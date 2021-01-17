"Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию

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"Чувствую себя гражданином": Навальный летит в Россию

Алексей Навальный летит в Москву из Берлина. Там политик несколько месяцев проходил лечение после того, как 20 августа 2020 года ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Ранее власти Германии заявили, что Навального отравили "Новичком". При этом российские врачи настаивают, что следов отправления у него не было.