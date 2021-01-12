"Динозавр" радуется снегу в Мадриде
"Динозавр" радуется снегу в Мадриде
Город пострадал от шторма "Филомена" сильнее многих других регионов Испании. В некоторых районах сугробы достигали 50 см.
Из-за снега заблокированы сотни важнейших дорог. Это среди прочего поставило под угрозу программу ускоренной вакцинации от Covid-19 в Испании. Для того, чтобы расчистить дороги, даже привлекли военных.
Однако некоторые жители встретили снегопад с восторгом. Одни играли в снежки, другие катались по городу на лыжах - и даже "динозавр" не остался в стороне.
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