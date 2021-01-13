Программист забыл пароль к биткоин-кошельку на 240 млн долларов. У него осталось всего две попытки

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пароль от кошелька Томас записал на листке бумаги, который потерял. Все это произошло больше 10 лет назад, когда биткоин стоил меньше 10 долларов.

Нам всем это знакомо - вы садитесь за компьютер и пытаетесь вспомнить пароль, но раз за разом вводите неправильный. После восьми поспешных попыток у вас остаются две последние.

В такой же ситуации оказался программист Стефан Томас, уроженец Германии, живущий в Сан-Франциско. Но в его случае ставки выше средних: правильный пароль даст ему доступ к кошельку с биткоинами на сумму около 240 млн долларов.

Томас рассказал о своей проблеме газете New York Times, и теперь ему дает советы весь интернет. Бывший директор по безопасности Facebook Алекс Стеймос предложил свою помощь за 10% суммы.

Биткоин меньше чем за месяц подорожал с 20 тыс. до 42 тыс. долларов, а затем подешевел почти до 32 тыс. долларов. Некоторые инвесторы ждут дальнейшего падения - вплоть до 20 тыс. долларов, а затем нового витка роста.

За пару долларов

Больше десяти лет назад Томасу заплатили в биткоинах за видео, объясняющее, как работают криптовалюты.

Тогда цена одного биткоина не поднималась выше нескольких долларов.

Томас получил перевод на кошелек, который находился на внешнем жестком диске IronKey. Для того, чтобы получить доступ к данным на диске, необходим пароль. У Томаса он был записан на листке бумаги, но он его потерял.

Свой банк

После десяти неудачных попыток ввести пароль доступ к кошельку будет заблокирован навсегда.

Ситуация, в которой оказался Стефан Томас, заставила его разочароваться в криптовалюте как таковой.

"Сама идея быть своим собственным банком... ну, вы же не шьете сами себе ботинки", - сказал он в интервью New York Times.

"Банки нужны нам именно потому, что не каждый хочет связываться с банковскими делами", - говорит разочарованный программист.

Миллионеры с запертыми кошельками

"Ради $220 млн в запертых биткоинах нужно не 10 раз пытаться угадать пароль, а отнести диск к профессионалам, которые купят 20 таких же IronKey и за полгода найдут альтернативный канал доступа или вскроют его", - написал Томасу Алекс Стеймос, который работает в интернет-обсерватории Стэнфордского университета.

"Я все сделаю за 10% [...] Позвоните мне", - добавил эксперт по безопасности.

Томас - не первый потенциальный биткоин-миллиардер, потерявший доступ к своему кошельку.

Сегодня в кошельках, к которым нет доступа, лежит около 140 млрд долларов в биткоинах, утверждают в криптоаналитической компании Chainanalysis.

Сервисы по извлечению средств из утерянных кошельков получают по несколько запросов в день от потерявших свои пароли.

В статье в New York Times также упомянут предприниматель, потерявший доступ примерно к 800 биткоинам после того, как его коллега отформатировал ноутбук с паролями.

В 2013 году СМИ писали о мужчине из Уэльса, который искал на свалке выброшенный жесткий диск с 7500 биткоинами.