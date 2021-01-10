Научный дайджест: проблемы кошачьей мимики и непредсказуемая красота

Леонид Лунеев

Би-би-си

Среди научных новостей недели:

Экзотические кошки: что скрывается за симтатичной маской

Супермодели, которые вовсе не супер

Откуда у Меркурия взялся хвост?

Что написано на морде у кошки?

Автор фото, Getty Images

Никогда не мог понять людей, которые платят огромные деньги за котенка редкой породы, когда в приютах ждут своей очереди милейшие кошки. Но что поделать, один отдает дань моде, другой ищет суперсимпатичную или необычную кошку, тем более что в мире появляются все новые и новые экзотические породы.

Но что приятно для человеческого глаза, то совсем не обязательно хорошо для кошки.

Так, у кошек с плоскими мордами как правило заужены дыхательные пути, имеются складки излишей кожи, а глазные впадины - мелкие,что потенциально грозит многими проблемами со здоровьем, от затрудненного дыхания до риска фатального теплового удара.

Однако как утверждают авторы нового исследования, опубликованного в издании Frontiers in veterinary science, здоровьем дело вовсе не ограничивается. Все эти специально выведенные черты мешают кошкам нормально общаться друг с другом и выражать свои эмоции.

В самом деле, пишут ученые, на морде у кошки (хотя мы это и не всегда замечаем) может отображаться целая гамма настроений, от страха и отчаяния до боли и озлобления. Но если у вас морда плоская, и не хватает лицевых мыщц, понять, что там отражается, очень трудно. (Посмотрите на куклу Барби и скажите, бывает ли ей когда-нибудь страшно, больно или обидно).

Проанализировав фотографии почти двух тысяч кошачьих морд, специалисты обнаружили, что у брахицефалов (так называется уплощенный тип морды-лица) почти всегда несчастный вид, даже если кошка при этом отлично себя чувствует. Особенно это заметно у шотландских вислоухих кошек, которые выглядят вечными страдальцами, причем это выражение на морде у них сильнее, чем у обычных домашних короткошерстных кошек при настоящей боли.

Не легче и с кошками, у которых нарочито удлиненные головы (так называемые долихоцефалы). К ним относятся сиамские и абиссинские породы, у которых лицевые маркеры, отвечающие за отображение тех или иных эмоцией, даже при нейтральных эмоциях находятся совсем в других местах, нежели у обычных домашних кошек (мезоцефалов).

Да, говорят ученые, не секрет, что мы подсознательно выбираем не только симпатичных или похожих на маленьких котят животных, но и кошек с мольбой в глазах (даже если это всего лишь особенность строения черепа)

Однако к сожалению это ведет к тому, что такие породы получают все большее распространение, а в результате нарушается нормальное общение домашнего питомца и человека, который не может понять, что чувствует или хочет его кошка. Да и общение между самими животными, которые тоже многое читают по выражению морды, сильно затрудняется и может привести к непредсказуемым последствиям.

Конечно, о настроении и состоянии животного можно сделать вывод и по другим признакам - поведению или осанке, но беда в том,что часто видоизменяется не только череп: уменьшаяются или увеличиваются размеры, лапы становятся длиннее или короче, исчезает хвост или шерсть.

Что же советует специалисты? В первую очередь получить как можно больше информации о вашем будущем питомце, особенностях его здоровья, поведения, предпочтений и по возможности избегать пород с экстремально видоизмененными чертами.

Ну а если у вас уже появился питомец-экстремал, то нужно помнить, что выражение его морды может быть очень обманчиво, и внимательно следить за всеми отклонениями от обычного поведения.

Переоценка ценностей: почему женщинам кажется, что мужчинам нравятся худые супермодели

Автор фото, Deagreez

Кстати о красоте.

Проблема женской ненависти к собственному телу под влиянием СМИ, которые пропагандируют практически недостижимые идеалы красоты, известна давно.

Однако как выяснили американские исследовательницы Сара Джонсон и Рене Энгельн, опубликовавшие свою работу в издании Sex Roles, заблуждение многих женщин проистекает еще и от того, что они искренне полагают, будто все мужчины в самом деле без ума от худышек.

Джонсон и Энгельн поставили серию собственных экспериментов, но в отличие от всех предыдущих, они предложили его участникам (а это были и женщины, и мужчины) оценить публикуемые в печати фотографии не супермоделей, а обычных женщин.

В первом случае группе студентов - юношей и девушек примерно в равной пропорции, было предложено дать оценку формам и привлекательности 13 женщин на фотографиях по шкале от 1 "слишком худая" до 7 "чересчур полная", и по той же шкале от 1 до 7 от "чрезвычайно некрасивой" до "безмерно привлекательной".

Затем участники эксперимента должны были угадать, как оценят этих же женщин представители другого пола.

Исследователи выяснили, что давая женщинам на фотографиям в целом одинаковые оценки, участники эксперимента не в состоянии были отгадать, как эти же фото оценят представители противоположного пола.

Ученые назвали это явление "параллельным заблуждением" - то есть оба пола переоценивают способность противоположного пола к идеализации.

После этого Джонсон и Энгельн устроили второй эксперимент по той же схеме, но на этот раз возраст участников варьировался от 18 до 86 лет.

На этот раз в оценках уже была заметная разница: женщины были склонны оценивать моделей как слишком тощих, а мужчины ставили более высокую оценку за привлекательность.

Однако когда нужно было отгадать, как представители противоположного пола оценят эти фотографии, все пошло по схеме первого эксперимента. И мужчины, и женщины, предполагали, что другой пол оценит моделей выше, чем это происходило на самом деле.

Авторы исследования очень надеются, что их открытие поможет снизить негативный эффект сложившихся нездоровых стандартов красоты.

Мало просто объяснять женщинам, что преподносимые СМИ идеалы женской красоты имеют мало общего с реальностью, полагают Джонсон и Энгельн. Важно еще и помочь женщинам осознать, что они переоценивают мужские предпочтения в области красоты.

Откуда у Меркурия взялся хвост?

Автор фото, NASA

В космосе полно хвостатых обитателей: это кометы, за которыми тянется длинный шлейф. Но кометы прилетают и улетают, а Меркурий отличается постоянством, у него есть свое место в строю планет и при этом он, словно комета, обладает роскошным хвостом, оранжево-желтым, растянувшимся на миллионы километров.

Все дело в том, что Меркурий находится ближе всех к Солнцу, и такая близость к светилу означает, что он буквально купается в солнечной радиации и овевается солнечными ветрами.

При этом сама планета крохотная, даже по сравнению с Землей, не говоря уже о всяких там Юпитерах или Сатурнах, гравитационной поле у нее никакущее, да и магнитное - тоже.

Поэтому и собственной атмосферы у Меркурия нет, а есть так называемая экзосфера, которая состоит из атомов кислорорда, водорода, натрия, калия и гелия. Она хотя и привязана гравитацией к планете, но слишком разрежена, чтобы вести себя как полноценный газ. И от солнечного ветра она не защищает.

А ветер этот способен производить достаточно давления, чтобы надувать (в переносном смысле, конечно) паруса космических кораблей, и он же создает хвосты кометам.

По мере приближения комет к Солнцу, содержащийся в них лед начинает испаряться, выбрасывая из тела кометы частицы, а солнечная радиация вытягивает эти частицы в длинные шлейфы, так что хвост образуется не от движения кометы, а от этого самого солнечного ветра, и поэтому всегда повернут в сторону от Солнца.

Ну а что же Меркурий? Там есть лед, но хвост получился не из него, а из атомов натрия, которые светятся под воздействием ионизирующих ультрафиолетовых лучей, наподобие земных зарниц.

Поэтому Меркурий и выглядит как комета с хвостом, растянувшимся почти на 3,5 млн километров.

Казалось бы, ну и что, вот Венера тоже иногда отращивает хвост, когда солнечный ветер дует в нужном направлении, и у нашей Луны он тоже есть, правда, не такой яркий, как у Меркурия. Да и многие кометы могут похвастаться красивыми натриевыми хвостами.

Однако особенность хвоста Меркурия заключается в том, что, изучая его в разных точках орбиты, астрономы могут вычислить сезонные изменения в экзосфере Меркурия и влияние солнечного ветра на малые планеты.