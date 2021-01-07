Почти как Дали: искусственный интеллект DALL·E нарисовал редьку с собачкой на поводке

Автор фото, OpenAI Подпись к фото, Dall-E создал эти иллюстрации в ответ на запрос ученых: "картинка редьки-малышки в балетной пачке, прогуливающей собачку"

Сможет ли система искусственного интеллекта DALL·E, названная по имени великого сюрреалиста Сальвадора Дали и робота Валли-И из мультика Pixar, нарисовать шедевр, если ей изложить сюжет своих сновидений?

Точно можно сказать, что картину Дали "Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения" она не нарисует.

А вот если в нейронную сеть DALL·E заложить текстовые описания разнообразнейших предметов и дать задание преобразовать их в художественные образы, то нечто оригинальное может получиться.

Например, кресло в форме авокадо или редька в балетной пачке, выгуливающая собачку.

Этот результат порадовал создателей DALL·E, калифорнийскую компанию Creator OpenAI, которая провела схожий опыт на основе алгоритма обработки языковых символов GPT-3, научив ИИ генерировать тексты, стихи и статьи, но только без картинок.

Новый эксперимент с антропоморфными картинками впечатлил и экспертов, работающих в сфере искусственного интеллекта, поскольку показал, что DALL·E способен интерпретировать и совмещать воедино разнородные понятия, например, авокадо и кресло, опираясь на базу данных из 12 млрд картинок с их описаниями.

Автор фото, OpenAI Подпись к фото, Эти картинки были созданы по запросу "кресло в форме авокадо"

В своем блоге специалисты компании OpenAI признаются, что успех конечного продукта зависит от того, как именно будет сформулировано описание, заложенное в нейросеть.

"По мере ознакомления с большим числом объектов DALL·E начинает путаться в том, какой цвет присущ тому или иному предмету, и результативность резко снижается", - пишут ученые.

В то же время специалисты OpenAI демонстрируют способность DALL·E представлять заданный объект в разных вариациях - в зависимости от того, на какой поверхности он рисуется.

Автор фото, OpenAI Подпись к фото, Для этой серии изображений Dall-E получил следующий запрос: "витражное окно" и "синяя клубника"

DALL·E по-разному изобразил синюю клубнику на фреске, банке газировки и на чашке, исходя из присущих каждой поверхности закруглений и прочих особенностей.

"Для витража или неоновой вывески ИИ должен изменить внешний вид рисуемого объекта по сравнению тем, как он обычно выглядит", - отмечают специалисты.

Создатели этой нейросети отмечают то значительное, всеобъемлющее влияние, которое могут оказать на общество системы искусственного интеллекта, такие как DALL·E.

Это может привести к потере рабочих мест и прочим морально-этическим проблемам.

Автор фото, OpenAI Подпись к фото, Попытки соединить улитку и губную гармошку оказались не очень успешными

Специалист Google по технологиям глубокого обучения Франсуа Шолле написал на "Твиттере", что работы Dall-E круты.

Однако другой эксперт в этой сфере, профессор из американского Технологического института Джорджии Марк Ридл написал в "Твиттере", что обычный запрос в Google типа "зверь буррито" или "редька из мультика" может выдать такие же картинки.

А это означает, что DALL·E просто скопипейстил, а не сам придумал свои работы.

Однако в интервью Би-би-си он признался, что был впечатлен достижениями DALL·E.

"Способность использовать общие понятия по-новому - это важная составляющая креативности и интеллектуальных способностей в целом", - отметил он.