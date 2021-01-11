Биткоин подорожал до 42 тысяч долларов, а потом рухнул. Что случилось?

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Биткоин меньше чем за месяц подорожал с 20 тысяч до 42 тысяч долларов, а затем подешевел почти до 32 тысяч долларов. Некоторые инвесторы ждут дальнейшего падения - вплоть до 20 тысяч долларов, а затем нового витка роста.

Первые три квартала 2020 года биткоин торговался в среднем около отметки в 10 тысяч долларов. В марте на фоне распространения коронавируса котировки опускались почти до 5 тысяч, но потом цена восстановилась.

Резкий рост начался со второй половины октября, когда котировки за два месяца выросли в два раза до 20 тысяч. Еще за месяц цена снова удвоилась - до 40 тысяч. Исторического максимума - 41,96 тысячи долларов - стоимость биткоина достигла 8 января, показывают данные Coindesk.

Такое подорожание криптовалюты эксперты объясняли несколькими факторами. Одной из основных причин популярности биткоина может быть желание инвесторов застраховать хотя бы часть своих активов от инфляции.

Опасения по поводу ускорения инфляции во всем мире возникли в связи с мерами стимулирования экономики, которые правительства принимают в рамках борьбы с коронавирусом. Меры стимулирования предполагают рост расходов и закачивание в экономику новых денег. В связи с этим инвесторы ожидают ослабления традиционных валют и ускорения инфляции.

Почему случился обвал?

На графике стремительный рост стоимости биткоина выглядит как парабола, и такой рост просто не может продолжаться долго, написал в своем "Твиттере" главный инвестиционный директор компании Guggenheim Partners Скотт Минерд.

По его словам, настало время зафиксировать прибыль, то есть некоторые инвесторы сейчас продают криптовалюту по высокой цене в ожидании снижения котировок. В долгосрочной перспективе биткоин может стоить до 400 тысяч долларов, говорил в декабре Минерд.

На рынке криптовалют наблюдается долгожданная коррекция, которая происходит всегда после бурного роста, отмечает аналитик LMAX Digital Джоел Крюгер. Он не исключает, что котировки могут снизиться до 20 тысяч долларов.

Данные торгов показывают, что на продажу выставляются крупные объемы криптовалюты. Например, в рамках одной такой сделки было продано 180 биткоинов (более 7 млн долларов при курсе в 40 тысяч долларов за один биткоин).

Также продажи биткоинов увеличили майнеры - компании, которые генерируют (добывают или "майнят") новую криптовалюту. Об этом сообщает компания Cryptoquant, которая отслеживает подобные сделки.

Многие инвесторы обеспокоены возможным усилением финансового регулирования в США, что также могло повлиять на котировки, пишет в колонке для Financial Times глава Fulcrum Asset Management Гэвин Дэвис.

В новом правительстве США, которое уже формируется избранным президентом Джо Байденом, минфин возглавит экс-председатель ФРС Джаннет Йеллен. Она известна своим скепсисом по отношению к криптовалютам. В конце 2017 года Йеллен заявляла, что биткоин - это крайне спекулятивный актив и его нельзя считать стабильным средством сбережения.

Инвесторы опасаются, что приход Йеллен может стать началом нового периода борьбы регуляторов с криптовалютами. Уходящий глава минфина Стивен Мнучин разрабатывал новые регуляторные меры по увеличению прозрачности рынка криптовалютных платежей, и Йеллен может эту работу продолжать, пишет Гэвин Дэвис.

Что будет с биткоином дальше?

Будущее биткоина во многом зависит от регуляторов и крупного бизнеса. Рост котировок в 2020 году был как минимум отчасти связан с решениями крупных институциональных инвесторов вложить свои средства в эту криптовалюту.

Кроме того, крупный бизнес постепенно добавляет биткоин в свои сервисы. Ранее платежные сервисы Square и PayPal с совокупной аудиторией около 300 млн человек добавили в свои приложения возможность покупки криптовалют.

На фоне распространения криптовалют центробанки многих стран начали изучать запуск цифровых валют. Однако эти валюты номинируются в валютах соответствующих стран. Например, в Китае запущена цифровая версия юаня, а в России обсуждается запуск цифрового рубля.

Криптовалюты же, будучи частными средствами платежа, будут сильно зарегулированы и навряд ли станут заменой традиционным валютам, пишет Дэвис. Но даже в этом случае для них остается ниша: криптовалюты можно использовать как инвестиционный инструмент или средство сбережения.

В этом отношении биткоин может составить конкуренцию золоту, но многие аналитики в этом сомневаются.

Скептики по-прежнему считают криптовалюты пузырем. Рано или поздно все пузыри лопаются и стоимость таких активов рушится.

Инвесторы, вложившие деньги в криптовалюты, должны быть готовы потерять все свои вложения, предупредил 11 января британский финансовый регулятор (FCA). Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт назвал биткоин "матерью всех пузырей".

Резкое подорожание - как раз один из признаков пузыря, отмечает в аналитической записке сооснователь Convoy Investments Говард Ван. За последние три года капитализация биткоина выросла в 65 раз, и если криптовалюта продолжит дорожать такими темпами, то через пару лет капитализация станет больше американской экономики, продолжает он.

Ван не исключает, что со временем биткоин "созреет" и в будущем сможет составить конкуренцию золоту, но пока это спекулятивный актив, считает он.

Аналитики банка JPMorgan отмечали в начале января, что, по их мнению, биткоин уже начал конкурировать с золотом в качестве актива, позволяющего застраховать сбережения от инфляции. В качестве примера такой конкуренции они привели сделки, в рамках которых инвесторы вывели 7 млрд долларов из золота и в то же время инвестировали 3 млрд долларов в критовалютный инвестфонд Grayscale Bitcoin Trust.