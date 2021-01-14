Нападение на Капитолий: призывал ли Трамп своих сторонников к мятежу?

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Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу во время выступления на митинге перед своими сторонниками. Вскоре после речи Трампа часть из тех, кто был на митинге, ворвались в здание Капитолия. Мы разобрали отрывки из выступления с юристом, чтобы лучше понять, в чем его обвиняют.

На митинге 6 января под девизами "Спасем Америку" и "Не дадим украсть выборы" собрались десятки тысяч человек. Мероприятие проходило в так называемом парке "Эллипс" перед Белым домом. Вскоре после того как утихли аплодисменты, начался штурм Капитолия.

Нападение на здание Конгресса произошло во время церемонии, формально утверждавшей победу Джо Байдена на выборах. Сорвать ее не удалось, но пять человек погибли.

70-минутная речь Трампа стала основанием для обвинений в подстрекательстве к мятежу и второго импичмента за четыре года, проведенные им в Белом доме.

Мы выбрали из этой речи пять цитат, поместили их в контекст, и попросили эксперта Балтиморского университета Гаррета Эппса прокомментировать обвинения.

"Мы победили на этих выборах, и победили лавинообразно"

Эта фраза упоминается в резолюции об импичменте Трампа не только из-за того, что он сказал ее на митинге 6 января. Трамп к тому моменту неоднократно заявлял в речах и в соцсетях, что он - настоящий победитель президентских выборов.

Вот цитата из резолюции об импичменте:

На протяжении предшествующих месяцев президент Трамп неоднократно и необоснованно утверждал, что результаты президентских выборов - это плод широкомасштабных фальсификаций, что американский народ не должен их принимать, а чиновники местного и федерального уровня не должны их утверждать. Незадолго до начала совместного заседания [в Капитолии] президент Трамп обратился к людям, собравшимся в парке "Эллипс" в Вашингтоне. Он снова повторил ложное утверждение: "Мы победили на этих выборах, мы победили лавинообразно".

Виновен ли Трамп в призывах к мятежу, предстоит решить сенату, который сейчас находится под контролем республиканцев. Прошлая попытка отстранить Трампа от власти провалилась именно в Сенате.

"Не дадим украсть победу"

Популярный у сторонников Трампа хэштэг #Stopthesteal, который можно перевести как "не дадим украсть победу", возник вскоре после объявления предварительных результатов и победы Джозефа Байдена. Он быстро набрал популярность, превратившись в лозунг череды массовых мероприятий, кульминацией которой был как раз митинг шестого января.

Трамп воспроизводит хэштег перед своими сторонниками, снова отсылая к утверждению, что выборы сфальсифицированы.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не уступим. Так не бывает"

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как сторонники Трампа попытались захватить Капитолий

Здесь Трамп наиболее ясно дает понять, что не примет победы Джо Байдена, и просит поддержки у сторонников.

"Нельзя сдаваться, если речь идет о воровстве. С нашей страны довольно. Мы больше не будем с этим мириться".

Трамп развивает идею нелегитимности выборов, говоря, что президентству Байдена нужно бросить вызов: "У вас будет нелегитимный президент. Вот кто у вас будет, и мы не можем этого допустить".

"Если вы не будете бороться изо всех сил, вы останетесь без страны"

Это самый длинный отрывок из речи Трампа, попавший в список его обвинений. Возможно, именно он станет самой серьезной проблемой для его защиты на процессе в сенате.

В документе говорится так:

Он также намеренно делал заявления, которые в данном контексте поощряли - и предсказуемо привели - к противоправным действиям в Капитолии, например: "Если вы не будете бороться изо всех сил, вы останетесь без страны".

"Мирно и с патриотизмом, сделать так, чтобы ваш голос услышали"

Это фраза, на которую опираются сторонники Трампа, доказывая, что призывов к мятежу в его речи не было.

Полностью она звучит так: "Я знаю, что все здесь скоро пойдете к Капитолию, чтобы мирно и с патриотизмом сделать так, чтобы ваш голос услышали".

Эта формулировка отличается от большинства оборотов в речи Трампа, которые опираются в основном на образы и слова, связанные с конфликтом или войной.

"Мы идем к Капитолию"

Президент говорит "мы", однако потом не присоединяется к своим сторонникам, которые отправляются к зданию Конгресса.

Полностью фраза звучит так: "Мы пойдем к Капитолию и ободрим наших смелых сенаторов и конгрессменов, мужчин и женщин, но некоторых из них мы, возможно, ободрим меньше".

Анализ

Гарретт Эппс, специалист по сравнительной и международной юриспруденции, профессор Балтиморского университета

Что по закону считается подстрекательством к мятежу?

В соответствии с Первой поправкой к Конституции США, подстрекательство или разжигание не считается преступлением, если только это не соответствует определенным критериям. Во-первых, в заявлениях должно присутствовать намерение вызвать силовые действия (намерение призывающего при этом определяется с учетом обстоятельств). Если я поеду в центр и скажу двум пьяницам перед банком "давайте ограбим этот банк" - я в реальности никого не подстрекаю, потому что вероятность того, что они пойдут и ограбят банк, не слишком велика. Призывы к насилию по закону считаются таковыми, если с высокой вероятностью могут привести к насилию - причем немедленному и в конкретной ситуации, это очень важно.

Если я предложу завтра встретиться на том же месте и что-нибудь разрушить, это тоже не подстрекательство, потому что, по определению Верховного суда, в случае если есть время, чтобы решить, следовать ли призыву, то есть время и для полемики. Подстрекательство должно создавать непосредственную угрозу насилия, вероятного в конкретных обстоятельствах.

Если бы действия Трампа оценивал суд, он счел бы его виновным?

Приговоры по делам о подстрекательстве выносятся довольно редко. Впрочем, если применить эти принципы к речи президента на митинге в среду, то совпадений мучительно много. Это непосредственная угроза, потому что он говорит людям - "идите на Капитолий, а я пойду с вами". Времени на принятие другого решения у этих людей нет: они выходят из парка Эллипс и идут по Пенсильвания-Авеню к зданию Капитолия. Он говорит, что нужно бороться и демонстрировать силу, но добавляет, что они будут действовать очень мирно и патриотично, и только зададут свои вопросы. Таким образом, он себя прикрывает, и, думаю, конкретное решение зависело бы от присяжных.