Голыми руками против танков: почему балтийские революционеры потеряли власть в 91-м

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

Автор фото, AFP Подпись к фото, Баррикады перед литовским парламентом

30 лет назад, в ночь на 13 января, во время противостояния на баррикадах в Вильнюсе погибли 15 человек, еще восемь погибли на баррикадах в Риге.

Против гражданского населения применяли огнестрельное оружие и тяжелую технику, тем не менее, в демонстрациях участвовали сотни тысяч человек. Обладая невероятным влиянием, почти никто из революционных лидеров не смог сохранить власть в мирное время.

В ночь с 12 на 13 января при штурме советскими войсками вильнюсской телебашни погибли 15 человек, 14 из них - гражданские лица. 23-летнюю Лорету Асанавичюте доставали из-под танка, она не выжила.

Против полутора тысяч гражданского населения, которое к тому моменту успело провести несколько месяцев в экономической блокаде, выехала тяжелая военная техника советской армии.

Уже после этого сотни тысяч вышли на улицу утром 13 января, отлично зная, что события "кровавого воскресенья" могут повториться.

"Думаю, большинство латышей осознали, не декларативно, а по-настоящему, что жизнь, выживание не стоят того, чтобы вернуться во вчерашний день и смириться с потерей национального самосознания", - скажет один из антисоветских лидеров Дайнис Иванс 30 лет спустя.

Для того, чтобы собрать в центре Риги полмиллиона человек, хватило одного его радиообращения. В политике Иванс пробыл всего несколько лет, а сейчас работает в музее и пишет книги.

Поддержка Горбачева

Антисоветские настроения процветали в балтийских республиках с самого начала установления советской власти: сначала, после Второй мировой войны, СССР 15 лет не мог истребить партизанское движение, потом была оттепель с откровенно контридеологическим кино ("Никто не хотел умирать"), а в середине 1980-х началась перестройка.

В 1988 в Латвии, Литве и Эстонии появились народные движения в поддержку перестройки, они хвалили советскую власть и призывали к гласности. Максимум - автономии внутри СССР.

Литовским "Саюдисом" руководил 55-летний преподаватель консерватории Витаутас Ландсбергис, латвийским Народным фронтом - 33-летний журналист Дайнис Иванс, эстонским Народным фронтом - такой же молодой историк по образованию и чиновник-экономист Эдгар Сависаар.

Буквально за год эти движения набрали сотни тысяч сторонников, открыли сотни ячеек, начали издавать свои газеты. На их акции собирались сотни тысяч человек. В Эстонии началась "поющая революция".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Люди пытаются остановить танк, который наехал на протестующего

По мере того как лидеры движений становились лидерами нации, радикализировались и лозунги: в 88-89 гг. балтийские республики провозгласили суверенитет, отказались признавать советские законы и заговорили об оккупации.

Народные фронты выиграли союзные выборы народных депутатов СССР в 1989 году, Эдгар Сависаар и Витаутас Ландсбергис получили доступ к главной союзной трибуне в Москве.

Оттуда Ландсбергис добивался осуждения пакта Молотова-Рибентропа, то есть по сути требовал от Советского союза признания незаконности его целостности. По меркам советской идеологии это было невероятной наглостью.

23 августа 1989 года, в день 50-летия подписания пакта, антисоветские лидеры организовали акцию "Балтийский путь": два миллиона человек встали в живую цепь от Вильнюса до Таллина. Практически все работающие получали зарплату от советской власти. Рисковал каждый.

"Когда людей так много, они уже не боятся", - сказал Русской службе Би-би-си Ландсбергис накануне 30-летия "Балтийского пути".

"Должны быть послушными"

В 1990-м страны Балтии провозгласили независимость. СССР ответил экономической блокадой Литвы, прекратил поставки сырья, в том числе нефти и закрыл часть производства. Прибалтов обвиняли в шовинизме, национализме, сепаратизме и предательстве идеалов.

25 лет спустя Витаутас Ландсбергис сказал в интервью Радио Свобода, что Литва была готова к дружбе с СССР. "Но ответ был: "Нет, мы не признаем и не будем вас признавать. Вы - наша провинция, вы должны быть послушными. Мы применим силу". И была применена экономическая сила, то есть блокада".

Советская конституция теоретически подразумевала выход республик из СССР. Однако закон о том, как это делать, появился одновременно с декларациями о независимости. Согласно этому закону, сначала нужно было провести референдум, получить поддержку двух третей населения, согласовать с центральной властью и остальными республиками, выждать переходный период, передать союзное имущество Москве, а потом снова получить одобрение центра.

Автор фото, Gamma-Rapho/Getty Images Подпись к фото, Витаутас Ландсбергис активно участвовал в принятии декларации о независимости Литвы

Москва настаивала на том, что балтийские республики должны соблюдать эту процедуру, но они не признавали советских законов. Установилось нечто вроде двоевластия. Советские СМИ писали о провокациях и взрывах на военных объектах, местные политики откровенно называли военных оккупантами. Начались межэтнические трения.

Продукты питания и другие бытовые товары подорожали примерно в три раза, магазины опустели, начались забастовки и протесты просоветских сил. Москва пыталась проводить мобилизацию в советскую армию, что стало поводом для переброски в республики дополнительного контингента.

На фоне этого хаоса лидеры движений за независимость становились только влиятельнее. Дайнис Иванс был избран заместителем председателя Верховного совета Латвии (национальный парламент). Эдгар Сависаар стал первым премьер-министров Эстонии. Витаутас Ландсбергис - председателем Верховного совета Литвы.

"Давайте игнорировать стрельбу"

В январе 1991 года в Риге и Вильнюсе прошли просоветские митинги - с них и начинается волна насилия. Они объявляют о создании альтернативных органов власти и пытаются вломиться в здания парламентов.

Параллельно советские военные занимают стратегические объекты инфраструктуры "для наведения порядка", в первую очередь штабы народного ополчения и Дома печати в Вильнюсе и Риге. Литовский парламент называет это актом военной агрессии против независимой страны.

Власти призывают литовцев встать на защиту независимости. В ночь с 12 на 13 января советские танки направляются к Вильнюсской телебашне, где уже дежурят более тысячи сторонников новой власти. Во время штурма погибли 15 человек, двоих переехали танки. Более 600 человек были ранены.

Мировые СМИ сообщили об атаке советских танков на безоружных людей, советские СМИ написали о провокациях против советских военных. Советские лидеры отказались взять на себя ответственность за произошедшее.

"Сейчас Михаил Сергеевич [Горбачев] часто повторяет, что он прямого приказа не отдавал. Но он разрешил", - говорит Ландсбергис.

Утром 13 января тысячи человек собираются у литовского парламента, устанавливают бетонные баррикады и оборудуют полевые кухни. Литовские власти призывают людей сопротивляться советской агрессии.

"Давайте игнорировать стрельбу, давайте петь", - сказал Витаутас Ландсбергис, обращаясь к собравшимся. Некоторые остаются на несколько недель.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Штурм вильнюсской телебашни советскими войсками

Вышел каждый четвертый

В ту же ночь в Латвии Дайнис Иванс по радио сообщает о событиях в Литве и призывает людей выйти на улицу. В центре Риги собирается полмиллиона человек - примерно каждый четвертый житель страны. Такой поддержкой, какая была у Ландсбергиса или Иванса в начале 1991 года, не было, вероятно, ни у одного постсоветского политика ни до, ни после.

В Риге строятся баррикады и начинаются круглосуточные дежурства. Во время столкновений с советскими силовиками погибли восемь человек, шестеро - во время штурма здания МВД в Риге. Советские СМИ и на этот раз сообщили о провокациях со стороны сторонников независимости, а советские лидеры снова отказались взять на себя ответственность.

"Это уникальное время, когда от воли, решительности и действий жителей Латвии зависела не только судьба латышского народа, но и демонтаж тоталитаризма в Восточной Европе", - написал Иванс в честь 30-летия восстановления независимости.

В Таллине также проходили просоветские демонстрации, однако радикальных лозунгов они не выдвигали и не вступали в открытые конфликты с избранной властью. Вероятно, по этой причине тут обошлось без жертв.

В том же 1991-м митинг в поддержку Латвии и Литвы собирает в Москве сотни тысяч человек.

"Мы тогда могли гордиться тем, что москвичей вдохновила в том числе борьба латышей за независимость, особенно на баррикадах 1991 года. Мы показали, что народная воля сильнее агонии имперской армии", - сказал потом Дайнис Иванс в честь восстановления независимости Латвии.

Работяги не поняли

Уже через два года от влиятельности революционных лидеров не осталось почти ничего. На парламентских выборах в 1993 году "Саюдис" получил 30 мест из 141, Ландсбергис проиграл. Главой парламента, а позже и президентом стал Альгирдас Бразаускас - бывший лидер литовских коммунистов и основной идеологический оппонент Ландсбергиса.

"Коммунистов тогда ненавидели, но Бразаускаса поддерживали. Ландсбергис был популярен среди интеллектуалов, а работяги его не понимали. К тому же Ландсебргис был очень безкомпромиссным по отношению к СССР, а Бразаускас был готов к переговорам, он был хозяйственником", - говорит Русской службе Би-би-си литовский политолог Бернарас Ивановас.

В 1996 году Ландсбергис снова выиграл парламентские выборы, на сей раз в качестве главы партии "Союз отечества", и стал спикером парламента, то есть получил высокую должность без реальной возможности контролировать ситуацию. Президентские выборы он проиграл, заняв третье место.

В 2004 году он был избран депутатом Европарламента и снова получил высокую должность без возможности влиять на процессы внутри Литвы. В Европарламенте он добивался запрета в ЕС нацистской и советской символики, однако безуспешно.

"В какой-то момент Ландсбергис ушел в тень, особенно когда начались экономические кризисы. Экономика, как я понимаю, его не сильно интересовала, он больше занимался международными отношениями, борьбой с коммунизмом. Он сохранил в Литве моральный авторитет, на за рубежом он популярнее, чем среди практичных литовцев", - считает Бернарас Ивановас.

Его внук - Габриэлюс Ландсбергис - сейчас возглавляет партию "Союз отечества - христианские демократы", которая недавно выиграла парламентские выборы. Ландсбергис-младший занял пост министра иностранных дел. По словам политолога, внук хоть и продолжил политическую династию, но радикальных взглядов своего деда не разделяет.

"Он гораздо либеральнее", - считает Ивановас.

Автор фото, Dmitry Sokolov/TASS Подпись к фото, Баррикады в Риге

Не политик, а символ

Дайнис Иванс ушел из политики добровольно в 1992 году, он сам попросил освободить себя от должности заместителя председателя Верховного совета и сложил депутатский мандат.

"Иванс был очень харизматичным политиком: огромная шевелюра, свитер с национальными символами. Но он, мне кажется, не чувствовал себя полноценным политиком, он был скорее символом. Он помог привлечь в том числе русскую интеллигенцию, потому что был очень умеренной фигурой. А в Народный фронт тогда входили и радикальные националисты, и члены (коммунистической) партии, - сказал Би-би-си латвийский политолог Юрис Розенвалдс. - А когда Латвия восстановила независимость, в новой реальности он себя не нашел".

После ухода из политики Иванс занимался журналистикой, писал колонки, руководил отделом культуры в газете, был телеведущим и издавал книги.

В 1999 году он вступил в Социал-демократическую рабочую партию, редактировал партийную газету. Баллотировался в парламент, но не прошел, став депутатом Рижской думы. Партия выдвигала Иванса на пост президента, однако он отказался.

"Эта партия пыталась совместить две несовместимые вещи - социал-демократические идеи и латышский национализм", - так Розенвалдс объясняет провал второго прихода в политику.

Сейчас Иванс зарабатывает публицистикой, читает лекции, занимается исследованием новейшей истории, работает в музее, содержит загородное хозяйство.

"Я счастливый человек, потому что никогда не мог работать на очень регламентированной работе. Мне нравятся свободные профессии, - заявил Дайнис Иванс в интервью "Латвийской газете". - Продуктами свою большую семью обеспечиваю сам. Есть пчелы. Все требует внимания".

На русских голосах

У лидера Народного фронта Эстонии Эдгара Сависаара все сложилось иначе. В 1991 году на базе НФ он основал Центристскую партию, которая до сих пор остается в тройке лидеров на национальном уровне, и на данный момент руководит правительством.

"Это отличало ситуацию от Латвии или Литвы, - говорит эстонский политолог Рауль Ребане. - Сависаар создал очень эффективную организацию. Ты можешь очень успешно руководить народным движением, но если нет четкой структуры, со временем это уходит".

И Сависаар, и его партия то теряли власть, то возвращались к ней, однако стабильно высокие рейтинги у них были всегда, несмотря на многочисленные скандалы.

"Они сразу смогли привлечь русских избирателей, потому что сильных русских партий в Эстонии не было. Он занял эту нишу и оставался популярен. Его поддерживали представители российской интеллектуальной элиты", - говорит Рауль Ребане.

Именно Центристскую партию в Эстонии часто обвиняют в симпатиях к восточному соседу и финансовых связях с Россией. Но и это не помешало Сависаару два раза занимать пост министра и 11 лет быть мэром Таллина.