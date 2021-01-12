Стикеры от излучения бесполезны, выяснили ученые. Производители не согласны

Рори Келлан-Джонс

Корреспондент отдела технологий

Стикеры для защиты от радиации на мобильных телефонах не защищают от излучения, выяснили ученые. Однако в производящей стикеры компании говорят, что их продукт заряжен "скалярной энергией", которую научные приборы пока не могут зафиксировать.

Стикеры Energydots, как утверждают их создатели, "защищают пользователей электронных и беспроводных гаджетов от вредного излучения", улучшая качество сна, предотвращая головные боли и помогая владельцу мыслить яснее.

Однако ученые из Университета Суррея, проведя по просьбе Би-би-си серию тестов, не обнаружили, что стикер останавливает излучение.

В компании-производителе Би-би-си заявили, что стикеры запрограммированы с использованием "скалярной энергии", которую научное оборудование пока не фиксирует.

Среди продуктов компании Energydots несколько видов стикеров, включая SmartDot, SleepDot для улучшения сна, и даже PetDot, для домашних животных.

Би-би-си приобрела пять стикеров SmartDot по акции за 55 фунтов (около 5500 рублей) и отослала их в центр общих инноваций шестого поколения связи Суррейского университета для исследования.

Ученые замеряли разные виды излучения от мобильных телефонов и Wi-Fi роутеров со стикерами и без.

Автор фото, Amazon Подпись к фото, В Amazon присматриваются к товарам Energydots

"Мы не нашли никаких свидетельств того, что эти изделия как-то влияют на частоту или силу излучения, будучи использованными в строгом соответствии с инструкцией", - заявил представитель центра по итогам исследования.

Однако в компании настаивают на своем. "Мы ясно говорим, что наша продукция гармонизирует энергетические поля, а подтвердить это можно путем биологического тестирования", - утверждают в Energydots.

Сомнительное партнерство

В ноябре прошлого года Energydots опубликовала пресс-релиз, в котором с гордостью объявила о начале партнерства с британской Национальной системой здравоохранения (NHS). Его результатом должна была стать установка "новых систем взаимодействия с пациентами" в больнице при Королевском колледже Лондона и клинике города Торбей в Девоне.

Тогда представительница Energydots сказала Би-би-си, что в больницах будет появляться реклама стикеров, но уточнила, что речь идет о больнице при лондонском Университетском колледже.

Однако представитель больницы в Торбее заявил Би-би-си, что ничего не слышал ни о каком партнерстве, а через несколько часов с сайта компании исчез и пресс-релиз.

В Energydots позже объяснили это недопониманием с агентством, организовавшим рекламную кампанию.

По сути бесполезные

Стикеры Energydots - только один из множества продающихся на сервисе Amazon товаров для защиты от электромагнитного излучения.

Подпись к фото, Компания рекомендует наклеивать стикеры SmartDot на Wi-Fi роутеры

Среди других подобных приспособлений - защитная одежда, тенты, которые нужно натягивать над кроватью, и даже блокираторы излучения от Wi-Fi роутеров, делающие сами роутеры по сути бесполезными.

В Amazon предоставили Би-би-си обширный комментарий. В компании заявили, что:

изучают продукты Energydots

требуют от продавцов давать достоверное описание продуктов на упаковке

удаляют товары, производители которых дают о них неверную информацию

В Британии по мере перехода на мобильную связь 5G набирают силу протесты, участники которых опасаются, что связь нового поколения может быть опасна для здоровья.

Подпись к фото, В Energydots говорят, что их продукт спасает и от излучения беспроводных приборов

Однако большинство ученых считают, что даже высокочастотное электромагнитное излучение, которое, скорее всего, будет применяться в приборах 5G, безвредно для человека.