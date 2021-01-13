Африканский Зеленский? История Боби Вайна - музыканта, который стал главным оппонентом "вечного" президента Уганды

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Боби Вайн (слева) считается главным оппонентом действующего президента Йовери Мусевени

Ведущий оппозиционный кандидат в президенты Уганды, депутат парламента и музыкант Боби Вайн утром во вторник прервал телефонное интервью с кенийской радиостанцией, сообщив, что в его дом в столице страны Кампале ломятся. "Вижу, что солдаты бьют моего охранника", - сказал он и отключился. Через некоторое время он написал в "Твиттере", что военные "без объяснений забрали всех, кого обнаружили в доме", не тронув, однако, его самого.

Мы рассказываем, как успешный угандийский музыкант стал главным оппозиционером страны и решил составить конкуренцию на выборах президенту Йовери Мусевени, который остается у власти уже почти 35 лет.

Путь из музыки в политику лежит через драку

На постсоветском пространстве история Вайна многим напомнит путь, который прошел Владимир Зеленский - популярный актер и комик, за считанные месяцы ставший самым рейтинговым политиком в стране и избранный президентом Украины.

38-летний Боби Вайн (это сценический псевдоним, его настоящее имя - Роберт Киагуланьи Ссентаму) был одной из главных музыкальных звезд Уганды в 2000-х годах. Одна из песен Вайна - Kyarenga - была недавно названа песней года на угандийском музыкальном конкурсе Zzina Awards.

Журнал Rolling Stone в своей недавней публикации описывал его так: "Музыка Вайна - это солнечная смесь ямайского дэнсхолла и местного варианта афробита под названием "кидандали". Но его типаж был чистой воды хип-хоповым". Издание объясняет, что в начале карьеры Вайн вел себя как многие американские рэперы, которые хвастаются своим благосостоянием, меняют женщин как перчатки и вступают в открытые конфликты с коллегами-конкурентами.

Все изменил вечер, когда Вайн ехал на своем шикарном внедорожнике Cadillac Escalade в ночной клуб в Капмале. Когда он был за рулем, какой-то человек ударил его по по голове. Музыкант, который профессионально занимался боксом, охотно выпрыгнул из машины, чтобы вступить в поединок, но тот человек выхватил пистолет, приставил его к голове Вайна и нещадно избил его. Оказалось, что нападавший работал с главой военной разведки Уганды. "Другими словами, у него были отличные связи, и практически никто не мог ему ничего сказать", - пишет в своей публикации Rolling Stone.

Издание отмечает, что этот эпизод заставил Вайна всерьез задуматься о положении в Уганде, где влиятельные и обеспеченные люди живут по своим собственным законам, а большинство населения остается в нищете.

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, Боби Вайн празднует победу на выборах в парамент, 2017 год

В 2017-м году Вайн стал депутатом парламента и выдвинулся на первое место в рядах оппозиции, когда давний противник президента Мусевени 64-летний Кизза Бесидже заявил об уходе из политики после многочисленных арестов и преследований.

Неожиданно для многих Вайн продемонстрировал сильный характер, харизму и умение вести переговоры и создавать коалиции. В своих лозунгах он делает упор на борьбу с коррупцией, гражданские свободы и сменяемость власти.

После регистрации в качестве кандидата Вайн в ноябре прошлого года Вайн дважды подвергался аресту. Он появляется на людях в бронежилете и каске и заявляет, что пережил несколько покушений на свою жизнь. "Они так боятся моего общения с людьми! - говорил Вайн в интервью Rolling Stone. - Именно поэтому мои концерты запрещали. Поэтому из церквей выгоняют людей, когда я там появляюсь. Режим боится обычных граждан. Нас сильно притесняют, но настолько же сильно нас боятся".

Блокировка сетей и столкновения

После операции силовых органов в доме Вайна представитель полиции Кампалы Патрик Оньянго заявил агентству Рейтер, что никакого рейда и задержаний не было, а произошла "перегруппировка сил безопасности".

Автор фото, AFP/Getty Подпись к фото, В 2019 году Боби Вайн объявил, что будет участвовать в президентских выборах

Во вторник же по приказу властей в Уганде заблокированы все социальные сети и мессенджеры. Президент страны извинился за неудобства в связи с блокировкой, но заявил, что у властей не было другого выхода после того, как "Фейсбук" закрыл несколько аккаунтов, поддерживающих правящую партию. "Мы не можем терпеть, когда кто-то извне высокомерно решает за нас, кто хороший, а кто плохой", - заявил при этом Мусевени.

В понедельник "Фейсбук" объявил, что заблокировал несколько страниц, связанных с министерством информации Уганды, поскольку они распространяли новости о выборах с использованием фальшивых и дублирующих друг друга аккаунтов.

Главные козыри Вайна - личная стойкость перед лицом преследований, репутация выходцы из народа (он вырос в трущобах Кампалы и всего добился в жизни сам) и усталость общества от Мусевени. Молодому политику удается собирать толпы сторонников даже в сельской местности, традиционно считавшейся оплотом действующей власти.

В ходе столкновений между сторонниками Вайна и силами безопасности погибли десятки людей. Только в ноябре СМИ сообщали о 54 жертвах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президентская кампания в Уганде в этом году была омрачена чередой столкновений

Мусевени называет его "иностранным агентом, которому не по душе стабильность и независимость Уганды" и обвиняет в том, что он губит молодежь, толкая ее на участие в уличных протестах.

38-летний Вайн ровно вполовину моложе Мусевени, что немаловажно в обществе, где средний возраст жителей составляет 15,7 лет. Во всем мире "младше" только другое африканское государство, Нигер.

Шестой срок президента Мусевени?

Голосование на выборах президента Уганды должно состояться 14 января. В выборах участвуют 11 кандидатов, в том числе действующий президент Йовери Мусевени, правящий страной с 1986 года. 76-летний Мусевени баллотируется на шестой срок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 76-летний Мусевени баллотируется на шестой срок. В своей истории Уганда еще не знала мирной передачи власти.

В своей истории Уганда еще не знала мирной передачи власти.

В ноябре прошлого года Мусевени назначил начальником столичной полиции армейского генерала, а министр безопасности, обращаясь к участникам протестных акций, заявил: "Полиция имеет право стрелять и убить вас. Вы погибнете ни за что". Евросоюз решил не направлять на угандийские выборы своих наблюдателей, поскольку все рекомендации прежних миссий были проигнорированы.

Йовери Мусевени некогда возглавлял повстанцев, боровшихся против диктаторов Иди Амина и Милтона Оботе. После их тирании приход к власти Мусевени принес стабильность, начала развиваться экономика. На Западе его считали представителем поколения молодых прогрессивных лидеров Африки.

В дальнейшем с ним произошла распространенная метаморфоза: не удержавшись от соблазна править вечно, он перешел к авторитарным и репрессивным методам. В настоящее время дольше его на континенте пребывает у власти только президент Камеруна Поль Бийя.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мусевени сохраняет высокую популярность среди избирателей

Преемника в собственном окружении и правящей партии у Мусевени нет. В 2017 году он отменил закон, ограничивавший возраст президента 75 годами.

Уганда: основные факты

Население: около 44 млн чел. (данные ООН, 2019)

около 44 млн чел. (данные ООН, 2019) Столица: Кампала

Кампала Площадь: 241 038 кв.км

241 038 кв.км Основные языки: английский (государственный), суахили, луганда, различные языки группы банту

английский (государственный), суахили, луганда, различные языки группы банту Основные религии: христианство, ислам

христианство, ислам Средняя продолжительность жизни (муж./жен.): 66 лет/70,5 года (данные ЦРУ)

(муж./жен.): 66 лет/70,5 года (данные ЦРУ) Основные статьи экспорта: кофе (16%), золото (10%)

кофе (16%), золото (10%) ВВП на душу населения : 823 доллара США

823 доллара США Бедность: по данным на 2016 год, доход 41,7% населения составлял не более 1,9 доллара в день

Кампания на фоне пандемии

В заслугу Мусевени ставят сокращение количество больных ВИЧ, а в последнее время - достаточно успешную борьбу с пандемией Covid-19. Благодаря жесткому локдауну, введенному в мае прошлого года, в стране с населением 46,5 млн человек зарегистрированы, по данным Университета Джонса Хопкинса, менее 40 тыс. случаев заболевания и порядка 300 смертей от коронавируса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Боби Вайн пользуется поддержкой у молодежи

Свой вклад в борьбу с коронавирусом сделал и Боби Вайн. Он выпустил видеоклип с призывом к соблюдать карантинные меры. "Плохие новости - в том, что потенциальной жертвой может стать каждый, - поет в нем Вайн. - Хорошие новости - что каждый может быть решением проблемы". "Просвещайте людей, используйте санитайзер. Держите социальную дистанцию и карантин", - призывал он людей в клипе.

Правозащитники обвиняют Мусевени в использовании запрета на массовые мероприятия против политических оппонентов. Любые акции в поддержку Боби Вайна, считаются незаконными и жестко разгоняются.