"Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию
"Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию
Алексей Навальный летит в Москву из Берлина. Там политик несколько месяцев проходил лечение после того, как 20 августа 2020 года ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.
Ранее власти Германии заявили, что Навального отравили "Новичком". При этом российские врачи настаивают, что следов отправления у него не было.
В конце 2020 года против Навального возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Позже ФСИН, уже по делу "Ив Роше", потребовала заменить ему условный срок на реальный и объявила политика в федеральный розыск.
Видео, Главное из выступления Навального в Европарламенте. Видео, Продолжительность 3,58
Гавани Беларуси, выборы в Госдуму и санкции против российских миллиардеров.