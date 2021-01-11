Фото: удивительный мир Марса, запечатленный "Кьюриосити" за 3 тыс. дней на Красной планете

Автор фото, SOPA Images Подпись к фото, Марсоход "Персевирэнс" стартовал на место работы в конце июля

Скоро на Марсе высадится новейший марсоход НАСА "Персевирэнс". Но не стоит забывать, что его предшественник "Кьюриосити" по-прежнему там и продолжает свою работу. Во вторник исполнится три тысячи марсианских дней с тех пор, как "Кьюриосити" высадился на Красной планете.

Марсианский день, или сол, длится 24 часа 39 минут. Трехтысячный сол на Марсе "Кьюриосити" отпразднует 12 января. Робот приземлился на планету 6 августа 2012 года.

Научная команда НАСА сделала подборку снимков, демонстрирующих основные достижения марсохода за это время, и рассказала о его работе.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS

Когда в июне 2018 года нам были доставлены эти изображения, вся команда вздохнула с облегчением, хотя на Марсе тогда наступил сезон пыльных бурь, и видимость была невысокой. Дело в том, что "Кьюриосити" смог возобновить бурение после долгого перерыва.

"Дулут" стал первым камнем, который марсоходу удалось просверлить и взять пробу (в центре изображения видно отверстие в камне) с 2016 года, когда произошел технический сбой.

К июню 2018 инженеры разработали и протестировали новую технологию, которая позволила продолжить бурение - ключевую функцию марсохода, без которой его работа не могла продолжаться.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как выглядят затмения на Марсе

Дважды за марсианский год, в период дней равноденствия, пути спутников Фобоса и Деймоса пересекаются с Солнцем с точки обзора "Кьюриосити".

На этих кадрах 22-километровый в диаметре Фобос проходит мимо Солнца на 2359-ый сол. Прохождение длится 35 секунд. Знание точной продолжительности затмения помогает ученым понять приливные взаимодействия Фобоса и Марса.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Серебристые облака на марсианском небе

Крошечное количество водяного пара в разреженной атмосфере Марса может образовывать облака, особенно в относительно прохладное время года и вокруг высоких гор.

"Кьюриосити" много раз фиксировал тонкие облака. Однако на 2410-й сол в его объектив попал особый тип облаков, который формируется на очень больших высотах (в данном случае на высоте 31 км над поверхностью).

Эти облака называют серебристыми, поскольку они остаются освещенными Солнцем даже после его захода.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Подгрузка изображения другого мира - пиксель за пикселем

У этой потрясающей панорамы самое высокое разрешение среди подобных кадров с поверхности Марса (1,8 млрд пикселей). Она была сделана в конце 2019 года в области Глен Торридон.

Поскольку для создания таких панорам требуется много снимков (в этой мозаике их более тысячи) и многодневная работа, у нас не часто получается их сделать.

Мы изучали богатые глиной скалы в Глен Торридоне и назвали это место в честь долины в Шотландии.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Земля (сверху), Венера и поверхность Марса

На 2784-й сол "Кьюриосити" снял семейный портрет Земли и ее космических соседей.

На переднем плане фотографии видна поверхность Марса, а в небе можно заметить Венеру и Землю.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS

Летом 2020 года научная группа "Кьюриосити" направила марсоход в новый (и более высокий) район на горе Шарпа, где аппарат будет исследовать породы, богатые сульфатами.

Поскольку гора Шарпа образовалась за счет слоев осадочных пород, зацементированных грунтовыми водами и ветром, с увеличением высоты можно найти более молодые скалы.

Сульфаты в этом регионе могли образоваться, потому что Марс пережил период относительно высокой влажности (пригодный для образования глинистых минералов), сменившийся засушливым климатом (в результате которого остались соли, такие как сульфаты).

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Как и другие живописные пейзажи Марса, этот вид на фронтон Гринхью составлен из множества отдельных изображений

На 2696-й сол "Кьюриосити" завершил свой самый крутой маршрут - забравшись по песчаному склону под фронтоном Гринхью - широкой плоской поверхности, покрытой слоем песчаника.

Марсоход сделал эти изображения на 2729-й сол, когда направил объектив обратно на район Глен Торридон, оставшийся ниже.

Подпись к фото, Марс бывает самых разных цветов

Мы все знаем Марс как Красную планету, так он выглядит и в ночном небе. Однако, как показывает наша галерея, стоит немного копнуть, и Марс оказывается совсем другим.

Мы успешно бурили 29 раз, и цветовой диапазон отложений варьируется от охристо-красного до сине-серого, в зависимости от минералов и жидкостей, прошедших через древние породы.

Бурение позволяет нам миновать верхние, окисленные поверхности, которые подверглись воздействию космического излучения.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/HiRISE/Univ. of Arizona Подпись к фото, Curiosity самоизолируется в Глазго

Здесь мы сфотографировали марсоход камерой, установленной на борту космического аппарата для изучения Марса.

Один пиксель здесь - это около 25 сантиметров, поэтому мы вполне можем разглядеть "Кьюриосити" .

Мы только что завершили бурение на объекте, который назвали Глазго. Из-за локдауна все больше операций, связанных с марсоходом, выполнялось сотрудниками из дома. Однако после восьми земных лет, более трех марсианских лет и 29 сделанных скважин - все еще работает вполне неплохо.

На снимке изображена область под названием фронтон Гринхью, часть нижних склонов горы Шарпа, по которой мы будем медленно подниматься в течение следующих трех лет миссии. Именно здесь мы надеемся обнаружить большое количество отложений с сульфатами.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Пылевой дьявол на Марсе

В отсутствии дождя на поверхности Марса накапливается пыль. Ветры, возникающие из-за перепадов температуры, могут образовывать большие вихри.

По большей части они невидимы, но когда сильный вихрь движется по запыленной поверхности, пыль поднимается вверх и позволяет увидеть его форму.

Эти кадры были сняты в течение четырех минут на 2847-й сол, на них попал "пылевой дьявол" - песчаный вихрь на расстоянии в полтора километра от марсохода. Его ширина составляет около 5 метров, а высота - по меньшей мере 50 метров.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech/MSSS Подпись к фото, Скважины в честь палеонтолога Мэри Эннинг

"Кьюриосити" сделал свое последнее селфи на 2922-й сол, чтобы отметить успешное бурение трех отверстий в каменной плите перед ним.

Первые две лунки были названы в честь Мэри Эннинг, палеонтолога 19-го века, чьи находки в прибрежных скалах на юго-западе Англии помогли сформировать понимание о доисторической морской жизни на Земле.

Материал из этих отверстий использовался в двух экспериментах по "мокрой химии", в которых он был смешан с жидкими химическими веществами, чтобы извлечь органические молекулы, сохранившиеся в породе. Камни в этом районе образованы из осадочных пород, нанесенных древними ручьями и озерами.

Влажная среда и присутствие органических молекул в нескольких породах, изученных "Кьюриосити", дают основание предположить, что древний Марс теоретически мог быть обитаемым, способным поддерживать жизнь, если она там возникла.