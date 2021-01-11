Итальянский городок Прато дарит новую жизнь старым вещам
Итальянский городок Прато дарит новую жизнь старым вещам
В Прато разработали методику и наладили производство волокна из старой одежды. Эта техника может помочь всей индустрии моды.
Использование переработанного волокна для производства новых изделий - это не только экономичное решение для брендов модной одежды, но и еще польза для экологии.
Выбросы углекислого газа уменьшаются вдвое по сравнению с производством вещей из новых материалов. А еще - снижается стресс у животных во время стрижки.