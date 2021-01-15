Не "чего изволите", а "чого бажаєте": Киев переводит сферу обслуживания на украинский

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сфера обслуживания на Украине переходит на украинский язык

С этой субботы языком сферы обслуживания на Украине официально станет украинский.

Принятый еще в 2019 году языковой закон предусматривает, что с этого дня обслуживание потребителей и предоставление информации о товарах и услугах на Украине должно проводиться на украинском - независимо от того, кто эти услуги оказывает.

Это означает, что в кофейне и в банке, на заправке и в библиотеке к клиенту должны будут обращаться на государственном языке. Впрочем, уточняет закон, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

Нарушителям закона грозят штрафы.

Сторонники нововведений уже сейчас называют субботу историческим днем. Противники утверждают, что 16 января станет началом пути Украины к Средневековью.

"Хоть по-китайски"

По идее для русскоязычных пользователей украинской сферы услуг с 16 января поменяется мало что. По закону заправщик, официант или аптекарь будут обязаны обращаться к ним по-украински.

"Но если вы попросите объяснить информацию на любом другом языке, и у персонала будет возможность это обеспечить, то, конечно, они могут это сделать. Мы - большая европейская страна, у нас полно иностранных студентов, бизнесменов из разных стран мира, мы транзитная страна… Нет проблем", - говорит Би-би-си уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Языковой омбудсмен Тарас Кремень говорит, что на посетителях кафе, не понимающих украинский язык, нововведения не отразятся. Его оппоненты утверждают, что государству вообще не стоило бы вмешиваться в работу частного бизнеса

Светлана, продавщица овощного киоска в одном из спальных районов Киева, могла бы быть живой иллюстрацией этого тезиса. Только что она на чистом украинском обсуждала с подругой семейные перипетии кого-то из их общих знакомых и поздоровалась с корреспондентом Би-би-си по-украински.

Но стоит попросить у нее взвесить картошки на русском, она переходит в диалоге с покупателем на этот язык, не прекращая при этом разговора по-украински с подругой.

О нововведениях, которые вступят в силу с субботы, Светлана слышала в новостях, но досконально не разбиралась. Ее кредо: человек пусть хоть по-китайски говорит - найдем общий язык, абы за картошку заплатил.

Штраф за язык

Один из самых противоречивых и обсуждаемых моментов в этих нововведениях - штраф в размере 5100-6800 гривен (13500-18000 рублей), предусмотренный для нарушителей языкового законодательства.

"Но я надеюсь, что таких примеров у нас не будет", - говорит Тарас Кремень, в чьи компетенции входит наложение таких штрафов.

Начать стоит с того, что штрафовать за нарушения языкового законодательства начнут не в эту субботу, а только с июля 2022 года.

Да и тогда, следует из слов Кременя, нарваться на такой штраф будет довольно сложно.

Автор фото, Getty AFP Подпись к фото, Нарушителей языкового законодательства в сфере обслуживания обещают наказывать штрафами

Допустим, моделируем мы ситуацию, украиноязычный гражданин зайдет в кофейню, а бариста обратится к нему по-русски. Конечно, гражданин сможет просто выпить кофе и уйти. Сможет отказаться от кофе здесь и пойти в другое заведение. Но если наш гражданин захочет выпить кофе именно здесь, и ему важно реализовать свое гарантированное законом право на обслуживание на государственном языке, он сможет попросить баристу перейти на украинский. Если бариста по какой-то причине откажется разговаривать на украинском, Кремень советует обратиться к администратору заведения.

"Я считаю, что ситуацию всегда можно решить на месте. Люди умеют между собой договариваться. Сегодня, на фоне пандемии, экономического кризиса и войны на востоке, не думаю, что люди будут между собой воевать еще и из-за языковых вопросов. Украинцы достаточно мудры и толерантны для этого", - говорит Кремень.

"Но если в такой ситуации последует отказ, принципиальное игнорирование государственного языка или тем более его осквернение, то в силу вступают абсолютно другие механизмы", - продолжает он.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возле Верховной Рады регулярно проходят митинги защитников украинского языка

В этой ситуации Кремень советует зафиксировать происходящее при помощи аудио- или видеозаписи, записать данные свидетелей конфликтной ситуации и направить эти данные в его офис - например, через форму на сайте уполномоченного. В форме нужно будет указать свои данные - ФИО и место жительства, суть нарушения, информацию о нарушителе и приложить файлы, доказывающие факт нарушения прав заявителя.

Если специалисты из офиса уполномоченного по защите языка посчитают, что нарушение действительно имело место, владелец нашей кофейни получит предупреждение с требованием устранить нарушение. И только если на протяжении следующего года языковое законодательство здесь будет нарушено еще раз, уполномоченный сможет выписать кофейне постановление о штрафе. Которое, впрочем, можно будет оспорить в суде.

Кремень подчеркивает: в описанном нами случае штраф выпишут не баристе, который фактически нарушил требования закона, а владельцу кофейни. Поэтому он призывает владельцев бизнеса напомнить своему персоналу о нововведениях - это, дескать, будет дешевле, чем потом разбираться с уплатой штрафов.

Курсов украинского нет

А как быть тем баристам, официантам и заправщикам, которые по какой-то причине не говорят по-украински?

"Словарь Эллочки-людоедки из "12 стульев" состоял из 30 слов. Этого было бы достаточно для того, чтобы на базовом уровне найти общий язык с потребителем. А если серьезно, не думаю, что на тридцатом году независимости в Украине есть такой представитель сферы обслуживания, который не сможет обеспечить минимальных потребностей граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке", - говорит Кремень.

Однако тут же признает: языковой закон предусматривал создание государством бесплатных курсов украинского для всех желающих жителей страны. Но за полтора года действия закона этого так и не произошло: правительство не закладывало в бюджет средств на эти курсы ни в прошлом году, ни в этом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осенью 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что не считает языковой вопрос приоритетным для воюющей страны, которая борется с экономическим кризисом

Впрочем, 30-летний Мохаммед, продающий кебабы в маленькой каморке Бессарабского рынка в центре Киева, дожидаться открытия этих курсов не собирается.

Он приехал на Украину из Судана четыре года назад, и за это время с горем пополам выучил русский. Украинский понимает, но, по собственному признанию, плохо.

Тем не менее, к закону, который уже сейчас обяжет его разговаривать с клиентами на языке, который он не знает, относится положительно. Улыбается и говорит: "Значит, выучу".

"И со всеми будете говорить по-украински, да?" - спрашивает у Мохаммеда журналист Би-би-си.

"Не да, а так!" - отвечает он по-украински и широко улыбается.

Язык в законе

О том, что в январе 2021-го вся украинская сфера обслуживания должна будет перейти на украинский язык, было известно уже давно. Нынешний языковой закон, в котором был прописан этот переход, был принят весной 2019 года еще при Петре Порошенко.

Бывшего главу государства тогда упрекали в том, что он использует языковую тему для предвыборной мобилизации своих сторонников. Кампания Порошенко строилась на патриотическом лозунге "Армия, Язык, Вера", и поддержка им закона, существенно расширяющего сферу использования украинского языка, должна было подчеркнуть, что именно этот политик является единственно возможным выбором настоящих патриотов Украины.

Впрочем, правдой является и то, что после начала конфликта в Донбассе социологи зафиксировали рост патриотических настроений в украинском обществе, и принятие именно такого языкового закона в какой-то степени было ответом на общественный запрос.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Данные соцопросов показывают, что больше 70% украинцев считают украинский язык важным атрибутом независимости их страны, около двух третей - что он должен быть единственным государственным языком

И сегодня, согласно данным соцопросов, за то, что украинский язык должен быть единственным государственным, выступает около двух третей населения Украины.

Украинский языковой закон не только прогнозируемо раскритиковала Россия - он, к тому же, стал одной из главных причин дипломатического конфликта между Киевом и Будапештом.

В любом случае, активная поддержка языкового закона не помогла Петру Порошенко переизбраться, а новый президент Владимир Зеленский сначала обещал тщательно изучить закон, доставшийся ему от предшественника, а потом заявил, что в воюющей стране языковая тема не является приоритетной и самоустранился от дискуссии по этому поводу.

Абсурд или защита?

"Наша проблема состоит в том, что получив колоссальный мандат доверия от избирателей, сформировав всю вертикаль власти, мы не предложили никакой собственной гуманитарной концепции. По факту мы сейчас донашиваем гуманитарную повестку Порошенко, и она не может привести никуда кроме того пути, по которому пришел Порошенко", - говорит Би-би-си депутат Верховной Рады от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Его называют одним из активных критиков нынешнего языкового законодательства: еще в 2019 году он подал в парламент проект о полной отмене закона о языке, но Рада так и не рассмотрела этот документ. Позже - попытался убедить депутатов отсрочить переход всех школ страны на украинский язык обучения, тоже безуспешно.

Автор фото, Max Buzhanskiy Facebook Подпись к фото, Член президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский - убежденный противник действующего языкового законодательства

Сейчас он с 27 коллегами по фракции зарегистрировал в Раде проект закона об отмене штрафов за нарушение языкового законодательства. Этот документ еще не рассматривался парламентом.

"По действующему закону с 16 января весь частый бизнес должен работать на государственном языке. Я считаю, что это абсурд. Я считаю, что бизнес должен только одно: платить налоги. Есть у тебя ресторан, ты заплатил аренду, налоги, а дальше - делай, что хочешь, чтобы клиенту было удобно. Хочешь - вообще его не открывай, это твое дело. Поэтому в это кризисное время мы должны отменить штрафы, эти инструменты шантажа и давления, и дать бизнесу четкий сигнал: ребята, работайте, платите налоги, не обращайте внимание ни на что другое", - говорит Бужанский.

"[С 16 января] у нас появится огромное количество людей, которые будут шпионить, писать на камеры, провоцировать, писать доносы, искать ущемление своих прав там, где его на самом деле нет. Это здоровая атмосфера для бизнеса? Это не Европа, это путь в каменный век", - прогнозирует он, напоминая о том, что в декабре 2019 года Венецианская комиссия высказала ряд замечаний в адрес языкового закона.

"Есть такой афоризм: если мы не можем накормить свою армию, значит, вскоре мы будем кормить чужую армию. Так же и здесь: если мы не сможем защитить свой государственный язык, значит, вскоре мы будем использовать другой язык", - заочно отвечает на этот тезис языковой омбудсмен Тарас Кремень и обещает, что анонимные жалобы и сообщения о нарушениях, не подкрепленные "железными" доказательствами, останутся без ответа.

Две политики

Ситуация, в которой часть президентской партии с одной стороны и назначенный правительством уполномоченный по защите языка с другой ведут по сути две разные языковые политики, кажется довольно странной.

Автор фото, Language ombudsman Facebook Подпись к фото, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень считает, что попытки депутатов от партии власти изменить языковой закон обречены на неудачу

Однако она в полной мере отражает неопределенность в этом вопросе и самого президента Зеленского: придя к власти в одинаковой мере благодаря голосам украиноязычного запада и русскоязычного востока страны, сегодня он плавно теряет популярность и там, и там.

Причем на западе силу набирает "Европейская солидарность" Петра Порошенко, выступающая за дальнейшее роли украинского, а на востоке главным конкурентом "Силы народа" является "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая выступает за придание русскому статуса второго государственного.

Если президент займет однозначную позицию в вопросе о будущем языков на Украине, это может обвалить его позиции в одном из этих регионов. Но вот что улучшит позиции в другом - не факт. Поэтому Зеленский в последнее время избегает прямых заявлений по этому поводу.

А пока - с этой субботы статья о переходе украинской сферы обслуживания на украинский же язык вступит в силу, и Максим Бужанский оценивает этот день в мрачных выражениях.

"Время сейчас несется просто стремительно и, на первый взгляд, 16 января ничего не изменится. Но потом, какого-то очередного 16-го числа мы заметим, что Украина напоминает XVI век, и это страшно", - говорит депутат от партии власти.

Другой представитель власти, языковой омбудсмен Тарас Козак называет этот день историческим и убеждает: именно с этой субботы каждый неравнодушный украинец сможет стать защитником притесняемого на протяжении столетий украинского языка.