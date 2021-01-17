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Задержание Навального в аэропорту Шереметьево. Видео

Алексея Навального задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. Адвокату политика Ольге Михайловой не разрешили проследовать вместе с ним.

ФСИН подтвердила задержание Навального. "Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения", - сказано в пресс-релизе ведомства.