Итальянский городок Прато дарит новую жизнь старым вещам

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Итальянский городок Прато дарит новую жизнь старым вещам

В Прато разработали методику и наладили производство волокна из старой одежды. Эта техника может помочь всей индустрии моды.

Использование переработанного волокна для производства новых изделий - это не только экономичное решение для брендов модной одежды, но и еще польза для экологии.