Трамп без "Твиттера": цензура или защита демократии?

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Блокировка уходящего президента США в "Твиттере" и "Фейсбуке" привела к необычной ситуации: теоретически Трамп еще может начать ядерную войну, но не может написать твит.

Этот парадокс вызвал ожесточенные споры о свободе слова и цензуре. Российские и европейские политики реагировали не менее активно, чем американские.

И если в США реакции предсказуемо диктовались политическими позициями (демократы - за, республиканцы - против), то в Европе и России ряд либеральных комментаторов раскритиковал чистку, устроенную "Твиттером".

Американские активисты давно требовали забанить Трампа из-за того, что он распространял ложные утверждения в соцсетях, нарушая правила. Но руководители технологических корпораций говорили, что общественный интерес требует специального отношения к президенту.

Трамп не скрывал, что успехом во многом обязан любимой платформе. "Без твитов меня бы здесь не было", - говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.

Но штурм Капитолия 6 января, когда погибли пять человек, и отказ Трампа признать результаты выборов стали последней каплей. Соцсети решили, что присутствие президента США на их платформах создает риск насилия.

Трамп говорит, что это отговорки: на самом деле соцсети находятся в руках леворадикалов и его оппонентов-демократов, и они хотят заткнуть рот патриотам.

Кроме президента, "Твиттер" забанил целый ряд пользователей, распространявших теории заговора - в том числе аккаунты предвыборного штаба Трампа, его юристов и сторонников.

Би-би-си собрала аргументы сторонников и противников бана президента США.

Примечание: аргументы зачастую повторяются, поэтому мы решили собрать их в единые монологи.

Точка зрения: Трамп - опасен, в бан! Соцсети никому ничего не должны

Трамп - опасен. Он подстрекал толпу к мятежу. Его возможности влиять на своих сторонников надо ограничить до дня инаугурации Байдена, чтобы избежать насилия на улицах американских городов.

Вообще его забанили слишком поздно - надо было это сделать еще четыре года назад. Президент распространял ложь, ненависть и теории заговора. Теперь они пустили корни, и предстоит годами это расхлебывать.

Цензура тут не при чем - первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу слова, относится к действиям властей, а не частных компаний.

"Твиттер" - продукт именно частной корпорации, а не общественная платформа или коммунальная услуга.

У соцсетей есть правила пользования, на которые соглашаются все пользователи, а модераторы наказывают нарушителей. Они не обязаны предоставлять президенту свою платформу.

И вообще, свобода слова в демократиях распространяется на тех, кто действует в рамках демократических норм - но тем, кто пытается их подорвать, она не гарантирована.

Трамп больше не является легитимным участником демократической системы - он проиграл на выборах, но отказался признать поражение и сеет недоверие к американской демократии, разрушая ее институты.

Источники: бывшая первая леди США Мишель Обама, экс-глава агентства кибербезопасности в министерстве внутренней безопасности США Крис Кребс, заместитель редактора отдела мнений газеты Los Angeles Times Джон Хили, профессор Калифорнийского университета в Беркли Роберт Рейк, корреспондент Verge Кейси Ньютон, преподаватель Стэнфордского университета Алекс Стамос, редакционная заметка британского журнал Observer.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Трамп уходит, но обещает вернуться

Точка зрения: Трамп стал жертвой цензуры, и диктаторы воспользуются этим

Трамп и правда делал ложные и провокационные заявления в "Твиттере". Но аятолла Хаменеи, Николас Мадуро или Дмитрий Медведев ведут себя не лучше, а их не забанили.

Значит, перед нами избирательный акт цензуры, который приняли анонимные модераторы на основе личных политических симпатий.

Авторитарные режимы во всем мире используют частные корпорации для цензуры, и теперь у них будет лишний аргумент, чтобы ограничивать свободу слова.

А администрация Байдена не сможет ничего им сказать - ведь ее собственных оппонентов удалили с самых популярных американских платформ.

А еще этот шаг доказывает, что "Твиттером" управляют американские либералы, которые жестко следят только за своими оппонентами - республиканцами - и действуют заодно с демократами.

Кроме личных предпочтений, за баном стоит сухой расчет со стороны технологических корпораций.

Белый дом и Конгресс переходят под контроль Демократической партии, и миллиардеры из Кремниевой долины хотят угодить им, чтобы избежать невыгодных для себя ограничений.

Даже если вы осуждаете действия Трампа, решение "Твиттера" и "Фейсбука" вызывает вопросы к регуляции соцсетей. Их руководство теперь фактически принимает редакционные решения. Значит, они по сути издатели, и к ним должны применяться соответствующие строгие правила.

Мы стали свидетелями того, что президент частной компании может отобрать рупор у президента США. Это подтверждение власти технологических корпораций - и уязвимостей в цифровом устройстве нашего общества.

Свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено только законом, а не в соответствии с решением руководства соцсетей.