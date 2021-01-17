Ловушка токсичной позитивности: что это и как из нее выбраться

Люсия Бласко

BBC News Mundo

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вы скрываете "негативные" эмоции?

Вы когда-нибудь чувствовали, что должны скрывать свои негативные эмоции? Как будто вас заставляют круглые сутки и любой ценой поддерживать образ "счастливого человека"?

Это может показаться нелогичным, но позитивность может быть токсичной.

"Все ценное в жизни достигается через преодоление сопутствующего негативного опыта", - говорит американский писатель и консультант по личному развитию Марк Мэнсон.

"Любая попытка избежать негатива, подавить или заглушить, приводит к обратной реакции. Избегание страдания - форма страдания. Отрицание провала - это провал", - продолжает он.

Но токсичная позитивность требует от вас именно этого - заставить себя притвориться оптимистом и заглушить негативные эмоции, и не важно, каким бы ложным ни был ваш оптимизм.

Психолог Антонио Роделлар - специалист по тревожным расстройствам и клиническому гипнозу - говорит, что негативный эмоции (психолог предпочитает называть их "нерегулируемыми") нужно признавать.

"В палитру эмоций входят нерегулируемые чувства, такие как печаль, разочарование, гнев, беспокойство или зависть", - напоминает он.

"Нельзя игнорировать то, что как людям нам присущ весь спектр этих эмоций, которые полезны и дают нам информацию о том, что происходит вокруг и в нашем организме. Игнорировать их нельзя", - добавляет Роделлар.

Британская терапевт, психолог и писательница Салли Бейкер согласна: "Проблема токсичного позитива в том, что он требует от нас заглушить часть широкого спектра эмоций, которые мы можем испытывать в сложной ситуации".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принятие своих эмоций делает нас сильнее, говорит Салли Бейкер

"Если вы позволяете себе испытывать только положительные эмоции - вы себе лжете", - говорит она.

"Когда вы оказываетесь в трудной ситуации, подавление всех "негативных" чувств, которые появляются, вас просто вымотает. И, что еще хуже, у вас не получится выработать к ним устойчивость", - говорит Бейкер.

"Это изолирует нас от самих себя, от наших истинных эмоций. Мы прячемся за позитивностью, чтобы люди не увидели нас в дурном свете", - резюмирует она.

Позитив - обычный и токсичный

Чтобы понять, что такое токсичная позитивность, мы должны отличать ее от позитивного мышления. Звучит похоже, но это совсем разные вещи.

"Позитивное мышление популяризировал психолог Мартин Селигман, изучавший депрессию. Он нашел новый подход к ряду проблем, ситуаций и патологий", - говорит Роделлар.

В 1990-х годах Селигман, занимавший тогда пост президента Американской психологической ассоциации, заявил на конференции, что психология должна сделать новый шаг в изучении с научной точки зрения всего, что делает людей счастливыми.

В своей знаменитой книге 1995 года "Ребенок-оптимист" американский психолог объяснил, что люди не рождаются пессимистами, а становятся ими из-за своего жизненного опыта. Он утверждает, что мы можем бороться с этим пессимизмом и преобразить наши негативные мысли в более позитивные.

Отлично! Так что, если мне грустно, все, что мне нужно сделать, это сосредоточиться на том, чтобы быть счастливым, верно? Не совсем так. Это было бы кратчайшим путем в ловушку токсичной позитивности.

Негативные эмоции нельзя игнорировать - вы должны сначала признать и принять их.

Фокус в том, чтобы умерять свой позитивизм и избегать крайностей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вы не всегда будете чувствовать себя хорошо, и это нормально

"Концепция позитивной психологии со временем исказилась, - говорит Роделлар. - Сосредотачиваться на положительных аспектах разных происходящих в жизни ситуаций бывает полезно, в том числе и с терапевтической точки зрения. Проблема в том, что если этим увлечься, то это может привести к снижению способности противостоять негативными ситуациями", - говорит психолог.

"Правильно примененное позитивное мышление очень полезно, но оно неизбежно формирует фрагментарное восприятие реальности и чувство беспомощности. Отрицать вредные и болезненные ситуации - все равно, что смотреть на мир одним глазом", - считает Роделлар.

Как понять, что вы в ловушке токсичной позитивности

Вы скрываете или маскируете свои истинные чувства.

Вы пытаетесь "не зацикливаться" на проблеме, игнорируя свои эмоции.

Вы чувствуете себя виноватым за то, что чувствуете.

Вы стараетесь минимизировать негативный опыт других, говоря вещи, которые позволяют вам почувствовать себя хорошо.

Вы пытаетесь рационализировать ситуацию ("могло быть и хуже") вместо того, чтобы признать свой эмоциональный опыт.

Вы стыдите или указываете пальцем на других, если они выражают разочарование или другие "отрицательные" чувства.

Вы игнорируете то, что вас беспокоит ("как есть, так и есть").

Источники: Тамара Квинтеро (специалист по травмам, гипнотерапии и личному росту), Джейми Лонг (специалист по отношениям, расстройствам пищевого поведения и беспокойства).

Как это на нас влияет?

Подавление или игнорирование "отрицательных" эмоций может плохо влиять на здоровье.

"Все эмоции, которые мы подавляем, соматизируются [психологический стресс проявляется в виде физических симптомов] и проявляются через организм, часто как болезнь. Когда мы отрицаем эмоцию, она находит другой путь наружу", - говорит Роделлар.

Бейкер согласна: "Подавление эмоций влияет на ваше здоровье. Если вы скрываете свои проблемы за фасадом токсичного позитива, они будут появляться в вашем теле альтернативными способами - от проблем с кожей до синдрома раздраженного кишечника".

"Когда мы игнорируем свои отрицательные эмоции, наше тело начинает пытаться привлечь внимание к этой проблеме. Подавление эмоций изматывает нас физически и психологически. Это вредно для здоровья и в долгосрочной перспективе не работает", - говорит терапевт.

Еще одно последствие, говорит Роделлар, заключается в том, что "когда мы сосредотачиваемся только на положительных эмоциях, мы получаем более наивные, инфантильные версии ситуаций, которые происходят с нами в жизни, и мы становимся более уязвимыми в тяжелые моменты".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Честны ли вы с собой?

Эксперт по психопедагогике и нейропсихологии Тереза Гутиеррес считает, что у токсичной позитивности "есть и более серьезные психологические и психиатрические последствия, чем депрессия".

"Мир эмоций девиртуализируется, и это может привести к тому, что человек не живет реальной жизнью - это отражается на нашем психическом здоровье. Такое количество позитива вредно для всех. Если нет разочарований и неудач, мы не научимся развиваться в нашей жизни", - говорит она.

Если с вами не все в порядке - это нормально

В моде ли токсичный позитив? Бейкер считает, что да, и объясняет это распространением соцсетей, "которые заставляют нас сравнивать нашу жизнь с другими идеальными жизнями, которые мы видим в интернете".

"В социальных сетях есть постоянная тенденция показывать самую совершенную версию себя, это выматывает и это не реальность", - говорит Бейкер.

"Если бы мы были более честными, мы бы не стеснялись испытывать любые эмоции. Мы люди, мы должны позволять себе испытывать весь спектр эмоций. Если с вами не все в порядке - это нормально. Мы не можем постоянно быть позитивными", - полагает она.

Гутиеррес считает, что "в последние годы" токсичная позитивность стала более распространена, особенно во время пандемии.

"Мы живем в нетипичные и странные времена, многие люди страдают. Тревога, неопределенность, фрустрация, страх... Все это обычные чувства. Но мы слишком увлекаемся токсичным позитивом, а это опасно", - говорит она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Все будет хорошо" - приятная мысль, но не очень ценный совет

Роделлар считает, что "люди пытаются найти короткий путь к психическому здоровью, почувствовать себя лучше немедленно, как будто это данное им природой право".

"Приятно думать, что все будет хорошо. Но это не значит, что процесс достижения цели должен быть приятным легким. Более реалистично сказать себе "и это пройдет", когда у вас в жизни трудный период", - говорит психолог.

"Эмоции подобны волнам: она разгоняются, набирая силу, и замедляются, становясь пеной и исчезая. Проблемы начинаются, когда мы не хотим чувствовать то, что чувствуем, тогда мы теряем устойчивость к следующей волне", - объясняет Роделлар.

Признавать и не игнорировать

Психологи, с которыми проконсультировалась Би-би-си, согласны, что принимать в идеале нужно все эмоции, не подавляя тех, которые нам не нравятся.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мы всегда "должны" чувствовать себя хорошо, но это нездоровое давление

Дело не в том, чтобы отказаться от позитивного мышления, однако необходимо признавать то, как мы себя чувствуем в каждый момент, даже если нам неприятно.

"Будьте более честными с собой, не бойтесь сказать, что вам грустно, что вы в депрессии, что вы беспокоитесь. Важно признавать, когда вам плохо, и понимать, что это происходит и будет происходить, - говорит Бейкер. - Просто проживайте свои эмоции и извлеките уроки из них, чтобы стать более устойчивым" (страдающим клинической депрессией этот совет не подойдет, клиническая депрессия без лечения может усугубиться).

Профессор психологии Мичиганского университета Стефани Престон уверена, что лучший способ проверить свои эмоции - "просто к ним прислушаться".

"Когда кто-то делится с вами негативными чувствами, не спешите ободрять его или пытаться заставить его думать позитивнее, рассказывая, что "все будет хорошо". Вместо этого постарайтесь подумать о том, что его беспокоит или пугает. Постарайтесь послушать", - советует эксперт.

"Пребывать эмоциональном расстройстве - это и так изоляция, а когда люди пытаются заглушить эти чувства, особенно если это ваши родные и близкие, это очень больно. Если прислушаться к тому, кому больно, то это может привести к большим переменам в их жизни", - говорит Престон.

Возможно, это будет полезно и вам. Существуют свидетельства, что проявлять альтруизм полезно для здоровья, отмечает Престон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Прислушаться к другу важнее, чем пытаться ободрить его

А что, если ты чувствуешь себя подавленным?

"Самое важное - практиковать сознательность", - говорит Роделлар.

"Признайте ситуацию и свои чувства. Не отрицайте, что что-то не так, не смотрите в другую сторону, и в то же время не зацикливайтесь на негативных эмоциях", - добавляет психолог.

"Эмоции - это информация, которую мы должны прочитать и понять, чтобы правильнее взглянуть на ситуацию и увидеть, какие уроки можно из нее извлечь, что можно изменить в будущем", - говорит Роделлар.

Как воплотить этот совет на практике? Вот типичные фразы, характерные для парадигмы токсичной позитивности и альтернативы им.

Токсичный позитив

"Не думай так, будь позитивнее!"

"Не волнуйся, будь счастлив"

"Поражение - не наш вариант!"

"Здесь только позитив!"

"Могло быть и хуже!"

Валидация эмоций

"Расскажи, что ты чувствуешь, я слушаю"

"Я вижу, что тебе нехорошо. Как помочь?"

"Неудача - это часть успеха"

"Я здесь, можешь на меня положиться"

"Мне жаль, что ты через это проходишь"

Источник: The Psychology Group

"Мы должны сами нести ответственность за свое счастье, добиваясь его с помощью конструктивной психологии", - призывает Роделлар.

"Это нормально думать, что стакан наполовину полон, но нужно принимать и ситуации, когда он наполовину пуст, и с этой точки брать на себя ответственность за то, как мы строим свою жизнь", - добавляет он.