занимает шестое место в мире по числу заражений. После двух общенациональных локдаунов многие ограничения сохраняются, при этом во Франции самое большое число случаев заболевания в Западной Европе.

Франция планировала вакцинировать миллион человек к концу февраля, но у экспертов есть серьезные опасения в реалистичности этого плана: среди 140 стран мира, в которых проводилось исследование, Франция - безусловный лидер в вопросе недоверия жителей к вакцинам. Больше всего французы боятся побочных эффектов.

Рекордсмены и аутсайдеры

Помимо того, что во Франции есть свои специфические проблемы, затягивающие процесс вакцинации, страна, как и ее соседи по Европейскому союзу, изначально находилась в менее выгодных условиях, чем те же США и Британия.

Автор фото, Sean Gallup - Pool / Getty Images Подпись к фото, Германия — европейский лидер по темпам вакцинации, но даже там есть серьезные проблемы

Все новые лекарственные препараты и вакцины на европейском рынке должны сначала получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Уже на этом этапе случилась заминка. Вакцину, созданную Pfizer совместно с BioNTech, одобрили только 22 декабря - через три недели после того, как это сделала Британия, и через 10 дней после США. Есть вероятность, что в ближайшее время ЕС одобрит еще одну вакцину компании Moderna, но даже если это произойдет, Европа будет на полмесяца отставать от американцев.

Кроме того, как отмечает Economist, злую шутку с европейцами сыграла их собственная стратегия. Еще на раннем этапе страны ЕС решили, что будут закупать вакцину коллективно. Предполагалось, что это поможет добиться более выгодных условий, в том числе с экономической точки зрения. В итоге европейцы заказали около 2 млрд доз вакцин - этого достаточно, чтобы несколько раз вакцинировать всех людей, живущих в ЕС. При этом дорогостоящая вакцина Pfizer/BioNTech, единственная одобренная на данный момент, закуплена в небольшом количестве.

Почему же другие страны не сталкиваются с такими же проблемами?

Абсолютный рекордсмен по темпам вакцинации - Израиль. По числу вакцинированных на душу населения страна является мировым лидером, обгоняя США. Профессор Ран Балисер, входящий в группу экспертов, консультирующих государственные органы Израиля по вопросу пандемии, объяснил Би-би-си, что страна была изначально хорошо подготовлена к таким массовым мероприятиям.

Логистической составляющей транспортировки вакцин в страну занималось государство, а когда ампулы прибыли в Израиль, шесть некоммерческих организаций распространяли их среди медицинских учреждений.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Израиле больше людей доверяет врачам и согласно вакцинироваться

"В Израиле система здравоохранения построена таким образом, что каждый гражданин приписан к своему терапевту, которого он знает и которому доверяет. На каждого пациента есть электронный файл, содержащий информацию о нем за последние 20 лет. Мы можем позвонить или связаться с ним по интернету в любой момент", - пояснил Балисер, отметив, что жители Израиля с большим доверием относятся к местной системе здравоохранения.

На руку играет и тот факт, что в Израиле живет 9 миллионов человек - в 36 раз меньше, чем в США.

Нехватка игл и врачей

Германия пока является лидеров в Европе по темпам вакцинации - прививочная кампания началась там одновременно с Францией, 27 декабря. На данный момент чуть больше 316 тысяч человек получили вакцину. В основном это люди, живущие в домах престарелых.

Это решение о первоочередной вакцинации тоже не играет на руку властям Германии: одно дело - делать прививки в специализированных стационарных центрах, совсем другое - постоянно отправлять в разные точки мобильные бригады.

В Германии темпом вакцинации недовольны многие, особенно с учетом того, что именно немецкая компания BioNTech (совместно с американской Pfizer) выпустила долгожданную вакцину, одобренную на уровне ЕС.

Социал-демократическая партия Германии обвинила министра здравоохранения Йенса Шпана в медлительности. Шпан в ответ заявил, что страна заказала достаточное количество вакцин для Германии и ЕС: "Проблема не в количестве, которое заказывают. Проблема в низкой начальной производственной мощности на фоне чрезвычайно высокого мирового спроса".

Оппоненты Шпана указывают на то, что дело совсем не в производственных мощностях, поскольку Германия уже получила 1,3 миллиона доз вакцины, но использовала только четвертую часть всех доз.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Во многих странах в первую очередь прививать начали постояльцев домов престарелых

Настоящая проблема, говорят эксперты, кроется в логистике - многие европейские страны, в отличие от того же Израиля, не продумали, каким именно образом вакцина будет попадать к конечному потребителю.

Хотя сами закупки производятся централизованно, дистрибуцией зачастую занимаются региональные власти. В результате этого решения в Испании, например, вакцинация идет неравномерно.

Мадрид на прошлой неделе использовал только лишь 6% из своей первой партии в 49 тысяч доз, а вся автономная область Каталония сделала лишь 8 тысяч прививок из 60 тысяч доступных. Вся Испания пока потратила лишь 18% запасов имеющейся в стране вакцины.

Италия также находится среди европейских лидеров и идет сразу за Германией. Здесь привили больше 178 тыс. человек, но это менее 0,3% населения 60-миллионной страны. Политики объясняют это необходимостью тратить время на разморозку вакцины. Жалуются они и на те же проблемы, что и Франция - сложность с получением согласия на вакцинацию от уязвимых граждан, находящихся в домах престарелых.

Эксперты же говорят о нехватке персонала и даже специальных игл для введения вакцины. В итальянском регионе Ломбардия, сильно пострадавшем в первую волну коронавируса, главу системы здравоохранения региона даже призвали уйти в отставку после того, как он отказался прервать отпуска врачей и медсестер - в больницах давно жаловались на нехватку медперсонала. В других регионах на работу пришлось выйти даже врачам, давно ушедшим на пенсию.